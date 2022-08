Karantén Zóna: ennyit hozhatott az HBO Maxnak eladott magyar minisorozat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miközben júniusban arról érkezett hír, hogy az HBO Max levesz a kínálatából több népszerű, magyar gyártású sorozatot, mint például a Besúgót vagy a Terápiát, júliusban debütált a steamingszolgáltatón az első magyar nagyjátékfilm, a Karantén Zóna. A film a Covid alatti lezárások kellős közepén készült, nem mindennapi körülmények között, hiszen a produkció összköltségvetése töredéke a nagyjátékfilmek szokásos költségének, és az alkotók a baráti szívességek mellett a közösségi finanszírozás felé fordultak. A Pénzcentrum vlogja, a Cashtag most annak járt utána, milyen utat járt be a Karantén Zóna a sikerig, és az HBO Max-ot is megkérdeztük, mi lesz a törölt sorozatok sorsa.

Zsótér Indi Dániel a Karantén Zóna című film rendezője 2019 végén nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy első rendezését és forgatókönyvét, ami rögtön egy nagyjátékfilm lett, egy streaminszolgáltató felületére fogja eljuttatni. A kezdeti számításokat rögtön keresztülhúzta a pandémia berobbanása, ami megváltoztatta mindannyiunk életét, és a legtöbben kénytelenek voltunk bezárkózni. Végül pont ez a megváltozott élethelyzet ihlette a Karantén Zónát is, aminek a gyártása a rendező elmondása alapján jóval eltér a szokásos gyártási folyamatoktól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legfontosabb eltérés, hogy ez a film nagyon kevés pénzből készült, számszerűsítve ez 6,5-7 millió forintot jelent, miközben egy nagyjátékfilm költségvetése 60-70 millió forint környékén kezdődik. De itt az összes stábtag ezer éves barátunk, aki pedig nem, azzal nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyjából 250 ember fogott össze, hogy ez a film összejöjjön, ennek az egyetlen oka az volt, hogy megkedveltük egymást. És mivel éppen pandémia volt és nem volt más dolguk, és mivel ingyen is jobb filmet csinálni mint sehogy, így velünk tartottak - foglalta össze Zsótér Indi Dániel. A készítőknek a baráti összefogás mellett azért mégis szükségük volt tőkére a gyártáshoz, ezért a közösségi finanszírozás felé fordultak. Megkerestek egy, a témában járatos céget, és hamarosan egy kampány indult, amiben támogatókat kerestek és találtak is. sokat készültünk a kampányra, aminek keretében sikerült a háromszorosát összegyűjteni annak az összegnek, mint amit szerettünk volna. Ez haza magánszemélyek támogatásaiból jött össze. Nem akartuk elhinni, milyen mértékben növekedett az összeg. - mondta el Jónás Rita, a film line producere, a produkció pénzügyi felelőse. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A film készítői már a gyártás korai szakaszában elkezdték felvenni a kapcsolatot az összes lehetséges streamingszolgáltatóval. Az HBO Max-al való találkozásról Pinczés-Pressing Ádám, az HBO Magyarország PR managere elmondta, hogy nagyon tudatosan keresték meg őket a készítők azzal, hogy kihagyva a mozit, rögtön streamingre szánják a filmet, hogy az minél több emberhez eljusson. Miután a produkció végigment az HBO Max-nál ilyenkor szokásos folyamatokon (amit a PR manager a videóban részletesen is ismertet), úgy döntöttek, számukra értékes a tartalom és helye van az HBO Max kínálatában. Pinczés-Pressing Ádámot arról is kérdeztük, mi az oka annak, hogy lekerültek olyan kedvelt, magyar gyártású sorozatok a felületükről, mint a Besúgó vagy a Terápia: Az HBO éppen egy összeolvadás közepén van, a Discovery felvásárolta a Warner Médiát, az anyacégünket. És ennek következménye, hogy a platformokat egységesíteni szeretnék. Ennek következtében sok megszorítást vezettek be, és ennek az egyik állomása volt, hogy a tartalmak pénzügyi okokból lekerülnek a platformról. Az, hogy pontosan milyen pénzügyi okok lehetnek egy már tulajdonolt sorozat törlése mögött, és hogy a Karantén Zóna készítői milyen nehézségekkel néztek szembe a gyártás folyamán, a Cashtag legújabb részéből kiderül:

