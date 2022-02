Elképesztő dolog derült ki a magyar nőkről: az idősek is egyedül vágnak neki a világnak

A magyar nők közel fele rendszeresen, legalább néhány havonta túrázással tölti a szabadidejét – derül ki egy női túrázási szokásokat vizsgáló kutatásból. A legtöbben barátaik és családtagjaik körében járják a természetet, minden tizedik hölgy viszont egyedül vág neki a vadon felfedezésének. A rövidebb, 2-3 órás, elsősorban erdőben megtett kirándulások a legnépszerűbbek, de minden harmadik nő szívesen vállalkozik egésznapos túrákra is. A természet szeretete nem korfüggő – ezt mutatja, hogy például a 18-29 és a 40-49 év közötti nők aránya közel azonos a túrázók körében, az 50 felettieket pedig átlagon felüli túrázási kedv jellemzi.

Látványosan nőtt az elmúlt években a természetjárás népszerűsége Magyarországon, de mostanáig kevés adat látott napvilágot kifejezetten a nők túrázási szokásairól. A megtett útvonaltól és távolságtól függetlenül a szabadtéri kalandok sikeréhez elengedhetetlen az egyéni adottságokhoz és elvárásokhoz igazodó felszerelés és öltözék használata, ezért a svéd outdoor márka, a Fjällräven egy friss magyarországi kutatás során elkészítette az első hazai női túrakörképet.

A felmérés eredményei alapján a magyar nők többsége, mintegy kétharmada legalább évente egyszer elmegy túrázni. A válaszadók közel fele ennél is gyakrabban húz túracipőt: harmaduk évente néhány alkalommal, minden tizedik hölgy pedig havi rendszerességgel indul a természet felfedezésére. A női túrázók 4 százaléka tekinthető átlagon felül elkötelezett természetjárónak, ők hetente legalább egyszer útra kelnek. A megkérdezettek több mint 40 százaléka viszont csak kifejezetten ritkán vagy egyáltalán nem kirándul.

A túrák hosszát tekintve a rövidebb, 2-3 órás időtartam a legnépszerűbb a nők körében, ilyen kirándulásokra indul a felmérésben résztvevők kétharmada. Az egésznapos túrákra indulók aránya meghaladja a 30%-ot, kétnapos természetjárásra viszont már csak minden tizedik válaszadó indul. A kétnaposnál hosszabb túrák már csak a hölgyek 4%-ára jellemző, érdekesség viszont, hogy a férfiak körében ez az arány ennek is a fele, mindössze 2%. A kutatás eredményei alapján van összefüggés a természetjárás rendszeressége és a túrák hossza között: a gyakrabban túrázó nők nagyobb arányban vállalkoznak többnapos utakra is, míg a ritkábban kiránduló hölgyek inkább a rövidebb, 2-3 óra alatt megtehető távolságokat részesítik előnyben.

A felmérésben résztvevő hölgyek nagyjából fele a családjával vagy párjával, házastársával szokott túrázni, harmaduk pedig barátok társaságában kirándul. Minden tizedik nő általában egyedül járja a természetet, vagyis számottevő azok aránya, akik nem tartanak attól, hogy hosszabb időt magányosan töltsenek el a vadonban. Ebben nem sokkal maradnak le a férfiak mögött, akiknek mintegy 13%-a szokott egyedül túrázni. Ennél alacsonyabb, mintegy 8% azok aránya, akik kollégáikkal tesznek hosszabb-rövidebb túrákat. Az egyéb módon szervezett, nem ismerősökkel, hanem például interneten szerzett túratársakkal kirándulók aránya elenyésző.

A legkedveltebb túrahelyszínek közé tartoznak az erdők és a vizekhez közel eső területek, ahol a túrázó nők háromnegyede kirándul előszeretettel. Hasonlóan népszerűek a hegyek, illetve a barlangok, források és egyéb természeti látnivalók, ezeket a válaszadók kétharmada részesíti előnyben. A megkérdezettek 60%-a inkább a városokhoz közel eső vidékeket járja be szívesen, de minden második nő síkvidéken is örömmel útra kel.

A női túrázók Magyarországon minden korosztályban képviseltetik magukat: még a legfiatalabb, Z-generációs korcsoport tagjainak is több mint ötöde is szívesen időzik a természetben. Náluk is nagyobb arányban képviseltetik magukat a kirándulók között a 30-39 év közötti hölgyek, akik közül minden negyedik indul hosszabb-rövidebb túrákra. A természetjárási hajlandóság a 40-49 közöttiek körében a legalacsonyabb, akik esetén ez az arány 19%. Az 50 és 65 év közötti női korcsoport egyértelműen a legaktívabb a túrázás terén, esetükben több mint 35% indul rendszeres időközönként a természetbe. Érdekesség, hogy a túrázó nők körében a felsőfokú végzettségűek aránya 15%-kal magasabb az átlaghoz képest.