Több százezer magyart semmiz ki saját családtagja: sokan észre sem veszik, ha nagy a baj

Egyre több szó esik az utóbbi időben a családon belüli erőszakról, ám ennek az egyik válfajáról, egészen pontosan a pénzügyi bántalmazásról nagyon keveset beszélünk. Annak ellenére is, hogy százezreket – férfiakat és nőket egyaránt – érint a probléma. Az abúzus ezen fajtája hiába tűnhet első ránézésre ártalmatlannak, de egyáltalán nem játék. Akár az egész életed is tönkremehet benne.

A pénzügyi, másnéven gazdasági bántalmazás több százezer embert érint Magyarországon, mégse beszélünk róla eleget, holott komoly veszélyt jelent. Ebben az esetben ugyanis nem csak érzelmi, de anyagi függésről is beszélhetünk és ezáltal könnyedén kisemmizhet minket az, akiben alapvetően megbíztunk. Ezért is jóval nehezebb kilépni belőle, hiszen sokszor a semmiből, akár több milliós adósággal (amit a partnerünk halmozott fel a nevünkre) kell új életet kezdenünk.

Ezekre a jelekre érdemes figyelni

Ahogyan a családi erőszak többi esetében, úgy a pénzügyi erőszaknál is nehéz felismerni a kapcsolat elején, hogy bajban vagyunk. A bántalmazók mindig apró, és finom lépésekkel kezdik behálózni az áldozatukat, és fokozatosan építik fel a teljes függést. A DailyMail cikke arra is felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi bántalmazás sokszor az abúzus más formáival is együtt járhat, mint a fizikai vagy érzelmi bántalmazás.

Ha az alábbi lista bármelyik pontján magunkra ismerünk érdemes elgondolkozni, hogy a megfelelő kapcsolatban élünk-e, hiszen, ha nem vigyázunk egy életre adósságokba keveredhetünk.

Partnerünk megakadályozza, hogy továbbtanuljunk, vagy munkát vállaljunk.

Az előző ponttal ellentétben az is abúzusra utal, hogy ha arra kényszerít minket, hogy dolgozzunk, míg ő nem hajlandó erre.

Ragaszkodik párunk ahhoz, hogy átadjuk neki a fizetésünket és az esetleges juttatásokat is.

Átveszi a teljes irányítást a bankszámlánk felett.

Pénzt kell kérnünk tőle a háztartási kiadásokra is.

Ragaszkodik ahhoz, hogy a legapróbb költésről is beszámoljunk.

Nem engedi, hogy akár magunkra, akár a gyerekekre pénzt költsünk.

Ha fizet is valamiért helyettünk ellenszolgáltatást vár érte.

Mindent ő fizet a háztartásban és nem engedi, hogy belelássunk a költségekbe.

Hitelt igényel a nevünkben.

Nem fizeti a tartásdíjat.

De sokszor észrevehetőek ezek intő jelek egy barátunk, vagy családtagunk esetében is. Ilyenkor könnyen feltűnhet például, ha hirtelen kevesebbet költenek, pedig nem változott semmi az életükben szemmel láthatóan, vagy pénzt kérnek kölcsön tőlünk, amit nem tudnak megindokolni rendesen, esetleg folyamatosan szoronganak, ha pénzköltésről van szó és nem hajlandóak beszélni róla. Emellett észrevehetjük esetleg azt is, hogy kiadásaik jelentősen többnek tűnnek, mint partnerüké, vagy komolyabb indok nélkül abbahagyják a tanulmányaikat, otthagyják a munkahelyüket.

Mi is az a pénzügyi abúzus pontosan?

A pénzügyi bántalmazás sokféleképpen ölthet formát: van, hogy az egyik fél lebeszéli, vagy eltiltja a másikat attól, hogy munkába menjen, saját keresete legyen. De súlyosabb esetekben akár az is előfordulhat, hogy az elnyomó fél kezeli a családi kasszát és partnerének zsebpénzt ad. Ha egyáltalán ad.

A helyzet akkor válik egyre rosszabbá, amikor az áldozatok már tejesen elveszítik a kontrollt a pénzügyeik felett, és akár komoly adósságba is kerülhetnek párjuk miatt. Szintén tipikus, hogy a bántalmazott fél keresete, öröksége, vagy egyéb anyagi forrásai a közösbe kerülnek, hogy abból fedezzék a gyerekek és a háztartás költségeit, míg a bántalmazó félnek a javainak egy jóval kevesebb százaléka kerül a közösbe, vagy még annyi se.

A pénzügyi, gazdasági bántalmazást, mint a bántalmazás legtöbb formáját, a hatalmi viszony jellemzi. Hasonlóan a bántalmazás többi formájához, a pénzügyi bántalmazás is összekapcsolódik több hatalomgyakorlási, elnyomási technikával, és sokszor általában normálisnak tartott viselkedésből fokozatosan erősödve válik súlyossá. A bántalmazott lassan függő anyagi helyzetbe kényszerül

- tudta meg a Pénzcentrum még korábban Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesülettől.

Mit tehetünk, ha áldozattá váltunk?

A legtöbb esetben attól fél az áldozat, hogy nem tud segítséget kérni, nem bízhat senkiben, és nincs ereje változtatni a helyzeten. Erre csak rásegít, hogy sok esetben nem is beszél róla senkinek. Egy ilyen kapcsolatban egyik fél sem értékeli magát, az sem, aki megfélemlítéssel, agresszióval próbál meg maga mellett tartani valakit, és az sem, akit bántalmaznak

- mondta korábban a Pénzcentrumnak Orbán Nóra párkapcsolati szakértő.

Ezért is szükséges, hogy segítséget merjünk kérni olyanoktól, akikben megbízunk. Fontos, hogy tudjunk őszintén beszélni, valakivel, akinek bátran el tudjuk mondani a problémánkat. Emellett érdemes elkezdeni megtakarítani egy összeget – vagy ha mi magunk nem tudjuk ezt megtenni megkérni egy barátunkat, hogy segítsen kivitelezni ezt –, hiszen a bántalmazó sok esetben teljesen pénz nélkül hagyja áldozatát.

Tegyük tisztába, hogy milyen tartozások vannak pontosan a mi nevünkön, így tudni fogjuk, hogy mennyit kell félretennünk ahhoz, hogy egy új életet tudjunk kezdeni. Ha pedig van már 2-3 hónapnyi tartalékunk akkor következő lépésként érdemes befagyasztani a közös bankszámlát, mielőtt még nagyobb károk keletkeznek. Ne felejtsük el, hogy ha közös hitelkártyánk is van, akkor mindig az elsődleges számlatulajdonos felelős a tartozásért, így ha mi lettünk a szerencsések mindenképpen tiltsuk le az exünket, aki így nem tudja tovább halmozni a tartozásunkat. Ha kiköltözünk a közös házból mindenképpen jelentsük az energiaszolgáltatónál, hogy mi nem lakunk már ott, hiszen így nem nekünk kell fizetnünk a volt párunk rezsiét.

Előfordulhat, hogy nem tudunk kihez fordulni, olyan szinten tart már az elnyomás. Ebben az esetben felkereshetünk különböző szervezeteket, akik segítenek nekünk megoldani a fennálló problémákat és új életet kezdeni. Sajnos kizárólag gazdasági erőszakra koncentráló segítő fórumok jelenleg még nem léteznek hazánkban, de ha valaki ilyen témában szeretne segítséget kérni, akkor a következő helyeken tud érdeklődni: