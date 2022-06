Egyre több magyar nem visz pénzt a strandra, étterembe: mi lelte őket?

Nyaraláskor sokkal gyakrabban használnák bankkártyájukat az emberek, de a hazai kereskedők és szolgáltatók még nem teljesen készek erre - derül ki egy friss felmérésből. Belföldi nyaralásuk során a piaci árusoknál 22, a wellness és sportszolgáltatások esetén 21, a strandokon pedig 17 százalékkal többen fizetnének bankkártyával, mint amire lehetőségük volt. Ez az eltérés az éttermek, szórakozóhelyek és szálláshelyek esetében is jelentős.

A hazai bankkártyabirtokosok 61 százaléka volt nyaralni belföldön az elmúlt két évben, és közülük tízből kilencen használták ezalatt bankkártyájukat – olvasható az OTP Bank megrendeléséből készített felmérésben.

Leggyakrabban (82 százalék) boltokban fizettek kártyával vagy mobileszközzel, de jellemző még az éttermi fogyasztás (72 százalék), a szálláshely kifizetése (63 százalék), valamint az útiköltségek rendezése (52 százalék) és a szórakozóhelyeken történt kártyás fizetés is (42 százalék). Ezek a számok azonban nem csak a felhasználók szándékait tükrözik, hanem a lehetőségeiket is.

A felmérés eredményei szerint a fogyasztók gyakrabban is használnák bankkártyájukat mikor pihenni indulnak, ám a kereskedők és szolgáltatók erre sok esetben nem készültek fel. Azokon a helyszíneken, ahol kevésbé jellemző bankkártyás fizetés, több válaszadó is jelezte, hogy ha tehetné, többször is vásárolna bankkártyájával. A piaci árusoknál 22 százalékkal, a wellness és sportszolgáltatások esetében 21 százalékkal, a strandokon pedig 17 százalékkal fizetnének többen kártyával, mint ahányan ezt korábbi nyaralásaik alkalmával tehették meg.

Esetenként a legjellemzőbb költési helyszíneket vizsgálva is markáns eltérés figyelhető meg aközött, ahogy fizettek és ahogyan fizetni szeretnének a vásárlók. A boltokban három százalékkal többen fizetnének kártyával, mint ahány megkérdezettnek lehetősége volt rá. Az éttermek esetében ez az eltérés már 10, szálláshelyeken 16, a szórakoztatóipari egységek esetében pedig 15 százalék.

Láthatóan egyre természetesebbé válik a kártyahasználat – hiszen gyors, kényelmes és biztonságos –, így a hétköznapok szokásait nyaraláskor is visszük magunkkal. Úgy véljük, hogy a nyári szezonban még tovább növekedhet az elektronikus fizetési megoldások iránti igény, hiszen már egyre több vásárló keresi azokat a boltokat, ahol kártyával is fizethet, így egy sikeres vállalkozás lassan elképzelhetetlen kártyaelfogadás nélkül

– mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.