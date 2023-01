Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: most emelték meg a kifizetéseket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A minimálbér 2023-ban 16%-kal, bruttó 32 ezer forinttal emelkedett, és mivel számos egyéb ellátmány juttatás is ehhez az összeghez van igazítva, így azok is nőttek január 1-től: például a gyermekgondozási díj (gyed), a hallgatói gyed, a gyermekek otthongondozási díja is, de a vérplazma donoroknak járó költségtérítés összege is növekedett.

Nagyvárosainkban ma már egyre sűrűbben találkozhatunk plazmagyűjtő pontokkal, ahol térítés ellenében szinte bárki adhat vérplazmát. Ám ennek megvannak a szabályai: a plazmaadás gyakoriságára vonatkozó szigorú szabályozást mindenütt nemzeti szabályozó testületek határozzák meg. A magyar előírások szerint plazmát adni 72 óránként és 365 nap alatt maximum 45 alkalommal lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Plazmadonor lehet minden 18 év és 60 év közötti egészséges személy, aki legalább 50 kg testsúlyú, a megelőző 4 hónapban nem csináltatott tetoválást vagy piercinget, illetve nem szoptat vagy terhes. Mivel a plazmaadás több időt vesz igénybe, mint a véradás, a donorok minden plazmaadás után rendeletben szabályozott mértékű költségtérítést (a mindenkori minimál órabér ötszöröse készpénzben), valamint egyéb juttatásokat kapnak. A minimálbér 2023-ban 16%-kal, bruttó 32 ezer forinttal emelkedett, és ez így érinti a „plazmásokat” is: A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint, napibér alkalmazása esetén 10 670 forint, órabér alkalmazása esetén 1334 forint. -áll a Magyar Közlönyben. 2023-tól tehát br. 6670 forintot kaphatnak, akik vérplazmát adnak, a tavalyi 5500 forint helyett. Ám mivel a pénzben folyósított költségtérítésen felül sok helyen ajándékutalványban is részesülhetnek a plazmaadók, így alkalmanként 8000-18 000 forintnyi támogatás is kapható A plazmaadás előtt a donorjelöltnek átfogó orvosi vizsgálaton kell átesnie, és a plazmaadás csak megfelelő eredmények esetén engedélyezett. A vizsgálat napján a regisztrációt követően először egy részletes egészségügyi felmérő kérdőívet kell kitölteni, amely a jelentkező egészségét érintő kérdésekből áll. Mi a vérplazma? A vérplazma szalmasárga folyadék, a vér 55%-át alkotja, amely főként vizet, valamint ásványi anyagokat és fehérjét tartalmaz. A plazmaadás a véradáshoz hasonló eljárás, mely során csak a vérplazmát távolítják el, a vörös- és a fehérvérsejteket, a vérlemezkéket egy zárt rendszeren keresztül visszaáramoltatják a donor szervezetébe. Az orvosi vizsgálat során a plazmaközpont orvosa fizikálisan is megvizsgálja a donort, vérnyomást, pulzust mér és átbeszéli vele a kérdőívet. A plazmaadás során nyert plazmamintából minden alkalommal HIV, hepatitis B és hepatitis C vírusok szűrővizsgálatát végzik el, és a bizonyos gyógyszereket szedő, aktív fertőzésben szenvedő, nem teljesen egészséges személyeket kiszűrik.

