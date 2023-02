Új módszerekkel vadásznak a csalók a magyarokra: simán kifosztanak, ha így foglalsz nyaralást

Bármelyik szállásfoglaló oldalon lecsaphatnak azok a csaló, akik a gyanútlan turisták pénzére utaznak. Mutatjuk, mire kell figyelni, ha épp lefoglalnád a nyaralást! Az egyik legfontosabb az, hogy alaposan olvasd át a hirdetést, keress utána a szálláshelynek, és sose fizess külső platformon.

Egyre több csaló jelenik meg a nagy szállásfoglaló oldalakon, akik hamis hirdetésekkel tévesztik meg a nyaralni vágyókat, és húzzák le őket kemény pénzekkel.

A csalók folyamatosan új megtévesztési módszereket tesztelnek abban a reményben, hogy gyanútlan áldozatokat húznak be a csőbe, nincs konkrét platform, bármelyik szállásfoglaló oldalon lecsaphatnak - mondta Rocky Trifari utazási blogger a HuffPostnak.

Mindenekelőtt: ha egy hirdetés túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg átverés!

- mondta Aiden Joseph, a The Broke Backpacker vezető szerkesztője. Hozzátette, szálláskeresés közben viszonylag gyorsan képet kaphatunk a környékbeli árakról, így könnyen gyanús lehet, ha valamit túl olcsón kínálnak, miközben a hasonló árú szállásokhoz képest jóval felszereltebb.

Akár az általános árról, akár a kínált szolgáltatásokról van szó, nagyon ajánlom, hogy ellenőrizük az ingatlanra és a házigazdára vonatkozó értékeléseket, hogy kiderüljön az ajánlat valódi-e. És bízz a megérzéseidben, ha valami bűzlik, akkor inkább zárd be a hirdetést

- mondta Blake Walsh, a Travel Lens utazási szakértője. Hozzátette, van néhány jel, amire érdemes odafigyelni, amikor szállást foglalunk, az egyik legfontosabb, hogy a házigazda külső kommunikációt erőltet, nem a foglalási platformon akar velünk beszélni. Pedig fontos, hogy minden kommunikáció a hirdetési oldalon maradjon, hogy biztonságban maradjanak az érzékeny adataink.

A házigazda felajánlhatja, hogy a kommunikáció megkönnyítése érdekében közvetlenül a szálláshelyre való megérkezés előtt vagy után megosztja a telefonszámát vagy egy WhatsApp-linket. De ha ragaszkodnak ahhoz, hogy kezdettől fogva kizárólag a foglalási platformon kívül beszélgessenek, az egy erős intő jel

- húzta alá.

Gyanús, ha közvetlen fizetést kérnek

Ahogyan a külső kommunikációra vonatkozó kérésekkel is óvatosnak kell lenni, úgy a közvetlen fizetésbe sem szabad beleegyezni, amik a foglalási platformon kívül történnek.

A csalók sokszor arra kérik a vendégeket, hogy közvetlenül nekik fizessenek az utazásért Venmo, PayPal vagy Zelle alkalmazásban, vagy banki átutalás útján, ezért fontos, hogy a foglalást közvetlenül a hirdetési felületen, tehát például az Airbnb-n vagy a Booking.com-on keresztül, biztonságos és követhető módon rendezzük. A csalók különböző indokokat hoznak fel arra, hogy miért kell közvetlenül fizetni, ezért azt javasoljuk az utazóknak, hogy mindig legyenek éberek, és csak bevált platformokon keresztül foglaljanak és fizessenek

- mondta Mike Keenan, az Evolve szálláshirdető cég általános tanácsadója. Hiszen a megbízható foglalási platformok olyan biztonsági és egyéb védelmet nyújtanak, amelyek nem tudnak segíteni, ha nem azokon keresztül fizetünk a szállásadónak.

Alaposan nézd át az értékeléseket!

Egy jó hírű platformon keresztül történő foglalással az utazónak lehetősége van arra, hogy megnézze az adott szálláshelyre vonatkozó értékeléseket, amelyek más vendégektől származnak, akik ott szálltak meg. Emellett nézzünk meg más véleményező oldalakat is

- mondta Pamela Knudsen, az Avalara MyLodgeTax megfelelőségi szolgáltatásokért felelős vezető igazgatója. Ha egy szállásról nincsenek értékelések, az azt jelezheti, hogy jobb, ha távol maradunk tőle. De az is lehet, hogy új szálláshelyről van szó, ezért a legjobb, ha megvizsgáljuk a házigazda profilját és más ingatlanjait, hogy megnézzük az értékeléseket. Ám ha több értékelést is látunk, és mindegyik pozitívnak tűnik, akkor is érdemes kritikusan kezelni azokat. Ha sok véleményt rövid időn belül írtak, vagy ha mind ugyanazt a nyelvet használják, akkor bizony lehet, hogy csalókkal van dolgunk.

Nem ritka, hogy a tulajdonosok több piactéren is hirdetnek, ezért több platformon is keressük meg a hirdetést, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az minden egyes platformon konzisztens. Győződjünk meg róla, hogy az olyan részletek, mint a helyszín és a felszereltségek azonosak. Végezzünk fordított képkeresést a hirdetésben szereplő fotókra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azok nem stock képek vagy más módon félrevezetőek. Google-kereséssel is rákereshetünk az ingatlan címére, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az utcai nézet megegyezik-e a hirdetési képekkel

- hívta fel a figyelmet Keenan.

Mit tegyünk, ha átvertek?

Ha közvetlenül a feltételezett ingatlantulajdonossal vagy kapcsolatban, kérj egy másolatot a rövid távú bérleti engedélyükről és a regisztrációjukró. Ez biztosítaná, hogy be vannak jegyezve a helyi joghatóságoknál a rövid távú bérbeadás működtetésére, és beszedik és befizetik a szükséges szállásdíjakat és adókat, amelyek mindenhol kötelezőek. Ezek a dokumentumok nyilvánosak, így az ingatlan tulajdonosának nem szabad haboznia, hogy ezt megadja

- tanácsolta Knudsen. Megjegyezte, hogy annak ellenőrzésével, hogy a vendéglátó rendelkezik-e a megfelelő engedélyekkel, minimálisra csökkenthető annak az esélye, hogy átverés áldozatává váljunk, vagy hogy a bérleményben nyaralva nemkívánatos látogatást kapjunk valamilyen hatóságtól.

Ha bármilyen típusú átverés áldozatává válik valaki, fontos, hogy azonnal jelentse az esetet a weboldalnak, ahol a hirdetést találta, valamint a helyi hatóságoknak, így segítshetünk azonosítani a csalót, megakadályozni, hogy ez mással is megtörténjen, és a mi ügyünk is megoldódhat, akár a pénzt is visszakaphatjuk - húzta alá Keenan. A nagyobb bérbeadó cégeknek saját eljárásuk van az ilyen esetek kezelésére.