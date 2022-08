Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. augusztus 6.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. augusztus 6., szombat.

Névnap

Berta, Bettina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.02 Ft

CHF: 403.73 Ft

GBP: 468.93 Ft

USD: 385.64 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. augusztus 5.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 12, 17, 31, 49



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 16 db

4-es találat: 31 db

3+2-as találat: 53 db

3+1-as találat: 629 db

2+2-es találat: 846 db

3-as találat: 1464 db

1+2-es találat: 4443 db

2+1-es találat: 10072 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8930 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 8380 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.08.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett hazánk nagy részén számítani lehet többórás napsütésre - a legtöbb az Alföldön valószínű. Átmenetileg erősen felhős területek elsősorban a Dunántúlon, valamint az északi tájakon lehetnek. Nagyobb eséllyel a nap első felében fordulhat elő elszórtan záporeső, zivatar. Az északi, északkeleti szél többfelé erős lesz. Hajnalban általában 16, 22 fok várható, de a szélvédettebb, hidegre érzékeny vidékeken alacsonyabb értékek is lehetnek. A csúcshőmérséklet 25 és 33 fok között valószínű, nyugaton, illetve északkeleten lehet a hűvösebb, a Dél-Alföldön pedig a melegebb.

2022.08.08: A sok fátyolfelhő és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Az ország több pontján is kialakulnak záporok, zivatarok, de nem mindenütt fordul elő csapadék. Nagy területen lesz élénk, helyenként erős az északi, északkeleti szél. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 25 és 33 fok között valószínű, nyugaton és északkeleten az alacsonyabb értékekkel.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Szombaton még magasan alakulhat az oxidatív légszennyezők koncentrációja, azonban a hidegfront érkezésével javulás kezdődik a levegőminőségben. (2022.08.06. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és idősekre. Fennáll a hőguta veszélye, főleg a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. (2022.08.05)

Akciók

