Megtört a lendület: sorra mondanak le az ingyenmilliókról a magyar családok

A jegybank statisztikái szerint a június komoly visszaesést hozott a magyarok érdeklődésében a kölcsönök iránt. Az előző hónapokhoz a babaváró támogatások kifizetett összegeiben is látványos volt a visszaesés. Vajon a negatív tenednciát még megfordíthatják a kormány által bejelentett változások, vagy amit a nyár elején láttunk már a babaváró alkonyának előszele?

Az MNB által a héten publikált számok szerint a bankok összesen 37,54 milliárd forintnyi babaváró hitelt folyósítottak júniusban, ezzel bőven nem ez a hónap volt a kölcsön csúcshónapja. Ezt az előző hónaphoz képest több mint 5 milliárd forintra rúgó visszaesés is jelzi.

A támogatási forma éves összevetésben sem teljesített jól. A tavaly júniusban folyósított 52,65 milliárdnyi összegű jegyzéshez képest a most folyósított összeg 40 százalékos csökkenést jelent a teljes volumenben. Az év eleji alacsony bázishoz képest a babaváró iránti érdeklődés mindemellett is magas volt, persze ebben komoly szerepet játszhatott a hiteligénylők utolsónak vélt rohama is, az ugyanis csak július végén derült ki, hogy a támogatási forma jövőre is elérhető lesz.

A Pénzcentrum által havonta megvizsgált egyéb lakossági hiteltípusok is hasonló mértékű visszaesést produkáltak júniusban. A lakáshitelek kifizetései több mint 23 milliárd forinttal, míg a folyósított személyi kölcsönök összege 1,8 milliárddal csökkent az előző hónaphoz képest. Érdemes viszont megjegyezni, hogy előbbi májusban sok éves csúcsot produkált és az utóbbi esetében is kiemelkedően magas összeget folyósítottak a bankok egy hónappal korábban.

A babaváró esetében a nyár elején a legnagyobb hendikep piacának szűkülése volt. A jogosultak köre egyre csökkent és az év hatodik hónapjának relatíve magas számai is vélhetően a támogatás akkor még igen közelinek tűnő kivezetése miatti rohamnak volt köszönhető. Nem elhanyagolható persze annak hatása sem, hogy a lakásfelújítási támogatás és hitel iránti kereslet ugyanis minden nyáron nagy mértékben megélénkül, ami a jelzálogkölcsönök esetében direkt, a babaváróéban áttételes módon növeli a lakosság érdeklődését

A babaváró hitelre a lakáskölcsönök népszerűsége azért bír jótékony hatással, mert előbbi kiválóan kombinálható az utóbbival, akár önerőként is. Ezzel a lehetőséggel pedig rengeteg magyar él is, A felújítási támogatás előfinanszírozását ezért már tömegek oldják meg a lakáskölcsön helyett személyi hitelből, vagy épp a babaváróból. Utóbbi megoldás népszerűsége azért is érthető, mert a támogatást a pénzintézetek akár 75 százalékban beszámítják önerőként. Ezen felhasználási lehetősége miatt pedig várható, hogy a konstrukció egészen annak kivezetéséig népszerű marad.

A házasodási is kedvre is kihat a babaváró

Már a márciustól májusig tartó időszak adatai alapján is világosnak tűnt, hogy a babaváróra a lakosságnak folyósított összegek és a magyarok házasodási kedve közt. Ezt, ugyan ellenkező előjellel, de a júniusi számok is visszaigazolják. A támogatási forma iránti kereslet enyhe visszaesése ugyanis a menyegzők terén is hasonló folyamatot indított el. Továbbra is joggal feltételezhető tehát, hogy szép számban döntöttek a magyar párok a babavárónak hála életük összekötése mellett.

Ahogy a Pénzcentrum grafikonján is látszik, a támogatás folyósításainak komoly mélypontját jelentő januárban és a babaváró szempontjából szintjén gyenge hónapnak számító februárban is ugyanez a tendencia volt megfigyelhető. A mostani házasodási kedve persze így is jelentősen túlszárnyalja a tavasszal tapasztaltat, de ez vélhetően a szezonális hatásoknak köszönhető.

Jövőre is marad a babaváró

Júniusban persze még úgy tűnt, már csak néhány hónapja maradt azoknak a családoknak, aki szeretnék igénybe venni a babaváró támogatást. Csak júliusban hosszabbították meg ugyanis egy évvel az igénylés határidejét.

Aki biztosra akart menni, az tehát vélhetően már tavasszal, vagy a nyár legelején igényelt. Ezt visszaigazolják a márciusban és áprilisban folyósított, igen magas hitelösszegek is és egyben valószínűsíti, hogy júliusban is kevésbé teljesített fényesen a támogatási forma.

Nagy változást hozhat azonban, hogy július 30-án a kormány bejelentette, egy sor családtámogatási intézkedés, így a babaváró támogatás és a családi adókedvezmény meghosszabbítását, amik így jelen állás szerint 2023-ben is elérhetőek maradnak. Várhatóan pedig emiatt a magyar családok érdeklődése is tovább élénkülhet a kölcsön iránt, amit az otthonteremtési támogatás (ugyanezen a napon bejelentett) fenntartása is tovább segíthet majd.

Mivel a babavárót júliusban vezeték be, a rettentő sikeres első év számaival erre a hónapra még lehetetlen éves összevetést készíteni, jól látszik, hogy a babaváró támogatás iránti kereslet idén a 2021-es és a 2020-as szinttől is jócskán elmarad. A tavalyi kifizetésekhez képest a visszaesés nem kevesebb, mint 28 százalékos volt. Persze az év eleji alacsony bázishoz képest már a kifizetések mostani szintje is komoly előrelépésnek tűnhet.

Ennek oka a már említett kettős hatás lehetett. Hiába feleltek meg egyre kevesebben a babaváró igénylésének alapjául támasztott feltétételeknek, a potenciális igénylők figyelme a konstrukció kifutása igencsak megélénkült.

Erősödik az állami ösztönzés

Májustól fontos változás élesedett a babaváró kölcsönökre vonatkozóan. A kormány új rendelete szerint ugyanis egy százalékponttal, 7,6 százalékra csökkent az ilyen kölcsönöknél a büntetőkamat mértéke. Ha tehát a szerződésben vállalt öt év alatt nem születik meg a támogatott hitelt igénylő pár első gyereke, sokkal alacsonyabb büntetőkamattal kell számolniuk. Egy 10 millió forintos hitelösszeg esetében ez akár 400 ezer forinttal kisebb terhet is jelenthet egy bedőlt kölcsön esetén. A Pénzcentrum kalkulátorában részletesen is utánajárhatsz, jelen körülményeid között mekkora összegű babaváróhoz juthatsz, ha most igényelnél kölcsönt.