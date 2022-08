Gyűlnek a sötét fellegek a Balaton felett: brutális árrobbanás törölheti el az őszi szezont?

A magyar tengernél már régóta háromévszakossá vált a turizmus, a szezon nem korlátozódik a nyárra. A tavasz idén is erősre sikerült a Balatonnál, a nyárra sem lehet panasz, ősszel viszont gondok lehetnek - erre figyelmeztet Hoffmann Henrik a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Az idei nyári főszezon egyelőre nagyjából a tavalyival egyenértékű, elégedettek lehetünk, jelentős keresletet tapasztalunk - mondta a szakember a VG-nek. A szövetség elnöke szerint a tavasz sem sikerült rosszul, viszont számottevő kockázatot lát az őszi kapcsán, ami a bor- és gasztronómiai fesztiválok miatt rendkívül fontos. A fő kérdés most, hogy az energiaár-robbanás, valamint az inflációs környezet mennyiben rontja az utazási kedvet, megfogyatkoznak-e a vendégek. „Szerintem ezek rányomják a bélyegüket a forgalomra, és ha ez bekövetkezik, akkor a 2022-es balatoni év számai elmaradhatnak 2021-től” - mondta Hoffmann Henrik.

A szálláshelyek üzemeltetőinek oldaláról a rezsidrágulás brutális pluszköltséget jelenthet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az éves áramszámla 30-40 millió forintos szintről 200 milliósra nőtt. Ugyanilyen arányváltozások jelentkeznek az éttermeknél is. Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint mindez megjelenik, sőt, nagy részben meg is jelent a fogyasztói árakban. „A már most is tapasztalható drágulás ennek szól” - mondta.

A szövetség elnöke szerint bár az utazási kedv megmarad az szálláshelyek kapcsán a pénztárcabarát megoldások lehetnek majd népszerűek, a magánszálláshelyek, vendégházak és kempingek keresettsége megugorhat. Egy másik lehetséges hatás, hogy a vendéglátóhelyek által nyújtott szolgáltatások minőségének fontossága értékelődik fel, vagyis az ár mellett a kiszolgálás egyfajta kiválasztódási tényezőként jelenik meg a piacon.