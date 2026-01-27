Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
Váratlan fordulatok a fővárosi lakáspiacon: betesz az áraknak a kínálati dömping?
Erős kínálatbővülés formálja át a budapesti újlakáspiacot, a fejlesztők egyre nagyobb számban indítanak új projekteket. Az OTP Jelzálogbank adatai szerint idén 9100, jövőre 7900 új lakás átadása várható a fővárosban. Emellett több olyan társasház is épül, amelyet még nem kezdtek el hirdetni.
A piac élénkülése már tavaly elindult. 2024-ben 8700 új lakást adtak el, ami 2017 óta a második legerősebb év volt értékesítési volumenben. Jelenleg az építés alatt álló projektekben nagyjából ugyanennyi, mintegy 8700 eladatlan lakás vár vevőre. Ez 43 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kínálat bővülését a több éve kedvező piaci környezet és az állami ösztönzők is támogatják.
Az idei átadású új lakások átlagos négyzetméterára Budapesten valamivel 1,7 millió forint felett alakul. A 2027-ben elkészülő lakásoknál az átlagár elérheti az 1,83 millió forintot négyzetméterenként. A kerületek között jelentős eltérések vannak, az árak jellemzően 1 és 4 millió forint közötti sávban mozognak.
Az árak jövőbeli alakulását nehéz pontosan megbecsülni, mert kérdés, hogy a gyorsan bővülő kínálat milyen hatással lesz a piacra. Az viszont már látszik, hogy a drágulás üteme lassulhat. Az új beruházások száma alapján az is valószínű, hogy 2026-ban új csúcsra ér a kínálat a budapesti újlakáspiacon.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A panellakások iránti kereslet az elmúlt hónapokban tovább erősödött Budapesten és az agglomerációban.
Utolsó pillanatban változtak az Otthontámogatás szabályai: rengeteg magyart érint, erre figyelni kell
A kormány több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait, bővítve a jogosultak körét és az elfogadható finanszírozási...
2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten
A Fővárosi Csatornázási Művek szerint a nedves törlőkendők és a csatornába öntött zsiradékok továbbra is komoly üzemeltetési kockázatot jelentenek Budapesten.
A győri férfi kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték.
Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.
Az eset rávilágít a családtámogatási rendszer bürokratikus csapdáira, a hiányos ügyféltájékoztatás súlyos következményeire, és felveti a jogszabály-módosítás szükségességét.
A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély is.
A tiszta és illatos ruha a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk.
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án.
A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.