Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 6.)

Névnap

Boldizsár

Deviza árfolyam

EUR: 396.1 Ft

CHF: 401.79 Ft

GBP: 448.75 Ft

USD: 376.76 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 10785 Ft

MOL: 2618 Ft

RICHTER: 8400 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.07: Gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak, utóbbi délnyugaton kisebb, északkeleten nagyobb területen, másutt több-kevesebb napsütés is várható. Ködfoltok is lehetnek. Helyenként előfordulhat szitálás, a nap első felében az északkeleti országrészben gyenge eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

2023.01.08: A köd napközben zsugorodik. A réteg- és a változó vastagságú magasabb szintű felhőzet mellett hosszabb napsütés a déli, délnyugati országrészben valószínű. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, de előfordulhat szitálás, a nap második felében északon, északkeleten gyenge eső is. A déli, délkeleti szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten 4, 6, délnyugaton 13, 14 fokot is mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A nap második felében romlásnak indulhat a levegő minősége. Este, késő este a PM10 pillanatnyi koncentrációja helyenként az egészségügyi határérték körül alakulhat. (2023.01.06. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hazánk fölött csütörtökön áthaladó hidegfrontot követően péntek estig még hideg fronthatás várható, estétől azonban már meleg fronthatásra kell készülni. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. Fejfájásra, erősödő migrénre is számítani lehet. (2023.01.06)

