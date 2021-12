Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. december 6.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2021. december 6., hétfő.

Névnap

Miklós

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.4 Ft

CHF: 351.71 Ft

GBP: 428.44 Ft

USD: 323.77 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2021. december 5.

A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 30, 31, 35, 36, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 28 db

4-es találat: 1758 db

3-as találat: 36859 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17380 Ft

MOL: 2410 Ft

RICHTER: 8525 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.12.07: Éjszaka általában felhős, párás idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon kevésbé felhős területek is lesznek. Napközben főleg a Dunántúlon hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, ugyanakkor a Tiszántúlon borult maradhat az ég és egy összeáramlási zóna miatt a Duna-Tisza közén is több lehet a felhő. Csak néhol fordulhat elő szitálás, jelentéktelen hószállingózás (nagyobb eséllyel egy középső konvergenciában, illetve a keleti és nyugati határnál). Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában -5 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet. A kora délutáni órákban 0, +5 fok várható.

2021.12.08: Éjszaka pára, köd, illetve rétegfelhőzet is várható, amely néhol lassan oszlik fel, az ország nagyobb részén azonban kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap. Délutántól fátyol-, majd középszintű felhők is érkezhetnek nyugat felől. Számottevő csapadék nem valószínű. A délkeletire forduló szél a Kisalföldön megélénkül. Hajnalban többnyire -8, -1 fok várható, de a fagyzugos tájakon -12, -13 fok is lehet. Kora délután -1, +4 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A kezdetben csapadékos időjárást követően fokozatosan hűvösebb és szárazabb légtömeg érkezik, s a légmozgás is megélénkülhet napközben. Mindezek hatására a levegőminőség továbbra is kedvezően fog alakulni. (2021.12.06. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, de felléphet tartós álmosságérzet, illetve fokozódhat a szervezet görcskészsége is. Gyakoribbá válhatnak a felső légúti és az ízületi panaszok. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2021.12.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!