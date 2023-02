Rommá keresheted magad, ha kiadod a lakás egyik szobáját: itt a matek, bárki belevághat

Egész Európában nálunk a legmagasabb az élelmiszerinfláció, miközben a sokszorosát fizetjük a gázért és az áramért is az eddigieknek. Így pedig, miután a mindennapi életünk jelentősen megdrágult mindenki biztos befektetést keres, ami, ha nem is azonnal, de belátható időn belül megtérül. Sok ilyen megoldás létezik, az egyik ilyen az, ha ingatlanba fektetjük a pénzünk. Azonban nem mindenki engedhet meg magának egy 20-30 milliós kiadást úgy, hogy neki sincsen saját otthona. A Pénzcentrum éppen ezért most kiszámolta, hogy mennyit tudunk azzal keresni, ha lakásunk egy szobáját kiadjuk turistáknak.

Az elmúlt közel egy évben mindenki döbbenten figyelte, ahogyan hétről hétre emelkedtek az árak: decemberben a fogyasztói árak átlagosan 24,5 százalékkal emelkedtek, miközben az élelmiszerek 44,8 százalékkal kerülnek többe, mint 2021 decemberében. Ráadásul egyik percről a másikra százezrek rezsiszámlája ugrott az egekbe. Az ilyen időkben pedig érdemes hosszútávú befektetéseken gondolkodni, főként, ha van valamennyi megtakarításunk.

Az egyik legjobb és legértékállóbb az, ha ingatlanba fektetünk. Ha rendelkezünk indulótőkével, akkor – ahogyan azt már korábban is megírtuk – már 20-30 millió forintért is találunk Budapest belvárosában lakást magunknak. Ezek természetesen apró ingatlanok: a nagyobbak is 20-25 négyzetméter körül mozognak, azonban arra tökéletesek, hogy Airbn-ként külföldieknek kiadjuk. A befektetésünk ezzel pedig 10 éves időintervallum alatt akár 272-292 százalékot is hozhat papíron.

Azonban sokan nem rendelkeznek ekkora indulótőkével, vagy ha igen, akkor is saját lakásra gyűjtenek éppen. Ebben az esetben lehet jó megoldás az, ha nem az egész lakást, hanem csak 1 szobát adunk ki Airbnb-ként turistáknak. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mennyi pluszbevételre lehet szert tenni ezzel a megoldással.

Tényleg megéri az egyik szobánk Airbnb-ként kiadni?

Ha szoktunk utazni, akkor biztosan találkoztunk már azzal a lehetőséggel, hogy nem egy saját lakást bérlünk ki az utazásunk ideje alatt, hanem csak egy szobát egy lakásban. Ez a megoldás külföldön már régóta divat (Berlinben például sokan úgy spórolnak a rezsin és a bérleti díjon, hogy a főbérlő engedélyével kiadják az egyik szobát, amit természetesen ők takarítanak és ők bajlódnak a vendégekkel is) és a jelek szerint Budapesten is egyre több ilyen lehetőség van.

Természetesen a legtöbb esetben befektetők, nagyobb cégek osztanak fel lakásokat és adják bérbe a szobákat, azonban sok olyan hirdetéssel is lehet találkozni, ahol a lakás tulajdonosával lakunk úgymond együtt pár napig. Ehhez pedig nem kell más, csak az, hogy legyen egy külön nyíló üres szobánk, amit 1-2 embernek ki tudunk adni.

A plusz bevétel pedig magasabb is lehet, mint azt elsőre gondolnánk: 1-1 szobát ugyanis éjszakánként átlagosan 12 000-30 000 forint között lehet kivenni. Attól függően, hogy hol van a szoba és mennyire van felújítva.

Ha szerencsések vagyunk és már van egy erre alkalmas lakásunk egy olyan helyen, ami a tömegközlekedés szempontjából jó és hamar el lehet onnan érni a belvárost nemcsak a havi rezsink árát tudjuk rajta megkeresni. Nézzük azt az esetet, hogy még csak most vágunk bele a kiadásba, így a fő célunk az első körben, hogy minél jobb értékeléseket szerezzünk és úgynevezett superhostokká váljunk.

Budapest VII. kerületében egy jó helyen lévő szobát 15 000-20 000 forint körül tudunk kiadni éjszakánként, de ezt az összeget tudjuk emelni később, ha sikerül jó értékeléseket szereznünk. A könnyebb számolás érdekében tételezzük fel, hogy 20 ezer forintot tudunk elkérni éjszakánként a vendégeinktől. Ha sikerül 60 százalékos telítettséggel kiadnunk (azaz havonta 18, évente pedig 216 nap vendégeket fogadunk), akkor havonta 360 ezer forintot tudunk keresni, ami évente 4 320 000 forint.

Ennek körülbelül a fele az, ami a zsebünkben landol, hiszen a fenti összegből az Airbnb még levonja a jutalékát, illetve fizetnünk kell az idegenforgalmi adót és akár a takarítási díjat, ha mi nem szeretnénk a vendégek után szöszölni. Mindezek mellett a szükséges engedélyeket is be kell szereznünk. Így körülbelül 2 160 000 forint, azaz havi szinten 180 ezer forint az, amit keresünk rajta. Ez pedig jóval több mint amiért hosszútávra bérbe tudjuk adni a másik szobánkat: ez utóbbi megoldás a belvárosban 60-120 ezer forintot hoz csak a konyhára havonta körülbelül.

Ezen felül pedig nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az Áfa tv. alkalmazásában ingatlan bérbeadásnak minősül, így egy kedvezményes, 18 százalékos adókulcs alá tartozik. Ebben az esetben a törvényi feltételek megléte mellett az adóalany választhat alanyi adómentességet. Ez esetben a szolgáltatás után nem kell fizetnie. Mindezek mellett választható a tételes átalányadózás, abban az esetben, ha a izető-vendéglátó magánszemély a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő egy lakásban vagy üdülőházban folytatja. Ilyenkor szobánként 38400 forintot kell fizetnünk szobánként és nem vagyunk kötelesek egészségügyi hozzájárulás fizetésére sem.

Persze ennek a befektetésnek megvannak a maga hátrányai is. Szinte kétnaponta más emberrel élünk együtt, és másokkal találkozunk, ami egyszerre lehet jó és rossz is. Találkozhatunk érdekes emberekkel, azonban sok kellemetlenség is járhat azzal, hogy ha Airbnb-ztetjük az otthonunk egy részét, hiszen ilyenkor alkalmazkodnunk kell, és ha nincs két fürdőszobánk, akkor még azon is osztoznunk kell. Azonban a lakás havi rezsikiadásának a sokszorosát keressük meg és még úgy is hamar megtérül, ha először felújítjuk a lakást.

Márpedig érdemes rendbe hozni az otthonunk, hiszen annál jobb áron tudjuk kiadni azt. Ha azzal számolunk, hogy a lakás már a miénk, de a felújításra fel kell vennünk egy bizonyos összeget, akkor is jól járhatunk a fenti számítások alapján. A Pénzcentrum kalkulátora alapján már havi 45952 forintos törlesztőrészlettől, 14,29 százalékos THM-mel is kaphatunk 2 millió forintnyi hitelt (ebben az esetben 1 éves munkaviszonnyal és 400 ezer forintos jövedelemmel számoltunk, 5 éves futamidőre), amit a lakás átalakítására költhetünk. Ez pedig még mindig jóval kevesebb, mint az, amit kereshetünk a szoba kiadásával egy évben.

Belevágnánk, de nincs még saját lakásod?

Eddig azt vizsgáltuk meg, hogy megéri-e belevágnunk a már meglévő lakásunk egy részének kiadásába, azonban sokaknak nincs ilyen lehetősége. Ha viszont rendelkezünk önrésszel, akkor a Pénzcentrum gyűjtése alapján már 40 millió forintért is találhatunk ingatlant Budapest szívében.

30 millió forintos hitel esetében, ha fél millió forint a keresetünk (ha ketten vágunk bele párunkkal például), akkor 8,54 százalékos THM-mel, havi 255 336 forinttól találhatunk már lakáshitelt. Ebben az esetben 20 éven keresztül kell fizetnünk a törlesztőrészletet, amennyi időn ét érthetően nem szeretnénk kiadni az egyik szobánkat. Azonban arra mindenképpen jó lehet, hogy az első pár évben kevesebbet kelljen a törlesztőrészletre költenünk.

Az viszont egyértelmű, hogy a szobánk Airbnb-ztetésével nem tudjuk törlesztőrészletet kitermelni, hacsak nem tudjuk éves szinten 80 százalékos hozammal tudjuk kiadni a lakásunkat. Ebben az esetben 292 napot lesz kiadva a szobánk, azaz 5 840 000 forintot kapunk, aminek ugye a fenti matek alapján körülbelül a fele vándorol a zsebünkbe. Ez évente 2 920 000 forint, azaz havonta 243 forint. Ami körülbelül fedezi a törlesztőrészletet.

Ez viszont, miután mi is abban a lakásban lakunk és koránt sem biztos, hogy 20 év múlva is napi szinten idegenekkel szeretnénk csevegni már nem éri meg úgy, mint az egész lakást Airbnb-ztetni, vagy befektetési venni egy több szobás lakást és kiadni mindegyiket. Éppen ezért ez a megoldás csak azoknak éri meg, akiknek már megvan a lakásuk, esetleg még korábban vásárolták meg jóval kedvezőbb hitelfeltételek mellett, mint a jelenlegiek.