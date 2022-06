150 ezres bírság szedi áldozatai a nyári hónapokban: sokan nem tudják, hogy ez szigorúan tilos

Igazi nyári strandidő vár ránk az előttünk álló hétvégén: aki teheti, biztosan víz mellett tölti ezt a két napot. Pár szabállyal azonban érdemes tisztában lenni, mivel súlyos bírságot kockáztat az, aki nem a megfelelő helyen csobban.

Habár péntek délutánra citromsárga riasztás van érvényben, a szünidő első hétvégéjén már semmi sem zavarja meg a nyári napsütést: igazi strandidő lesz. A meleggel és a szünidővel együtt azonban a strandbalesetek is megjelennek, éppen ezért nagyon fontos, hogy fürdéskor tartsuk be a legfontosabb óvintézkedéseket. Nagyon nem mindegy például, hogy hol fürdünk: az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek többsége kapott jó vagy kiváló besorolást, négy helyen volt kifogásolt a vízminőség - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján éppen egy hete.

Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavaink - Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó - mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású. Nyaralás, strandolás előtt érdemes tájékozódni az NNK honlapján, ahol megtalálható a kijelölt fürdőhelyek listája, a fürdővíz éves minősítése és a legutóbbi vízvizsgálat eredménye.

A jó idő sokakat vízpartra csal, érdemes azonban tisztában lenni az érvényben lévő szabályozással, hiszen nem szabad mindenhol fürödni, ahol természetes vizet találunk. Aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el. A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. E szerint helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ám ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.

Tilos fürdeni hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében, vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

Szintén tilos fürdeni kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén, egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi.

Az rlenőrzések folyamatosak

A BRFK tavalyi közleményében hangsúlyozta sérülések és halálesetek elkerülése, valamint a jogszabályok betartatása érdekében a rendőrség rendszeresen, visszatérően tart ellenőrzéseket és intézkedik azokkal szemben, akik a fürdőzés szabályait megszegik. Beszámoltak arról is, hogy vízisporteszközök - köztük vízisí, vagy SUP - használható a Dunán; azokra hasonló szabályok vonatkoznak, mint a csónakokra. Felhívták a figyelmet arra, hogy vízi járművet csak az vezethet, aki nem ivott alkoholt.

Az a szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízi jármű, amelynek hossza a 7 métert meghaladja, névleges vitorlafelülete a 10 négyzetmétert eléri vagy motorteljesítménye nagyobb, mint 7,5 kW, csak külön képesítéssel vezethető - írták. A tájékoztatás szerint vízi járműben tartózkodó, úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden ember köteles mentőmellényt viselni.

A BRFK egyúttal azt is javasolta, hogy aki nem tud jól úszni, mindig csak sekély vízben fürödjön. Ha fürdés közben a felfújható vízieszközök - például gumimatrac - elsodródik, ne ússzanak utána, mert az életüket veszélyeztetik. Felhevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani. Szabad vizekben 6 éven alul, illetve úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen közelében, annak felügyelete mellett fürödhet - tették hozzá.

Tiltott vizeken

Bármennyire népszerű is a fürdőzők körében, tilos fürdeni az Omszki-tóban, és a Duna teljes budapesti szakaszán. Emellett az ország számos pontján, például Gyékényesen folyamatosan gondot jelent az illegális strandolás a helyiek áltak csak "Kotró"-nak nevezett bányatóban, és a közeli Bélavári bányatóba sem szabad bemerészkedni.

Szegeden a Tisza mentén is sok az illegális partszakasz: itt elsősorban a hajózható helyeken tilos a vízbe menni. Szegeden a Sárga, a Foka és a Lapos területe számít tiltottnak- a Szegedma.hu információi szerint. A Keleti-főcsatornán sincsenek kijelölt fürdőhelyek, ahogy a Hortobágy, a Berettyó és a Körös partjain sem. Szintén tiltott a pécsváradi Dombay-tó.