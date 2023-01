Ilyen is rég történt a magyar bankokban: újra rákaptak az ügyfelek erre a sztárhitelre

Minimálisan ugyan, de több személyi kölcsönt vettek fel a magyarok 2022 novemberében, mint az azt megelőző hónapban. Az azonban egyelőre megjósolhatatlan, hogy csak stagnálási időszak kezdődik, vagy a fél éves zuhanás után végre elindul felfelé a hitelezésnek ez a szegmense. Benéztünk az adatok mögé, és megpróbáljuk kitalálni, mi következhet most.

Fél év után megállt a szabadesés a személyi kölcsönök piacán, és még egy minimális növekedést is elkönyvelhetett a szektor tavaly novemberben - ez derült ki a jegybank kedden közzétett összesítéséből. Rá is fér a hitelpiacra a minimális növekedés, a lakáshitelek ugyanis borzalmasan teljesítettek, és annak ellenére, hogy novemberben még semmit nem lehetett tudni a babaváró hitel 2023-as sorsáról, ott is elmaradt a roham - bár igaz, hogy ez a hiteltípus 4 milliárddal többet jegyeztek újonnan, mint októberben. Folytatódni látszik tehát a magyarok óvatossága a hitelek körül, a hurráoptimizmus azonban kevésbé lehet még indokolt - az egyre jobban elszálló kamatok megállíthatatlannak látszanak, és remény sem nagyon látszik a visszarendeződésre. Megnéztük a számokat, és megpróbáljuk kielemezni, mi következhet most.

Stagnál vagy növekedni kezd?

2022 novemberében a magyarok összesen 32,93 milliárd forint új személyi kölcsönt vettek fel. Ez az érték 0,4 milliárddal magasabb az októberinél, vagyis fél év után először végre megállt a zuhanás: a május végi 54 milliárdról októberre 32 és fél milliárdnyi új jegyzést realizálhatott a szektor, ami 37 százalékos csökkenést jelent.

Érdekesség, hogy most még azt sem mondhatjuk, hogy "régen minden jobb volt". Mind az előző novemberben, mind 2022 januárjában is körülbelül ekkora értékű volt a jegyzés, vagyis jól behatárolható, hogy a magyarok a száguldó infláció, illetve a rezsiemelés nyári bejelentése után sokkal jobban átgondolták, szükségük van-e újabb hitelre.

Megindulunk felfelé?

Ám nem csak a személyi kölcsönök büszkélkedhetnek novembert vizsgálva egy kis plusszal, hanem a babaváró hitel is. Bár a komoly roham elmaradt, az egyre fokozódó bizonytalanság, úgy tűnik, lassan ráébresztette a babát tervező magyarokat arra, hogy addig lenne érdemes felvenni ezt a kedvezményes kölcsönt, amíg biztosan van. Valószínűsíthető, hogy a decemberi számok ennél is kedvezőbb képet mutatnak majd.

A lakáshitelek piacán azonban megállíthatatlannak látszik a zuhanás, amire az lehet a magyarázat, hogy bár a kamatok és a teljes hiteldíj-mutatók jóval alacsonyabbak a személyi kölcsönnél megszokottnál, összegszerűen jóval többet is kell felvenni, így a törlesztőrészletek is jóval magasabbak, mint a személyi kölcsönök bizonyos eseteinél. A lakáspiacot érintő súlyos hitelválságról tegnap írtunk részletesen, ezt a cikket itt tudod újra elolvasni:

Nincs megállás a kamatemelkedésben

És mint az elmúlt hónapokban mindig, most is elérkeztünk a fő okhoz, ami magyarázatot adhat a hitelpiac brutális visszaesésére 2022-ben, ez pedig nem más, mint a kamatok megállíthatatlannak tűnő emelkedése. Érdekes megfigyelni - mint a lenti grafikonon is ábrázoltuk - hogy bár a lakáscélú hitelek átlagkamata jóval alacsonyabb a személyi kölcsönöknél megszokott értékeknél, a lakáshitelek brutális zuhanásban vannak.

De beütött a drágulás a személyi kölcsönöknél is, egy hónap alatt a magánszemélyeknek adott banki átlagkamat másfél százalékot emelkedett, így jelenleg 19,15%-on áll. Amint pedig mindjárt látni is fogjuk, ez brutális hatással van még a legjobb hitelajánlatokra is.

Másfélszeres visszafizetés

Ismét megnéztük és összehasonlítottuk a piacon elérhető legjobb személyi hitel-ajánlatokat, és ezzel kapcsolatban sincsenek jó híreink. A példánkban most is 3 millió forintot "veszünk fel" öt éves futamidőre, feltételezve, hogy van legalább egy éves munkaviszonyunk és 300 ezer forint nettó jövedelmünk havonta. Amint pedig a táblázatban is szemléltetjük: az elszálló kamatok nem csak brutális törlesztőrészleteket, hanem súlyos banki kamatokat is eredményez.

A legjobb ajánlat esetében sem áll már meg a havi törlesztő 69 ezer forint alatt, a legdrágábbnál pedig már a 83 ezret is meghaladja. Ennek ismeretében valóságos csoda, hogy minimálisan emelkedni tudtak a személyi kölcsönök új szerződései, főleg, ha eszünkbe jut, hogy egy 300 ezres nettó jövedelem esetén már a legjobb ajánlat havi törlesztője is csaknem a negyedét viszi el a fizetésünknek.

A nehéz gazdasági helyzetben, a folyamatos kamatemelkedés közepette most mindennél fontosabb, hogy körültekintően, óvatosan és nagyon gondos, alapos utánanézés végén vegyünk fel személyi kölcsönt. Ebben azonban most is segíthet a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora, amelybe beírva a nekünk legjobb paramétereket, biztosak lehetünk benne, hogy az anyagi helyzetünknek és a jövedelmünknek leginkább megfelelő ajánlatot is megtaláljuk.