Drasztikus változás jön július 1-től a magyar vendéglátásban: közeleg az átállás, ez rázós lesz?

Az NTAK-ba regisztrált minden vendéglátó üzlet és turisztikai attrakció számára ingyenesen elérhetőek a Magyar Turisztikai Ügynökség által biztosított VENDÉGEM szoftverek. A VENDÉGEM Vendéglátás és a VENDÉGEM Attrakció amellett, hogy automatikusan továbbítja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a statisztikai, forgalmi adatokat, az alapvető értékesítési funkciókat is ellátja. A szoftverek internetkapcsolat mellett számítógépen, valamint okostelefonon, vagy táblagépen is használhatóak.

Mindezek nagyban segíthetik azoknak a vállalkozásoknak a fejlődését, amelyek eddig nem használtak vendéglátó, vagy jegykezelő szoftvert. Az egyszerűen kezelhető programok igényléséhez nincs szükség személyes ügyintézésre, a felhasználókat pedig 0-24 órás ügyfélszolgálat, online segédletek és a szoftverek kezelését részletesen bemutató kisfilmek is segítik. Továbbá országszerte közel 100 Tourinform irodában is kérhetnek felvilágosítást és segítséget a szolgáltatók személyesen.

Július 1-jétől az ország összes online pénztárgépet használó vendéglátó üzletének, azaz például minden étteremnek, kávézónak, cukrászdának, bárnak, gyorsétteremnek vagy szórakozóhelynek kötelező lesz forgalmi, statisztikai adatait a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) szoftveren keresztül továbbítania. Ugyanez vonatkozik a jeggyel látogatható turisztikai attrakciókra, így például a múzeumokra, várakra, fürdőkre és strandokra, állat- és vidámparkokra, zenés- táncos rendezvényekre is. Annak érdekében, hogy a vállalkozások időben felkészülhessenek az NTAK adatszolgáltatásra az MTÜ önkéntes adatszolgáltatói tesztidőszakot is indított, mely lehetőségre kiemelten felhívja a figyelmet. A vállalkozók így a szoftvereket időben telepíteni tudják és kipróbálhatják az adatküldés folyamatát. Ezzel biztosíthatják, hogy a turisztikailag legforgalmasabb nyári időszakban már semmilyen fennakadást ne okozzon a napi üzletmenetben a szoftverhasználaton alapuló automatikus adatszolgáltatás.

Azért, hogy segítse a digitális átállásban a vállalkozásokat, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elkészítette és ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM szoftvercsaládot. A VENDÉGEM Vendéglátást és a VENDÉGEM Attrakciót úgy fejlesztették ki, hogy az NTAK adatküldés mellett az egyszerű értékesítési feladatok is könnyen elvégezhetőek velük. Ez nagy üzletfejlesztési lehetőséget jelent és piaci lendületet ad mindazoknak, akik eddig nem használtak digitális programokat.

A VENDÉGEM Vendéglátás szoftver lehetőséget ad a rendelések rögzítésére, kezeli a terméktörzset, a sorszámhasználatot, vagy az asztalos kiszolgálást, csakúgy, mint a fizettetést vagy a borravalót. Legyen szó helyben fogyasztásról, vagy elviteles értékesítésről. Sőt, megfelelő blokknyomtatóval pult és konyhai összesítőt is nyomtat. A VENDÉGEM Attrakció szoftverben a jegyértékesítés és jegyérvényesítés teljeskörűen elvégezhető. Meghatározhatóak a különböző jegytípusok, az egyes szórakoztatóprogramok is előre rögzíthetőek, blokknyomtató segítségével pedig az értékesített jegyek is kinyomtathatóak. Mindkét szoftver minden tranzakció után automatikusan, emberi beavatkozás nélkül küldi statisztikai adatokat az NTAK-ba.

A teljesen díjmentes szoftvereket már választhatják a vállalkozások. Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy az NTAK regisztráció során az adatküldéshez a megfelelő VENDÉGEM szoftvert jelölik meg. Nincs szükség személyes ügyintézésre, a szerződéskötés is online történik, az általános szerződési feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával. Ezt követően a felhasználók e-mailben kapják meg a szoftver használatáról szóló igazolást. A szoftverek kezelése egyszerű és könnyen elsajátítható, de a felhasználók a hét bármely napján, 0-24 órában fordulhatnak az ügyfélszolgálathoz a 06-1-550-1855-ös telefonszámon, vagy a turisztika@1818.hu e-mailcímen keresztül. Mindezek mellett www.info.vendegem.hu oldalon e-tananyag, számos segédlet és a használatot bemutató videók is várják őket, valamint az országos hálózattal bíró Tourinform irodákhoz is fordulhatnak a szolgáltatók segítségért, személyes tájékoztatásért.

Az ingyenes programokkal az NTAK-csatlakozás nem feltétlenül jelent plusz költséget a turisztikai szolgáltatók számára, hiszen az internetelérésen kívül a szoftverek futtatásához elegendő egy böngészővel rendelkező laptop, vagy asztali számítógép; a mobilapplikációk pedig a legtöbb IOS, vagy Android alapú okostelefonon, és táblagépen is használhatóak.