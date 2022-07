5+5 csodálatos hely Magyarországon, ahova mindenképp érdemes ellátogatnod

A belföldi utazók kedvelt célpontjai évek óta változatlanok: Balaton, Budapest, Eger, Sopron, HAjdúszoboszló. Ezek mind izgalmas helyek persze, de hazánk ennél több érdekességet kínál. Olyan kevésbé ismert úti célokat gyűjtöttünk össze, ahová nem gyakran látogatnak el a magyar turisták, hiszen csak kevesen tudnak a létezésükről. Ha idén nyáron még belefér egy-egy kirándulás, akkor ezeket nevezetességeket feltétlenül látogasd meg.

A járványügyi korlátozások enyhítésével idén nyáron érezhetően nőtt a nyaralás és az utazások iránti kedv. Ugyan már 2021-ben is sokan vakációztak idehaza és külföldön, az igazi szezon most érezhetően intenzívebben indult. Ezt persze fékezheti az infláció növekedése, azaz a megélhetési költségek növekedése fékezheti a kilábalóban levő turizmust.

A belföldi turizmus elsőszámú célpontja természetesen még mindig a Balaton és környéke, de a toplistára felfér még Budapest, Eger, Hajdúszoboszló és Sopron is. Ezek a legismertebb és legnépszerűbb magyar városok, holott Magyarország ezeken kívül is számos izgalmas élményt tartogat az utazóknak. Ha idén nyáron még belefér egy-egy kirándulás, akkor az alábbi helyeket feltétlenül látogasd meg.

Boldogkőváraljai vár

A Zempléni-hegység lábainál fekvő, barackfák és sudár feketefenyők öleléséből magasba emelkedő, sziklára épített romantikus lovagvár különleges környezetben, újjáépített palotaszárnnyal és gyönyörű panorámával várja vendégeit. Áprilistól október végéig hétvégente garantált programokkal: lovagi bemutatókkal, jelmezes tárlatvezetésekkel és interaktív, középkori fegyvertapogatóval szórakoztatják a látogatókat. Az állandó programok és kiállítások mellet a vár egyéb rendezvényeknek is otthont ad.

Miskolctapolca Barlangfürdő

Vendégek itt több százezer éves, természet alkotta barlangjáratokban fürödhetnek, élvezhetik a vadvíz vízáramának kellemes masszírozását. Hallhatják a csillagterem sejtelmes visszhangját és közben megcsodálhatják az Európában egyedülálló természeti képződmény különleges formáit.

Andrássy-kastély – Tiszadob

A romantikus stílusú tiszadobi Andrássy-kastély a szájhagyomány szerint a kastély Erzsébet magyar királyné tiszteletére, a francia Loire folyó mentén épült középkori lovagi várkastélyok mintájára készült. Id. Andrássy Gyula, az Osztrák–Magyar Monarchia első külügyminisztere építtette 1880-1885 között. Tervezője Meinig Arthur volt. A kastély mögötti angolkertet is akkor létesítették, amit máig szépen gondoznak. A soktornyos épület neogótikus-romantikus stílusjegyeket hordoz. A kastély a Tisza partjához közel, magaslaton épült, így kiemelkedik a Tisza árterének lapályából.

Sódomb Egerszalók

Egerszalók igazi nevezetessége a község déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az évek során Sódomb néven vált ismerté. A 65-68 C◦-os ásványi anyagokban igen gazdag gyógyvíz folyamatosan építi az impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér képződményeket. A nátriumot is tartalmazó, kalcium-magnézium hidrogén karbonátos gyógyvíz, melynek metakovasav tartalma is jelentős, a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Az évek során a mészkődomb a környék szimbólumává és védjegyévé vált. Az Európában egyedülálló látványhoz hasonló természeti képződmény még két helyen található a világon, Törökország ázsiai részén Pamukkale-ban, valamint az Egyesült Államokbeli Yellowstone Nemzeti Parkban.

A Bory vár

A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A várban sétálva a látogató lépten-nyomon érzékelheti, hogy az anyag, mely újra és újra visszakszön, az nem más mint a beton. A várat benépesítette a kortárs művészek, valamint festőművész felesége, Komócsin Ilona (1885-1974) és saját műalkotásaival. A műteremben szobor- és képkiállítás nézhető meg. A Százoszlopos udvar árkádja alatt látható gipsz szobrok eredeti változatai az ország különböző településein ma is megtalálhatóak, bronzba öntve vagy márványba faragva.

Szerelem szobor - Vál

Az ukrán művész monumentális alkotása a 2015-ös amerikai Burning Man-fesztiválon lett világhírű , hogy aztán 2017-be Magyarországra, a Haraszty-birtokra érkezzen – írja a nyugat.hu. Habár az mű érkezésével és felavatásával annak idején sokat foglalkozott a sajtó, azt kevesen tudják, hogy a szabadon látogatható, és mint ilyen, különleges kirándulási célpont is lehet. Ráadásul ha valaki Nyugat-Dunántúlról halad a halad a főváros felé – akár Győrnek, akár Székesfehérvárnak – csak kis kitérőt kell tennie érte.

Sümegi vár

A Sümegi Vár az ország egyik legszebb, viszonylag épen megmaradt középkori erődje, amely a környezetéből magasan kiemelkedő kopár hegytetőre épült. A háromosztatú erődítmény magja az 1260-as években épült öregtorony alsó szintje. A fellegvár falai egy évszázaddal később készültek el, majd a 15. század folyamán a vár előtti fennsíkot is erős, magas védőfallal vették körül.

Flóra-pihenő - Mecsek

A Dömörkaputól a Vidámpark kerítése mellett vezető sétaúton jutunk el a Flóra-pihenőhöz. 1893-ban építették terméskőből ezt a kör alakú kilátót a 404 méter magas Bertalan-sziklára. Felújítására 1984-ben került sor. 1911-ben lett az addigi Dömörkapui kilátónak Flóra pihenő a neve, özv. Hamerli Jánosné emlékére. Pompás kilátás nyílik róla kelet felé, a Pécs-környéki bányavidékre. A pihenőtől a fenyvesben sétaúton - mellette padok - járhatunk egyet. Beljebb a fák között rönkpadok és asztalok vannak, amik akár piknikezésre, szalonnasütésre is alkalmasak.

Lombkorona sétány - Makó

Aki rendszeres természetjáró, annak nem jelent újdonságot az erdő látványa, hangjai, illatai, viszont mind számukra, mind az erdőt ritkábban járó látogatóknak újszerű élményt jelenthet a fák koronáinak világát testközelből is megismerni. Minél feljebb jutunk a lombkorona felső szintjei felé, annál inkább megváltozik körülöttünk a világ, más élőlények, madarak jelennek meg, de még ugyanaz a faóriás is más arcát mutatja nekünk fent, a lombkoronák szellős, napfényes ágai közt, mint alulról, az avartakaró és a vastag törzsek felől szemlélve. A lombkorona sétányon találkozhatunk függőhíddal, megpihenhetünk a Hagymaterasz árnyas részein, felmehetünk a kilátótoronyba pazar panorámájáért, vagy éppen kipróbálhatjuk a lejutás leggyorsabb módját, a vállalkozó kedvűeknek készült csőcsúszdát.

Tatai vár

A Tatai vár Tatán az Öreg-tó partján található vízi vár. Luxemburgi Zsigmond király építtette 1397–1409 között, talán a Lackfi család korábbi erődítményének helyén. A Zsigmond által emelt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belső udvaros várnak csak délkeleti szárnya áll, hozzá csatlakoznak a többi rész feltárt alapfalai.

Megyerhegyi tengerszem

A Megyer-hegyi tengerszem és környéke az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében álló egyedülálló volt malomkőbánya. Bár a nevében szerepel a tengerszem, ez egy bányató, amelynek vize csapadékvíz, nincs köze a tengerszemek gleccservizéhez. Ma a tó kedvelt túrázó és kirándulóhely, valamint geológiai feltárulás és kultúrtörténeti bemutatóhely is, ahol napjainkban jó állapotban levő ösvények találhatók a turisták számára, és információs táblák is segítenek tájékozódásban. Gyalogos turistaösvényeken Károlyfalváról és Sárospatakról is megközelíthető. A Malomkő tanösvény kiemelt látogatottsággal bír, mely piros túraút-jelzéssel vezet Sárospatak belvárosától. Az erdőben a jelek jól kivehetőek, azonban a terep elég meredek, de érdemes nekivágni, hisz korlátok teszik biztonságossá azoknak, akik felülről – a hajdani bánya pereméről – is szeretnének bepillantani a vízzel kitöltött katlanba. Az ösvények hossza körülbelül 1 km.