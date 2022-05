Reagált a kormány az olajembargóra: ezt üzente az EU-nak az államtitkár

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió reggel ismertette az újabb, egyben hatodik szankciós csomagot, ami tartalmazza többek között azt is, hogy olajembargót vezetnének be az oroszokkal szemben. Ezt kommentálta most Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár a Reutersnek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán reggel ismertette az Európai Parlament planetáris ülésén az EU hatodik szankciós csomagját, aminek része az, hogy az EU fél éven belül be akarná szüntetni a kőolajvásárlást Oroszországból. Ez pedig teljes behozatali tilalmat jelentene minden orosz olajra, nyersolajra és év végétől pedig a finomított olajra is érvényes lenne. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Semmilyen tervet vagy garanciát nem látunk arról, hogy milyen lehetne egy átmeneti időszak az orosz olajembargó bevezetése után és hogy Magyarország energiabiztonságát miként garantálnák – kommentálta az EB új terveit Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár nem sokkal a bejelentést követően.

