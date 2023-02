Ezek a legolcsóbb úti célok Európában: így tényleg fillérekből kijöhet egy nyaralás

Egy ország kultúrájának megismerésénél nincs jobb, mint egy pár napos intenzív városnézés, mely során a lehető legtöbb információt begyűjtjük. Szerencsére ma már rengeteg európai főváros karnyújtásnyira került az olcsó repjegeknek hála, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy bizonyos rejtett költségek felmerülhetnek utazás során, például ha a kiszemelt országban a szolgáltatások árai az egekben vannak. Hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés, a legfrissebb adatok alapján összeszedtük a legolcsóbb európai városokat 2023-ra.

Egy kellemes városban eltöltött idő az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megismerkedjünk az adott ország kultúrájával. A városlátogatások olyan teljes körű, mélyreható elmélyülést nyújtanak, amire a tengerparti üdülőhelyek és a távoli vidéki szállodák ritkán képesek.

A kulturális gyorstalpaló tanfolyamoknak azonban ára van, méghozzá rejtett ára – erről már több alkalommal is írtunk a Pénzcentrumon. A pár ezer forintos repülőjegyek Budapestrtők Velencébe már hamar elkelnek, de Velence Európa egyik legdrágább városának számít, ami a szállást és az étkezést illeti. Éppen ezért a CNTraveller friss adatok alapján összeszedte a legolcsóbb európai városokat 2023-ra.

Athén, Görögország

A Post Office City Costs Barometer idei kiadványa szerint Görögország történelmi fővárosa a legolcsóbb hely egy európai városlátogatáshoz, sőt, megállapította, hogy az árak 15 százalékkal csökkentek 2021 óta. Az athéni szállodák különösen jó ár-érték arányúak, rengeteg kis családi és butikszobával. A felmérés szerint két éjszaka egy háromcsillagos szállodában két vendég számára átlagosan 40 ezer forint.

Lisszabon, Portugália

Budapestről több olcsó fapados is repül Lisszabonba, és bár a portugál főváros díjnyertes éttermeiről híres, az utazók olcsón vacsorázhatnak - Athén után ez a legolcsóbb város. Egy háromfogásos vacsoráért átlagosan 15 ezer forint körül kell fizetnünk. A tömegközlekedés 1,5 euró körüli összegbe kerül, egy sör nagyjából 2 euró. Emellett Lisszabonban rengeteg megfizethető árú szálloda áll rendelkezésre, de sokat spórolhat, aki Airbnb-t választ. A város néhány legtrendibb Airbnb-je a Lapa negyedben éjszakánként 20 ezer forint körüli összegért foglalható.

Klagenfurt, Ausztria

Klagenfurt Ausztria egyik legolcsóbb városának számít, a főételek 6 euró körül vannak, a Benediktinerplatzon található termelői piac remek hely a helyi alkudozáshoz, és a Wörthersee keleti partján fekvő való fekvése az egyik legfestőibb várossá teszi Klagenfurtot. Júniusban a legolcsóbb a látogatás, mielőtt a nyaraló tömegek és a vad fürdőzők ellepik a vízpartot.

Kaunas, Litvánia

Vilnius már régóta vezeti a legolcsóbb nyaralóhelyek listáját, de a tőle nyugatra fekvő Kaunas még nála is olcsóbb. Az évente megrendezésre kerülő CityTelling Fesztiválon a város zsidó örökségét a középpontba helyező előadások és kiállítások széles választéka várja a látogatókat, és a legtöbb eseményre ingyenes a belépés. Egy négycsillagos szállodai szoba pedig mindössze 24 ezer forintba kerül éjszakánként. A Baltikum legszebb városára nyíló kilátásért az Aleksoto-hegyre felvezető siklóvasút mindössze néhány euróba kerül.

Brassó, Erdély, Románia

Brassót a Déli-Kárpátok veszi körül és a történelmi Erdély fővárosaként tartják számon. A város számtalan látnivalóval várja a turistákat, itt tényleg sokat tanulhatunk Erdélyről is és természetesen túrázásra is van lehetőséged az egykori Barcaság területén. A Tampa-hegy tetejére felvezető drótkötélpálya mindössze 20 lejbe (1500 forintba) kerül, és a szállást is megúszhatjuk 20 ezer forint alatt éjszakánként.

Szófia, Bulgária

A Post Office Holiday Money Report 2022 című jelentésében Bulgária nem csak a legolcsóbb európai úti célként végzett az élen (Törökországgal együtt), de az ország a világ legolcsóbb síközpontjainak is otthont ad. A főváros, Szófia alig több mint 10 km-re fekszik a Vitosha-hegységtől, amely lenyűgöző téli feltételeket biztosít a hóőrültek számára, és a franciaországi vagy olaszországi síközpontok árának töredékébe kerül. A bor és a bolgár sörök köztudottan olcsók, Szófia belvárosa pedig híres az energikus hangulatáról.

Tbiliszi, Grúzia

Míg a kontinensen túli a legdrágább hely Grúziában, európai mércével mérve rendkívül megfizethető a nyaralók számára. Az elmúlt néhány évben új szállodák egész sora nyílt meg Tbilisziben, már akár 10 ezer forint alatt is találunk szállást. Az ínyenceknek érdemes asztalt foglalniuk a Barbarestanban, egy családi étteremben, ahol az ételek autentikus receptek alapján és helyi alapanyagokkal készülnek, és ahol fejenként 18 ezer forint körüli áron lehet enni – ez nem rossz egy olyan helytől, amelyet a World's 50 Best Restaurants (A világ 50 legjobb étterme) közé választottak.