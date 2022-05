Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. május 5.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. május 5.

Névnap

Györgyi

Deviza árfolyam

EUR: 376.79 Ft

CHF: 364.75 Ft

GBP: 445.75 Ft

USD: 354.8 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. május 4.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 5, 11, 12, 14, 27, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 66 db

5-ös találat: 2399 db

4-es találat: 37554 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10700 Ft

MOL: 3028 Ft

RICHTER: 7160 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.05.06: Az ország nagy részén fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel, emellett gomolyfelhők is képződnek. Délelőtt a nyugati megyékben, a nap második felében főleg a Dunántúlon vastagszik is a felhőzet. A nap első felében néhol, majd egyre több helyen várható záporeső, zivatar (a Dunántúlon és az északi, északkeleti megyékben nagyobb, délkeleten kisebb eséllyel). Ugyanakkor sokfelé száraz marad a talaj. A helyenként megélénkülő déli szél a Dunántúlon északira fordul. Zivatarban erős széllökés is lehet. Hajnalban 7, 13, délután 20, 27 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a melegebb idő.

2022.05.07: A Dunántúl nagy részén vastagabb, összefüggőbb lehet a felhőzet, másutt elsősorban gomoly- és fátyolfelhőkre számíthatunk. A Dél-Alföldön kevesebb, máshol több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Ugyanakkor továbbra is lesznek száraz területek. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 26 fok között valószínű. A tartósan csapadékos részeken mérhetjük az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2022.05.05. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A jelenlegi időjárási helyzet szervezetünkre gyakorolt hatása közül a záporok, zivatarok szerepe emelhető ki. (2022.05.04)

Akciók

