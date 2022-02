Csúnya bírság lehet a családi kirándulás vége: súlyos tízezreket fizethet, akit most ezért elkapnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sok helyen már elkezdtek kibújni a hóvirágok, és ezzel párhuzamosan számos aluljáróban, közlekedési csomópontban és piacon is találkozhatunk a védett növényt árusítókkal. Ám ezt csak külön engedéllyel szabad megtenni, aki azonban ezzel nem rendelkezik, azt csúnyán megbüntethetik, sőt, akár börtönbe is kerülhet. Ha valaki egy kirándulás alkalmával szakít le egy hóvirágot, és elkapják, az is pénzbírságra számíthat.

Akár börtönbe is kerülhet, aki hóvirágot szed. Az elmúlt napok enyhe időjárása miatt sok helyen már kibújt a földből a védett növény. Arborétumokban, parkokban, mezőkön, sőt házak kertjében is megjelentek már a tavasz hírnökei, sokan megcsodálják, letépni azonban nem szabad, ugyanis védett növény, egyetlen szál eszmei értéke 10 ezer forint. De akár komolyabb büntetést is kaphat, az aki leszakítja a védett növényt, és árulni kezdi azt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hóvirágot hazánk jogszabályai védik, így aki azt jogellenesen megszerzi, forgalomba hozza, az országból kiviszi, az országon átszállítja, azzal kereskedik, azt károsítja vagy elpusztítja, az bűntett miatt alapesetben 3 év börtönnel is büntethető, míg szélsőséges esetben 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés is fenyegeti – hívta fel a figyelmet a Tényekben Tran Dániel ügyvéd. A hírműsornak nyilatkozó mezőgazdasági szakember szerint időben nyíltak ki a hóvirágok, csak a hótakaró hiányzik, ami az alól ki szoktak bújni. Csak speciális engedéllyel ehet árulni A Pénzcentrum is rendre beszámol róla, hogy a tavasz közeledtével számos aluljáróban, közlekedési csomópontban és piacon is találkozhatunk hóvirágot árusítókkal. Persze nem tudhatjuk, hogy az árusok honnan szerezték be a hóvirágot, de a növény attól függetlenül, hogy a magánterületen vagy a természetben fordul elő, védettnek számít. A hóvirág, függetlenül attól, hogy magánterületen vagy a természetben fordul elő, védett növénynek számít, azonban a jogszabályi védelem elsősorban a természetben található egyedek védelmét szolgálja - válaszolta a korábban Pénzcentrum megkeresésre az Országos Rendőr-főkapitányság. Vagyis a kertben termesztett hóvirág árusítása engedélyezhető, ehhez azonban a természetvédelmi hatóság külön engedélye szükséges. A jogosulatlanul, vagy a tulajdonos hozzájárulása nélkül a közterületen való árusítás szabálysértésnek számít, ami 5 000 - 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha mi látunk valakit, aki feltehetően engedély nélkül árusítja a hóvirágot, akkor rendőrséghez vagy a közterület-felügyelethez fordulhatunk. Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén az ellenőrzést végző szerv számos eljárási cselekményt foganatosíthat, például természetvédelmi hatóság engedélyének bemutatására történő felszólítás, nyilatkozattételre felhívás, helyszíni ellenőrzés, tanúkutatás - közölte az ORFK. Címlapkép: Varga György, MTI/MTVA

NEKED AJÁNLJUK