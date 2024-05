Nem hiszed el: itt nyaralnak a magyar szupergazdagok 2024-ben, 5 millió/fő

A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték, és 2030-ig várhatóan 7,9%-kal fog növekedni. Az olyan kedvező tényezők, mint a növekvő politikai stabilitás, a nemhez, etnikai hovatartozáshoz, szexuális irányultsághoz és fajhoz való hozzáállás javulása, valamint az alkalmazkodóbb vízumszabályozás csak tovább növelik a piac méretét, ahogy "nagy nettóértékű egyének" számának emelkedése is, azaz a gazdagoké. De hogy mi számít ma abszolút egzotikus úti célnak, hová utaznak azok, akik akár 5 millió forintot rá tudnak szánni egy nyaralásra fejenként, azt Csonki Ádám, utazási, turisztikai szakértő szakértő árulta el a Pénzcentrumnak.

A turizmus a világ negyedik legnagyobb világgazdasági iparága, óriási felvevő piaccal. 2023-ban a nemzetközi turizmus 88%-os szinten teljesített a járvány előtti időszakhoz képest, ami komoly javulást jelent, az iparág virágzik. Célja szerint több szempont szerint is csoportosítható, egy közülük a "luxus utazás", ami alapvetően magas színvonalú, luxus körülmények között történő utazásokat takarja.

Párizs továbbra is a világ legvonzóbb úti célja – ez derült ki az Euromonitor International globális piackutató cég éves Top 100 City Destinations Index 2023 listájából. De az igazi luxust ne itt keressük.

Mi alapján került Párizs az élre? A jelentése 55 mérőszámot hasonlít össze hat fő pilléren keresztül 100 városra vonatkoztatva, hogy egy átfogó „városvonzási” pontszámot hozzon létre. A hat fő pillére a gazdasági és üzleti teljesítmény, a turisztikai teljesítmény, a turisztikai infrastruktúra, a turisztikai politika és vonzerő, az egészségügy és biztonság, valamint a fenntarthatóság.

Elképesztő pénzek repkednek

A luxusutazások globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték, és 2024-től 2030-ig várhatóan 7,9%-kal fog növekedni. A piac növekedését az elit utazók növekvő költése a feltáratlan úti célok meglátogatására és az új élmények megszerzése ösztönzik. Emellett a mikroutak növekvő trendje és a gyorsan bővülő turisztikai szektor világszerte fellendítette a piac növekedését. A nagy nettó értékű egyének (HNWI-k) növekvő száma világszerte tovább, amely segít az ipart pályára állítani

A személyre szabott szolgáltatások, a megbízható közlekedés, az exkluzivitás, valamint a személyzettel való pozitív és professzionális interakció jelentik a luxusutazás abszolút mércéjét.

A világkörüli utazást nagymértékben befolyásolják olyan kedvező tényezők, mint a növekvő politikai stabilitás, a nemhez, etnikai hovatartozáshoz, szexuális irányultsághoz és fajhoz való hozzáállás javulása, valamint az alkalmazkodóbb vízumszabályozás. Ezek az utazók saját egyedi élményeiket szeretnék megteremteni olyan rugalmas útvonalakon keresztül, amelyek egyszerre ötvözik a szórakozást és a pihenést.

2024-ben az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos aggályok miatt a magántúrák világjárvány utáni trendjei vezérlik a luxusutazási piacot. A személyre szabott és privát túrák segítségével az emberek a saját tempójukban utazhatnak barátaikkal és családjukkal. Például a TripAdvisor felmérése szerint a leggyorsabban növekvő szegmens a családbarát túrák. Az ezekre a túrákra vonatkozó foglalások száma több mint 200%-kal nőtt 2021-ben, 291%-kal az amerikai utazók körében.

Innen nézve

Ez az exkluzív utazási forma történhet akár belföldön is, de zömmel inkább külföldre irányul, egzotikus országok felé, amelyek közül a legnépszerűbbek a Maldív-szigetek, a Dominikai Köztársaság, Zanzibár vagy akár Dubai (Egyesült Arab Emírátusok)Viszont most már egyre felkapottabb Abu Dhabi, Ras al-Khaima (Egyesült Arab Emírátusok), Szaúd-Arábia vagy éppen Omán.

De vannak köztük sokak által nem is ismert desztinációk, mint célországok, mint Vietnám, Thaiföld, de újabb a Fülöp-szigetek és Capri-szigete is idetartozik. Viszont nem csak "meleg éghajlatú" országok szerepelnek ezen a listán, hiszen népszerű prémium úti cél még Izland, Norvégia vagy akár az Antarktisz is, de vannak olyan a luxushajók, amelyek közül több már a 6. kontinensen is megáll. Még ide lehet sorolni a Francia Riviérát Monacoval vagy a Spanyol Riviérát, Olaszországban az Amalfi-partot, sőt Egyiptomban is vannak olyan turisztikai célpontok, ami ebbe a kategóriába esnek Dahab vagy éppen Hurghada - mondta el a Pénzcentrumnak Csonki Ádám, utazási, turisztikai szakértő, a Fireflies vezető disztribútora.

A luxusutazások leggyakoribb sémája a télből nyárba történő utazási forma és általában hosszabb, tehát 1-2 hetes időtartamokra történik 4-5 csillagos hotelekben és all inclusive vagy akár ultra inclusive ellátás igénybevételével. Az ultra all inclusive egy újkeletű megfogalmazás és főleg a török nyaralóhelyeken népszerű. Ez azt jelenti, hogy vagy a külföldi alkoholos italokat is tartalmazza az ár, vagy a különböző szórakoztató létesítmények használatát is pl.: csúszdapark, animációk, bowling terem - tette hozzá, majd kifejtette,

válság ide vagy oda, de a luxusturizmus piaca felszálló ágban van. Ez annak is köszönhető, ami a COVID után is érzékelhető volt, hogy az emberek vágynak utazni és ha már utaznak, akkor megadják a módját, hogy egy felejthetetlen élményben legyen részük. Örök szellemi táplálékként fog szolgálni a szürke hétköznapokban is. Ebbe beletartozik az is, hogy kiemelten figyeljenek ránk, mint utazókra, vendégekre. Ehhez elengedhetetlen egy stabil cég is, akire mindig lehet számítani, éjjel-nappal hívható hotline, személyzet, megbízható árak és az, hogy mindig kapunk valami plusszt - lehet egy ajándék édesség, bekészítés, de akár egy ingyenes program vagy bármi hasonló.

Drágítja ez a Balaton?

A luxusturizmus szegmense van legkevésbé kitéve a gazdasági változásoknak - ezt egyre több célország felismeri és tudatosan a tömeg helyett az exkluzív, magas minőségű szolgáltatást igénybe vevőkre fókuszál. Arra a kérdésre, hogy ez maga után vonhatja-e azt, hogy évről évre, egyre drágábbak lesznek a nem luxus utazások is, a szállodai szobák, a vendéglátás, Csonki Ádám azt felelte,

itt is a kereslet-kínálat elve fog érvényesülni. Tehát, igen ameddig növekszik az igény a prémium kategóriás utazás felé, addig a többi szegmensben is árnövekedésre lehet számítani. Ezért kiemelt figyelmet kapnak a jövőben és egyébként már most is, azok a portálok vagy szolgáltatók, akik a piaci árhoz képest kedvezőbb árakon tudják kínálni szolgáltatásaikat, de mégis magas színvonalon. Ez nem egyszerű feladat.

Hogy hány százalékát tehetik ki a hazai kiutazásoknak a luxusutak, azt válaszolta a szakértő, hogy mivel rendszeresen találkozik emberekkel és beszél velük mind az üzleti, mind a magán életben, úgy látja, saját tapasztalatai is azt mutatják, hogy sokkal több, mint gondolnánk, ugyanis sok esetben ha évente egy utazást engedhet meg magának, akár egy család, akkor már olyan desztinációt választ, ami valami többet ad, mint a szokványos helyek, mert az egész éves munkájukért megérdemlik ezt a luxust.

Határ a csillagos ég

Az árak tekintetében azt látjuk, ha utazási irodán keresztül foglalunk, egy csomagot veszünk meg, amely keretében feltehetően több embert utaztatnak, és egy luxusnak számító alsó hangon 3-4 millió forintba kerül átlagosan, igaz ez függ az úti céltól, az időszaktól és nem utolsó sorban attól is, mikor foglaljuk le.

Ha egyéni utazási tanácsadóval szerveztetjük meg, az nyilván ennél lényegesen drágább, ám nagy előnye, hogy személyre szabhatjuk. Viszont a szervező munkájának felárát is ki kell fizetni –ez átlagosan 5, de inkább 10 százalék körül van. Ennek teljes ára 4 millió és 5 millió forint körül mozog átlagosan személyenként, de határ természetesen a csillagos ég.

Ide utaznak, akik igazán exkluzív élményre vágynak

Létezik egy másik fajta luxus is, igaz ez nem feltétlenül a pénzről vagy az exkluzív körülményekről szól, inkább a a szellemi luxusról. Barna Béla szinte véletlenül csöppent az utaztatás világába, és ma már kizárólag ezt csinálja: utaztat saját irodájával, kifejezetten szokatlan helyekre, Türkmenisztánba, Moldáviába. A Pénzcentrumnak így nyilatkozott korábban:

Igyekszem olyan helyekre vinni az utasaimat, ahová más nem nagyon. Az elsők között vittem csoportot például Grúziába 10 évvel ezelőtt, most már mindenki oda akar menni túrázni. Én azt már abbahagytam, ma már inkább Tádzsikisztánba megyek, ahova rajtunk kívül még senki. Nálunk most Irak hihetetlenül népszerű, az országból talán, ha ketten, hárman visznek oda csoportokat. Kevesen tudják, de Irak az egyik legbarátságosabb, kifejezetten vendégszerető ország. A hazatérő utasaink beszámolói szerint óriási élmény, egy olyan ország, amelyiket még „nem rontott meg a turizmus