22+1 hobbi, ami nem kerül pénzbe 2023-ban: feltölt, kikapcsol, fejleszt és még spórolhatsz is vele

Sokan fogadhatták meg 2023. január 1-jére virradóra, hogy idén kevesebbet költenek bizonyos dolgokra. A spórolásnak számos oka lehet, viszont az biztos, hogy hasznos. Mivel az élelmiszeren, lakhatási költségeken, rezsin egy ponton túl nem lehet spórolni, rengetegen kénytelenek a szórakozás, kulturális tevékenységek, hobbik terén visszafogni a költéseiket. Számos szabadidős tevékenység van, amely tényleg rabolja a pénzt, vannak kevésbé költséges szórakozási formák, sportok is, itt-ott le lehet faragni ezekből. Viszont hogy ne támadjon űr az életünkben, mert lemondunk a szabadidős elfoglaltságainkról, érdemes új hobbit keresni - lehetőleg olyat, ami nem kerül sok pénzbe, vagy teljesen ingyen van. Ehhez adunk most tippeket.

Aki új hobbit keres 2023-ban, annak érdemes szem előtt tartania, milyen költségekkel jár a szabadidő eltöltése. A kötés, horgolás például egy nagyon jó, hasznos hobbi, a fonal azonban nem olcsó mulatság. Ki kell számolni, megéri-e az alapanyag ára, át kell gondolni, hordani fogjuk-e a kötött alkotásainkat, vagy esetleg eladjuk. Ezek nélkül csak viszi a pénzt. A legtöbb hobbi elsőre egyszerűnek tűnik, kevés költséggel, aztán csak akkor jön rá az ember, amikor belevágott, hogy ténylegesen mennyit rá kell költenie a szórakozásra. A Pénzcentrum most olyan hobbikat gyűjtött össze, amelyek kikapcsolódást nyújtanak, nem kerülnek semmibe vagy megtérül a rájuk fordított alacsony költség, és bárki belevághat 2023-ban.

Nyiss a természet felé

A magyar erdőkben, mezőkben, parkokban, ligetekben nem szednek belépőt, így aki ingyenes hobbit keres, a előtt nyitva áll ez a lehetőség. Rengetegen vágynak ki a természetbe, vagy fontolgatják a vidékre költözést, viszont ritkán szánják rá magukat a kirándulásra, a természet megismerésére. Egy sétához a természetben semmilyen különösebb felszerelés nem szükséges, és összeköthetjük madármegfigyeléssel, növények tanulmányozásával, vagy gyűjtögetéssel is.

Sokan ugyanis nemcsak kimennek a friss levegőre, hanem valamilyen céllal teszik azt. Meghatározhatunk magunknak is egy ilyen célt, hogy könnyebben rávegyük magunkat a kimozdulásra: fogjunk egy kis füzetet és kezdjük el feljegyezni a fák, növények, vagy bogarak, madarak nevét, amelyeket a természetjárás során látunk. Van, akit a gyűjtögetés tud motiválni a kimozdulásra - sokan gyűjtenek kavicsokat, leveleket, terméseket - viszont mindig ügyeljünk, nehogy kárt tegyünk az erdőkben, mezőkben, vagy védett fajokat vigyünk haza. Másokat pedig a különféle túraútvonalak feljegyzése, teljesítése tud motiválni.

Jó ösztönző lehet még a kimozdulásra a geocaching is, amely gyakorlatilag "kincskeresés" a természetben, egyfajta játék. Ez a hobbi - bár sokan nem hallottak még róla - eléggé elterjedt Magyarországon, helyszíne lehet bárhol: a város közepén, egy parkban, vagy a hegyekben is. Az egész országban számtalan elrejtett „láda” van, a lakóhelye közelében is biztos bárki találhat ilyet. Ezeket mind fel lehet fedezni, a koordináták nyilvánosak.

Akinek van saját udvara, kertje, kertészkedésbe is belefoghat. Hogyan lehet azt ingyen csinálni? Szerszámokat lehet kölcsönkérni, elcserélni valami másért, vagy potom pénzért beszerezni garázsvásárokon. A virágoskerthez szintén nem szükséges vásárolni, lehet kérni is virágtöveket, azokat szaporítani. Ez jó ismerkedési lehetőséget is teremt a szomszédokkal, ha nekik vannak virágaik. Hogyha veteményes kertet szeretnénk, akkor először be kell ruháznunk magokra, palántákra, viszont később a magok gyűjtése útján ezt is megspórolhatjuk. Érdemes valamilyen szívós, nem bonyolult gondozást igénylő növénnyel kezdeni. Hogyha a locsolási költséget nem számítjuk - vagy esetleg ezt is meg tudjuk oldani esővízzel, akkor nullára is ki lehet hozni, ha sikerül betakarítani a terményeket.

Gondoljunk csak bele, mennyibe kerül egy cukkini a boltban, és mennyibe kerül egy csomag mag, amiből rengeteg cukkini lesz!

A járvány alatt eléggé elterjedt a magaságyás telepítése is. Aki nem az alapoktól kezdené a kertészkedés, megpróbálkozhat ezzel is. Erre azonban kell költeni, viszont ilyen zöldségárak mellett vissza is hozhatja az árát már az első nyáron.

Akinek viszont nincs kertje, a négy fal között is alakíthat ki magának egy kis oázist szobanövényekből, esetleg balkonon kezdhet kertészkedésbe. Szobanövényt ingyen nagyon könnyű szerezni: megvannak a megfelelő csoportok erre a közösségi médiában, ahol balkon- és szobakertészek cserélgetik, adják ingyen túlságosan elszaporodott vagy megunt növényeiket. Ugyanígy barátoktól, rokonoktól is kérhetünk egy-egy gyökeres tövet, hajtást.

Ép testben ép lélekkel

Nemcsak a természetjárás, hanem a séta is lehet hobbi, ha napi tevékenység válik belőle, ami a testi és lelki egészségre is nagyon jó hatással van. Akik például kutyát tartanak és naponta sétáltatják jobb egészségi állapotnak örvendenek, mint akiknek ez nem része a mindennapjaiknak - természetesen ez nemcsak a rendszeres testmozgással van összefüggésben, de annak is nagy szerepe van benne. A mindennapi sétához viszont kutya sem kell, lehet találni más célt is - a környék felfedezését, kedvelt helyek meglátogatását, fényképezést, bármit.

Sokan nem gondolják, hogy az önmagunkkal való törődés hobbinak számít, pedig ahogy sok időt eltölt az ember szépségápolással, edzéssel minden héten, a lelkének ápolásával is tölthetne annyi időt. Akinek sok a stressz az életében, érdemes elsajátítania stresszkezelő technikákat, megkeresni a meditáció neki tetsző formáját. Ez a tevékenység tényleg nem kerül semmibe, de bizonyítottan sokat tehet a mentális egészség megőrzéséért, ha rászánjuk az időt.

A sportok közt is számos olyat találunk, amit elkezdhetünk egy fillér nélkül. Ilyen a jóga, a különféle tornák, a szabadban a teljes testsúllyal való edzés az erre kialakított parkokban, de akár a hulahopp karikázás, ugrálókötelezés is szóba jöhet. A sportnak nem kell ott kezdődnie, hogy megvesszük a drága futócipőt, vagy teniszbérletet, hogy aztán ne használjuk ki sosem - és csak a bűntudat maradjon utána.

Akinek van biciklije, az pedig - akárcsak a természetjárás esetén - rendszeresen tehet kirándulásokat a természetben, csak bringával. A biciklizés sport és kikapcsolódás is lehet egyben. Sokaknak van otthon biciklijük, de vagy nem használják ki egyáltalán, vagy pusztán járműként tekintenek rá.

Tanulj újat

Aki szeret tanulni, annak szórakozás lehet, ha valamilyen új ismeretet sajátít el. Az csak a hab a tortán, ha még hasznos is az a készség, tudás, amit megtanul. Az internet korában már nem kérdés, hogy szinte bármit meg lehet tanulni online, mindenre van videós tutorial. A nyelvtanulás például az egyik leghasznosabb olyan tevékenység, amelyet már nem iskolarendszerben el lehet kezdeni online tanulni. Természetesen programozást éppúgy tanulhatunk, mint jobb kommunikációs technikákat, rajzolást, vagy főzést, mint zsonglőrködést.

Érdemes olyasmit tanulni, ami tényleg érdekel - talán már régóta foglalkoztat a téma, csak nem találtunk időt rá -, vagy van valamilyen plusz motivációnk (pl. ha nyáron Olaszországba utazunk, megtanulhatunk előre kicsit olaszul). Úgy is választhatunk új időtöltést, minek lenne most a legnagyobb haszna számunkra, akár a munkánkban, önfejlesztésben, vagy a stresszkezelésben. A zsonglőrködést például inkább válassza az, aki a feszültséget vezetné le, a programozást, aki új karriert építene, stb.

Légy kreatív

Számos kreatív hobbihoz egyáltalán nem kell befektetni pénzt, és ezekbe teljesen laikusként is bele lehet tanulni. Az egyik legkézenfekvőbb az írás mindenféle formája. Lehet ez naplóírás papírra, haikuk - 13. századi Japánból származó háromsoros vers - költése, novellák írása, vagy akár regényé is. Aki nem az asztalfióknak írna, az bátran kezdhet blogolásba is. Azoknak, akik mindig éreztek késztetést az írásra, felszabadító lehet ezzel foglalkozni, több örömet adhat, mint bármilyen drága hobbi.

Hasonlóképpen az íráshoz, a tánc és a zenélés is olyan művészeti forma, amely bárkinek jó időtöltés lehet. Nem kell előképzettség az elkezdéséhez, lehet autodidakta módon is tanulni, és nem is kell feltétlenül költeni rá. Azonban lehetséges, hogy miután belekezdtünk, mégis kedvet kapunk, hogy elmélyüljünk benne, és tánciskolába iratkozunk, vagy beszerzünk hangszereket, ami már drágább lehet. Ugyanígy van a rajzolással, festéssel: elkezdeni el lehet egyetlen ecsettel, ceruzával is, azonban egy idő után költségessé válhat, ha komolyan vesszük. Az origamit is el lehet kezdeni például reklámújságokkal, ha pedig komoly hobbivá válik, költeni rá. Ettől függetlenül érdemes említeni őket, hiszen például egy színező füzet pár színes ceruzával lehetséges, hogy kiadást jelent, viszont ha elosztjuk arra a sok időre, amit elmúlatunk vele, máris csak filléres kiadássá törpül.

Bár talán első blikkre inkább a praktikus, mint a kreatív tevékenységek közé lehetne sorolni, a főzést vagy sütést mint hobbit is érdemes megemlíteni. Sokan inkább feladatnak látják a főzést, házimunkának, mint a takarítást, és nem tudnak benne semmi örömet találni, sőt nyűgnek érzik. Pedig a főzés lehet kreatív tevékenység is, most pedig kihívást is jelenthet, például hogy hogyan főzhetünk otthon olcsón finomakat. Akit pedig érdekelnek a konyhai technikák, új ízek, az mindenképpen felteheti a főzést a hobbilistájára, amire érdemes időt szakítania.

Időtöltés másként

Ha megkérdezünk egy tucat embert arról, mi a hobbija, biztosan lesz olyan, aki az olvasást, zenehallgatást, filmnézést fogja említeni. Ezek a hobbik azért is ideálisak, mert szórakoztatnak, és önfejlesztésre is alkalmasak, művelődhetünk általuk - és ingyen vagy kevés pénzért is vannak elérhető módjai a művelésüknek. Viszont aki eddig nem olvasott könyvet, nem foglalkozott azzal, milyen zenét hallgat, vagy nem érdeklik a filmek, az nem fog nagy lelkesen belevágni csak az olcsósága miatt ilyesmibe. Ezért érdemes a saját érdeklődéssel összekapcsolni az ilyen hobbikat.

Aki szeret sütni-főzni, az olvasson olyan könyvet, ami főzőiskolában játszódik, vagy séfekről szól; aki horgászni szeret, nézzen horgászattal kapcsolatos filmeket, akit egy idegen kultúra - pl. Japán, Új-Zéland vagy Mexikó - érdekel, kezdje el hallgatni a zenéjüket. Ugyanígy érdemes az érdeklődést bármilyen más hobbival is összekapcsolni.

Az is előfordulhat, hogy a hobbitól, időtöltéstől nem kikapcsolódást remélünk, hanem inkább azt, hogy célt adjon az életünknek. Hogyha a munkánk monoton, nem elég kreatív számunkra, vagy nem érezzük hasznosnak, logikus, hogy a szabadidőnkben az ilyen irányú vágyainkat csillapítanánk. Az egyik olyan elfoglaltság, amely biztosan hasznos a magunk és mások számára is, az az önkénteskedés. Önkéntesként részesei lehetünk olyan ügyekkel, amikkel egyetértünk, segíthetünk másokon, ez pedig sok energiát adhat a mindennapokhoz azoknak, akik számára fontos, hogy hasznosnak érezzék magukat.

+1 Maga a spórolás

Mivel eleve azzal a céllal gyűjtöttük össze az ingyenes hobbikat, hogy így segítsünk a spórolásban, furcsán hangozhat, hogy éppen a spórolást ajánljuk utoljára, mint hobbit. Pedig valójában nagyon is logikus hobbiként tekinteni a spórolásra. Egyrészt, ahhoz hogy jók legyünk a spórolásban, rá kell áldoznunk az időt, el kell sajátítanunk trükköket, fogásokat, technikákat, tájékozottnak kell lennünk a témában. Azonkívül a spórolás sikerélményt is nyújt, hiszen ki ne örülne, ha kedvezőbben tud vásárolni. Tulajdonképpen mindenki szeret jól járni pénzügyileg, csak kevesen veszik olyan komolyan a spórolást, hogy már hobbinak lehessen tekinteni - a főzéshez hasonlóan. Pedig milyen új hobbival lehetne többet spórolni 2023-ban, mint magával a spórolással?