Egy köpésre van a kispénzű magyarok síparadicsoma: így spórolhatsz több száz eurót idén

Az elmúlt években a szlovák sípályák karbantartása európai szintre emelkedett, de nem csak emiatt népszerű úti cél a téli sportok kedvelőinek, hanem mert közel van és olcsó. Összesen 36 modern síközpont található, ahol 350 km hosszú sípálya várja a téli turistákat, akik egyre többen vannak. Ez az ország szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen az ágazat növekedése jelentős mértékben segíti az egyes régiókat a munkanélküliség által okozott problémák megoldásában. Persze a járvány miatti kényszerű bezárások a szlovák turizmust is megtiporták, de van egy óriási előnye, ami egyben a túlélésének kulcsa is: itt tényleg mindenki megtalálhatja a pénztárcájához leginkább igazodó szolgáltatást - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Soňa Jelínková, a Szlovák Turisztikai Képviselet magyarországi képviseletvezetője.

Pénzcentrum: Mennyire fontos iparág Szlovákiában a turizmus, a GDP hány százalékát teszik ki az ebből befolyt bevételek? Soňa Jelínková: A legfrissebb adatok szerint a GDP aránya az idegenforgalom területén Szlovákiában 2,6% körül mozog. Az idegenforgalom nálunk, hasonlóképpen mint a világ legtöbb országában, a természeti, kulturális és történelmi örökségre épít. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az idegenforgalom jelentős mértékben hozzájárul a vállalkozói környezet valamint a beruházási klíma jobbá tételéhez. Az ágazat növekedése jelentős mértékben segíti az egyes régiókat a munkanélküliség által okozott problémák megoldásában. Egyben előnyként könyvelhető el, hogy különböző szintű szakképzettséggel rendelkező emberek egyformán testhezálló munkahelyekhez juthassanak, miközben fontos kiemelni azt is, hogy a legtöbb pályakezdő fiatal itt szerzi meg az első munkahelyi tapasztalatokat is. Melyek a legnépszerűbb turisztikai attrakciók, amelyek a legtöbb turistát vonzzák? Szlovákia képes kis és kompakt területen a szabadidős tevékenységek rendkívül széles skáláját felkínálni. Kilenc nemzeti parkkal, 13 látogatható barlanggal, több mint 1700 ásványlelőhellyel, gyönyörű várakkal és kastélyokkal, UNESCO emlékhelyekkel büszkélkedhetün. De elmondhatjuk, hogy legnagyobb erősségünk a természet, amely még mindig sértetlen állapotban van. Mennyire népszerűek a téli sportok Legfontosabb küldőországaink elsősorban a V4 országai, tehát Csehország, Lengyelország és Magyarország, a DACH-régió országai: Németország és Ausztria, a Benelux államok, Skandinávia és Izrael, népszerűek körükben a téli sportok is. A síközpontok pozitívan befolyásolják az elsődleges foglalkoztatottságot, azáltal, hogy munkahelyeket teremtenek, ugyanis a létrejött multiplikációs hatás következtében olyan ágazatokban is közvetve növelni tudják a foglalkoztatottságot, melyek az idegenforgalomhoz csatlakoztathatók, ilyen például a közlekedés, az építőipar, és a közszolgáltatások. ami, tekintve a síközpontok földrajzi elhelyezkedését a magas munkanélküliségi rátával küszködő vidékeken, jelentős hozadékot eredményez. Télen lehetőség van síelésre, sífutásra, turisztikával egybekötött wellness, avagy aquapark által nyújtott kényeztetésre. 2021 telére szignifikánsan rányomta bélyegét a koronavírus második hulláma, ami miatt a síközpontok kénytelenek voltak január elején felfüggeszteni az üzemet. A síközpontok végül újfent megnyitottak, és az akkori szezonok tartottak a legtovább az azt megelőző évekbeliekhez képest. Miképp "élte túl" a szlovák turizmus a világjárványt, milyen mértékű bevételkiesés keletkezett? Helyreállt az ágazat? A járványt megelőzően az idegenforgalom volt a leggyorsabban növekvő ágazat, a pandémia azonban jelentős bevételcsökkenést vont maga után, valamint az alkalmazottaknak a létesítményekből történő elapadását eredményezte. 2020 és 2021, a két covidos év, megváltoztatta az idegenforgalom addig megszokott formáját, azt, amit addig ismertünk és amelyben éltünk. A külföldre utazás tilalma a világ lakosságának több mint 90%-át érintette, a nyilvános gyülekezések és a mobilitás széleskörű korlátozása az idegenforgalom eddig soha nem látott meggyengüléséhez vezetett. Az új évbe mindannyian a pandémia végének víziójával vágtunk bele, ezt azonban felváltotta az ukrajnai háború, amely a HoReCa szegmensét ismét nagy mértékben érintette. Tény, hogy az ukrajnai konfliktusra való tekintettel sokkal nehezebben tudunk kommunikálni a távolabb eső piacokon, olyanokkal mint például az Amerikai Egyesült Államok vagy Délkelet-Ázsia, ahol a katonai konfliktussal kapcsolatosan bizonyos fokú szkepticizmus érzékelhető. A turisztikai ágazat különösen érzékeny a pandémia miatt bevezetett intézkedésekre, melyeknek alapkövét a mobilitás korlátozása, valamint a társadalmi elszigeteltség képezik. Az ilyen válságok negatív megnyilvánulása, hogy az utazási hajlandóság felélesztése a válságok megszüntét követően is nagyon hosszú ideig tart. A szlovákiai turisztikai szezon azonban fokozatosan felzárkózik a pandémiát megelőző számokhoz. A külföldi turisták fokozatosan visszatérnek Szlovákiába, éves szinten 96%-kal növekvő aránnyal. És bár az utazásra éhes szlovákok kihasználták a nyitott határokat és a szinte nem létező pandémia-ellenes szabályokat, és a tengerparti nyaralást részesítették előnyben, a belföldi és külföldi nyaralók összlétszáma a nyár folyamán megközelítőleg elérte a 2018-as szintet – vagyis azt, amelyik a pandémiát megelőző évben volt. Meg kell jegyeznem, hogy ez az állami támogatásnak is köszönhető, amely sok vállalkozói mentett meg a pandémia idején. Magyarországon az energiaárak miatt valószínűleg sok étterem és szálloda kénytelen lesz ideiglenesen vagy véglegesen bezárni, mi a helyzet Szlovákiában: kapnak a vendéglátóhelyek valamilyen állami támogatást? Az energiaválságnak az egész világra hatása van, mindennek emelkedik az ára, nem csak az árucikkeknek, de a munkaerőnek is - ezeket a hatásokat nem lehet elkerülni. Az étterem-, a szálloda- ill. síközpont üzemeltetőknek Szlovákiában is meg kell küzdeniük az energia emelkedő áraival, ahogy a munkaerőhiánnyal is. A szlovákok azonban nagyon rugalmasnak mutatkoznak ezekben a kérdésekben. Szlovákia rendelkezik egy rendkívül nagy előnnyel: viszonylag nagy a diverzitása. Ez azt jelenti, hogy nálunk már akár 30 euróból is kijöhet egy éjszaka. Ha valaki tehát saját, esetleg korlátozottabb anyagi lehetőségeinek megfelelő turisztikai termék után kutat, akkor azt egészen biztosan megtalálja; Szlovákia ebből a szempontból versenyképes. Mekkora az átlagos áremelkedés az országban az éttermi szolgáltatások és a szálláshelyek esetében? Az infláció az idegenforgalmi ágazat szálloda- és vendéglátóipari létesítményeit is elérte. Az energia-, élelmiszer- és egyéb inputok jelentős drágulása miatt a szállodai, éttermi és vendéglátóipari munkaadók Szlovákiában is kénytelenek az emelkedő költségeket beépíteni az áruk és szolgáltatások végső árába. Ám még így is kifejezetten megéri egy szlovákiai kirándulás – a korai foglalásokkal és a kedvező szolgáltatáscsomagokkal akár több száz eurót lehet megtakarítani. A szálláshelyek és vendéglátóhelyek tulajdonosai arra törekednek, hogy az árakat elfogadható szinteken tartsák, ezért üzleti, kereskedelmi stratégiájukat úgy alakítják át, hogy a turisták az áremelkedéseket a lehető legkevésbé érezzék meg. Hogyan készülnek Szlovákiában a síszezonra, várhatóan minden síközpont nyitva lesz idén? A közelgő síszezon előkészületei a maximumon vannak, sor kerül a kötélpályák, felvonók felülvizsgálatára, karbantartására, a hókészítő rendszerek ellenőrzésére, a pályák mentén hóágyúkat helyeznek el, és érdekes újdonságok is készülnek, melyekkel az egyes üdülőhelyeken nyújtott szolgáltatások minőségét kívánjuk még magasabbra emelni. Fontos újítás a jegyértékesítés folyamatának gyorsítása az új pontautomatákkal, a kényelmesebb, nagyobb kapacitású síbuszok beszerzése, és az elektromos autók tulajdonosainak nagy örömére a parkolókbantöbb helyen is töltőállomások épültek ki, például közvetlenül a Dedovka felvonó mellett. Az üdülőhelyek ugyanakkor készek minden olyan COVID-intézkedés azonnali bevezetésére, amelyek biztosítják, hogy Szlovákiában a síelés a lehető legbiztonságosabb és legkényelmesebb legyen. Várhatóan drágulnak idén a sípályák? Egyelőre azt tudjuk mondani, hogy az áremelkedés nem lesz majd olyan drámai, mint amilyet például Olaszország jelez. Egy skipassra vonatkozóan nagyjából 2 – 3 € különbségről lehet majd szó.

Címlapkép: Getty Images

