Súlyos döntést kell hoznia sok magyarnak 2023 elején: komoly pénzt fizethet, aki bevállalja

Ha új év, akkor életmódváltás. Még mindig rengeteg magyar kezdi az új esztendőt sportolással, edzéssel, és életmódváltással. A hatalmas infláció azonban a konditermeket és sportszereket, ruházatokat sem kerülte el, így utánajártunk annak, hogy mennyibe kerül most, ha valaki életmódváltásba kezdene.

Van, aki a januárt a konditeremben kezdi, van, aki inkább az étkezésén változtatna, egy biztos azonban: sokan ugranak bele úgy az életmódváltásba és a sportolásba, hogy előtte alaposan bevásárolnak. Van is kínálat bőven, hiszen rengeteg féle sport közül válogathat az, aki formába szeretne jönni, és kiegészítőkből is be lehet alaposan vásárolni.

Azonban idén a gazdasági folyamatok bizony a sportolási terveinkbe is beleszólhatnak, kezdve attól, hogy még az uszodákban is lecsavarják a fűtést, odáig, hogy bizony megdrágultak a különböző sportruházatok is. Három üzletet kérdeztünk meg az idei árak alakulásáról. Az e-Mag elmondta, hogy 2022-ben az áremelkedés a sporteszközök és kiegészítők terén is érzékelhető, nagyjából 15-20 százalékos nagyságrendben.

Jelenleg azt látjuk, hogy távol keletről a konténer árak meredeken bezuhantak és a dollár árfolyamával szemben is erősödni tudott a magyar fizetőeszköz. Amennyiben ez így marad 2023-ra a sportszerek terén akár árcsökkenésre is számíthatunk bizonyos területeken

- tudhattuk meg az eMagtól. Kérdéseinkre azt is elárulták, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet hatására több mint harmadával esett vissza a forgalom a sportruházat, sportszerek iránt. Erősebb forgalmú időszaknak idén is az év vége felé közeledő nagyobb leárazások ideje tekinthető az egyébként nem téli sportokhoz kapcsolódó termékek esetében is. Az Emagot megkérdeztük arról is, hogy melyek a legkeresettebb eszközök, sportkiegészítők jelenleg.

A horgászat továbbra is sok embert csábít a kevésbé aktív sportok világába, ezért nagyon kelendőek a felszerelések az eMag-nál, de a csónakok, kajakok is kelendőek voltak. Az elektromos rollerek továbbra is népszerűek, de az is jól látszik a trendekből, hogy a hagyományos, lábbal hajtható rollerek is népszerűek maradtak. Idén még sokan vásároltak például otthoni használatra tervezett bokszzsákot, illetve csocsóasztalt, bár ez utóbbit nem mindenki sorolja sportszernek

- közölték a Pénzcentrummal. A sportruházatokról is megkérdeztük az online áruházat, mint kiemelték, a sportruházatban 2021-hez képest hasonlóan a sportszerekhez 11-19 százalékos drágulás érzékelhető a végfogyasztói árakban. Ez a tendencia 2023-ra abban az esetben mérséklődhet, amennyiben az energia árak normalizálódnak

Itt az utóbbi évek legnépszerűbb kategóriái a fitness, testépítés kategóriák a sportruházaton belül. A futócipők továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek 20 000 forintos átlagos kosárértékkel, valamint átlagosan 1-nél több termék került a kosárba

- tette hozzá az e-Mag. Ársávonként az üzletben minden árkategóriában találhatók termékek, a kedvezőbb áru márkáktól egészen a luxusmárkákig.

A legnépszerűbb márkák idén a Nike, Puma és Under Armour voltak a sportruházat kategóriában. Árakat tekintve pedig a legtöbb vásárló bruttó 10 ezer és 20 ezer forint közötti értékű termékeket rendelt, 15 ezer és 30 ezer forinti közötti átlagos kosárértékben

- tudhattuk meg.

Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője kérdésünkre elmondta, hogy jellemzően nem drágultak az általuk Magyarországon értékesített sporteszközök, éppen ellenkezőleg.

Az eladott cikkek átlagára több mint 10 százalékkal csökkent. Ez különösen igaz azokra a kategóriákra, amelyek 2020-ban és 2021-ben nagy keresletnek örvendtek, mint például a futópadok, a kettlebell vagy a súlyzók és egyéb fitneszeszközök, amelyekből a vevők a karantén alatt sokat vásároltak. Ezek olyan cikkek, amelyekből a legtöbb gyártó és kiskereskedő készleten tart. Magasabb árakra számíthatunk, amikor ezek a készletek elfogynak, és új termelés indul be

- emelte ki Takács Csaba, aki hozzátette, hogy ennek ellenére néhány cikknek viszont emelkedett az ára, mint például a kerékpároknak, a kerékpáros kiegészítőknek vagy a kerékpáros számítógépeknek. Az Alza.hu-n értékesített egyes kültéri felszerelések, például sátrak, multiszerszámok és horgászfelszerelések árai is némileg megemelkedtek, de még mindig messze alacsonyabb mértékben, mint a hivatalos infláció.

Az eddig sportfelszerelés eladásainkon inkább a korábbi, a járvány okozta fogyasztói magatartás változás hatását látjuk, mint a jelenlegi gazdasági helyzetet. Így a sportélelmiszerek (például fehérjeszeletek, szuperételek, vegán italok vagy diófélék és aszalt gyümölcsök) értékesítése több tíz százalékkal magasabb, mint tavaly. Ugyanez igaz a kerékpárfelszerelésekre, például a táskákra, gumikra, ivópalackokra vagy kerékpáros számítógépekre. Ezzel szemben az otthoni fitneszeszközök, például a szobabiciklik, a súlyzók és a kettlebellek eladásai csökkentek

- fejtette ki arról, hogy a mostani gazdasági helyzetben mennyire esett vissza a vásárlás. Üzleteikben egyébként a masszázspisztolyok népszerűsége megugrott, már több mint kétszer annyit adtak el belőlük, mint tavaly.

Mivel a karantén alatt még népszerűbb lett a kerékpározás, jelenleg sokszor több kerékpáralkatrészt és karbantartó terméket (kenőanyagok és tisztítószerek kerékpárhoz) értékesítünk

- tették hozzá. Azt is elmondták, hogy a webáruházukban a saját márkák, mint például a Campgo (outdoor) vagy a Ratikon (kerékpár) népszerűségének növekedését látjuk. A kerékpárokat tekintve azt tapasztalják, hogy a vásárlók hűségesek az általuk ismert nagyobb márkákhoz, de elkezdik keresni a remek ár-érték arányt kínáló saját márkákat is.

Csilléry Balázs Péter az SPG Sportcikk Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, akik 13 Intersport áruházat üzemeltetnek, kérdésünkre elmondta, hogy áruházaik választéka széles termékskálát ölel fel, prémium szortimentjüket egyedi fazonú modellek mellett sajátmárkás termékeik is erősítik.

A világszerte érezhető infláció a sportszerek, sportfelszerelések és sportruházat piacát is utolérte, az Intersport az elmúlt egy évben a beszállító partnereinknél tapasztalható 10 százalékos áremelkedéssel számol a jövő évben is

- emelte ki az ügyvezető. Mint mondta, az elmúlt 1-2 év erőteljesen átformálta az életünket és a fogyasztói szokásokat.

A koronavírus járvány erősen megváltoztatta a közvélekedést a modern életmódról, és új fókuszba helyezte az egészséges életvitelt, a mozgás örömét és általánosságban a sportolást. A pandémia enyhülésével ezek a trendek csak tovább erősödtek, az egészségtudatosság tendenciája fennmaradt, forgalmunk így nem esett vissza, hanem ellenkezőleg, magabiztosan emelkedett, nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi eredményeinkkel

- tette hozzá. Az Intersport kínálatát tekintve a technikai tartalmú, hosszabb igénybevételt kiszolgáló termékek iránt van jelentősebb igény az üzletekben.

Nem véletlenül valljuk magunkat a „tél szakértőinek”, prémium síhardware termékeink iránt már a szezon elején kiemelkedő volt a kereslet és az érdeklődés jellemzően egészen márciusig, az utószezonig kitart. Az elmúlt időszak egyik legérdekesebb hatása, hogy a korábban jellemzően tavaszi, nyári outdoor sportokról - így a futásról - levált a kerékpározás, amely szezonálisról egész éves aktivitássá nőtte ki magát. Népszerű és kompetens E-Bike kínálatunk újdonságként jelenik meg a piacon szakértőinknek és szervízhátterünknek köszönhetően

- tudhattuk meg Csilléry Balázstól, aki azt is elmondta, hogy sportruházat kínálatuk szintén széles spektrumot ölel fel így mindenki megtalálhatja a számára kedvező árfekvésű kiegészítőt a kezdő, gyakorló szinttől a profi, prémium eszközökig.

A téli sportok szakértőiként kiterjedt a síhardware és kiegészítő kínálatunk, síléc választékunk a 120 ezres kezdő lécektől a félmilliós versenylécekig elérhető. A síelés egyik legfontosabb kiegészítője a bakancs, árak tekintetében a 60-200 ezer forint között mozog a termékszortiment. A sílécek és síbakancsok terén az Atomic márka a legnépszerűbb a kínálatunkból, emellett a Fischer, Head, és Salomon márkák is igen népszerűek a síelők körében. A budaörsi flagship store prémium termékkínálatából szakértő kollégáink segítik a tudásszinthez, alkathoz, sportcélhoz legmegfelelőbb választást. Outdoor aktivitásokhoz köthető termékeink közül a kerékpár választékunk kiemelkedő hazai-és régiós viszonylatban is. Kínálatunkban a hagyományos, másnéven analóg kerékpárok belépő ára 200-220 ezer forint, az E-Bike-ok belépő ára 1,2 – 1,4 millió forint, előbbiből legnépszerűbb a Genesis márka, utóbbiból a KTM mellett teszi le voksát a legtöbb vásárlónk

- sorolta a cégvezető.

Konditerembe se lesz olcsó járni

De mennyi az annyi? Pár konditerem bérleti díját is megnéztük, hogy képet kaphassunk arról, hogy mennyibe is kerül valóban elkezdeni a sportolást.

Az árak a fővárosban 10 000 forinttól 25 000 forintig terjednek. A budapesti Life1 Fitness több helyen kínál prémium konditermeket, amelynek bérleti díja egy hónapra akciósan 13 999 forint Ha több helyen is szeretnénk használni a konditermüket, úgy az online ár 24 999 forint. A celebek által is kedvelt konditerem, a FlexGymbe 20 alkalomra szóló bérlete 37 000 forint. A magyar celebek által is látogatott extravagáns Oxygen Gym bérlete egy hónapra 25 900 forint, all inclusive bérletükben extra szolgáltatások is vannak a konditerem használata mellett.

Vidéken már más a helyzet, egyes városokban már akár 6 000 forintért is beíratkozhatunk egy edzőterembe. Szegeden a Forma 1 Fitness havi bérlete, amely a konditerem használata mellett a csoportos órák látogatására is feljogosít 10 500 forint, de más városokban szintén ebben az árszabásban, nagyjából 20 000 forintig vásárolhatunk bérletet.

Azonban nem szívesen jár el mindenki csoportos órákra, vagy konditerembe, hiszen nem mindenkinek van erre ideje, vagy éppen kedve. Számukra is rengeteg megoldást kínál az internet, legyen szó havi előfizetéses online edzésprogramról, vagy telefonos alkalmazásokról. Angol nyelvterületen széles a kínálat, nagyon népszerű a GLO nevű szolgáltatás, ami 24 dollárért (nagyjából 9 124 forintért) havi előfizetéssel érhető el, és különböző edzésformákból válogatva tornázhatunk otthon. Magyar nyelven is érhető el online edzésprogram, többek között Mezei Eszter személyiedző programja is, itt egy hónapra 5 500 forint kifizetésével vághatunk bele a különböző órákba. A különböző edzés- streaming platformok árszabásai 24 dollártól 40 dollárig mozognak, tehát nagyjából 9 124 és 15 000 forint között.

Telefonos alkalmazásokból is akad bőven. Ha egyébként is sokat használjuk a telefonunkat, akkor miért ne használnánk edzéshez is. Sokan az évet futással kezdik, számukra a Map My Run segíthet követni a fejlődést. De a My Fitness Pal, a Fitness Buddy vagy a MyPlate alkalmazás is támogatja a fogyni vágyókat, edzéstervekkel, táplálkozási tippekkel. Nagy előnye ennek, hogy az alkalmazások többnyire ingyenesek, és alkalmazáson belüli fizetési, vásárlási lehetőségekkel bővíthetjük a szolgáltatást aszerint, hogy mire van szükségünk.