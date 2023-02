Nem sajnálják a pénzt a magyarok utazásra: újabb rekordokat hozhat az idei év

Decemberben 4,3%-kal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene a novemberi 2,8%-os növekedés után, míg 36,9%-kal emelkedett az árbevétele a jelentős áremelések következtében, annak ellenére, hogy a reáljövedelmek csökkenése a kereslet visszaesését okozhatta, míg számos vendéglátó jelentette be az elmúlt hónapokban a tevékenység szüneteltetését. Ezeket azonban ellensúlyozhatta az idegenforgalom folytatódó helyreállása, a nyitva tartó vendáglátóhelyek pedig a tapasztalatok alapján telt házzal üzemelnek, így nem következett be visszaesés a vendéglátás területén, az ágazat összességében válságállónak bizonyult.

Decemberben 4,3%-kal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene a novemberi 2,8%-os növekedés után, míg 36,9%-kal emelkedett az árbevétele a jelentős áremelések következtében, annak ellenére, hogy a reáljövedelmek csökkenése a kereslet visszaesését okozhatta, míg számos vendéglátó jelentette be az elmúlt hónapokban a tevékenység szüneteltetését.

Ezeket azonban ellensúlyozhatta az idegenforgalom folytatódó helyreállása, a nyitvatartó vendáglátóhelyek pedig a tapasztalatok alapján telt házzal üzemelnek, így nem következett be visszaesés a vendéglátás területén, az ágazat összességében válságállónak bizonyult. A negyedik negyedévben kissé gyorsult is a vendéglátás forgalmának bővülése, mérsékelve a gazdaság várható negyedik negyedéves visszaesését. Az idegenforgalom javulása a szolgáltatásegyenleget, ezen keresztül pedig a folyó fizetési mérleg javulását is támogatja.

A járvány elleni korlátozások szinte teljes feloldása határozottan élénkítették az európai turizmust, a kilátásokat a háború miatti óvatosabb magatartás, az energia és élelmiszerárak drasztikus emelkedése sem rontották. Az Európán kívüli vendégek fogadásának helyreállása is folytatódhat, aminek a szigorú kínai járványellenes korlátozások feloldása határozottan új lendületet adhat.

A vendéglátás számos nehézséggel szembesült az elmúlt időszakban, egyrészt a fokozott munkaerőhiány miatt jelentősen emelni kellett a béreket, míg az elszálló energiaárak és élelmiszerek árai miatt elkerülhetetlen volt a kétszámjegyű, 30% körüli áremelkedés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kilátásokat jelentős mértékben rontották az emelkedő energiaárak. Egyfelől a háztartások elkölthető jövedelme is csökken, ami csökkenő kereslethez vezethet, azonban ennél lényegesen nagyobb kockázatot jelentenek a többszörösére ugró energiaköltségek, ami az árak többszöröződését indokolná. Mivel ilyen mértékű áremelést már nem lehet áthárítani, egyre több vendéglátóhely kényszerülhet átmeneti, vagy tartós bezárásra. Ebben a helyzetben a kilátásokat érdemben javítja az európai földgáz és áramárak közelmúltbeli zuhanása, azonban az energiaárak alakulásának előrejelzése továbbra is kifejezett nehézségekbe ütközik.