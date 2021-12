Itt az alig ismert Bitcoin-titok: ide rejtik vagyonukat a magyar kripto-mágusok

Új résszel jelentkezett a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag, Pitner Gáborral. A 3 részes crypto-sorozat előző epizódjában a kriptopiac, kriptovaluták múltjáról, jelenéről tudhattunk meg rengeteget, valamint az árfolyamok alakulásáról is szó volt, most a legújabb részben a kriptotárcák, és kriptotőzsdék kerültek a középpontba. A kriptovaluták világa hihetetlenül gyorsan változik, így nem árt ha követed a sorozatot!

Két hét telt el az előző CashTag epizódja óta, azóta rengeteg dolog történt a kriptovaluták piacán, többek között Joe Biden aláírt egy új adózási törvényt a kriptobefektetésekre, kitört a tőzsdei pánik az új COVID variáns miatt, valamint az inflációs kilátások is tovább romlottak. A kriptovaluta árfolyama is visszaesett, 65 000 volt két héttel ezelőtt, jelenleg pedig 57653, a bitcoin pedig látványosan húzta magával a többi kriptovalutát és altcoinokat.

A CashTag legújabb kriptopénzekkel foglalkozó epizódjából a kriptopénz tárolásáról, és a kereskedési felületekről tudhatunk meg többet. Amikor kriptovalutát vásárolnánk, úgy találkozunk a coin és a token fogalmakkal, amelyek közti különbségeket érdemes tisztázni, mielőtt belevetnénk magunkat a kriptotőzsdébe.

Ha egy kriptopénznek saját blokklánc háttere van, akkor coin-nak nevezzük azt, míg ha az adott kriptopénz nem rendelkezik saját blokklánccal, hanem egy másik kriptopénz blokkláncán lett létrehozva, úgy azt token-nek nevezzük.

A bitcoinunk tárolására több lehetőségünk is van. Tarthatjuk szoftvertárcában, mobiltárcában, online tárcában de akik a biztonságot,és az anonimitást preferálják ők hardveres megoldásban is gondolkodhatnak, legyen szó USB vagy Trezor tárcákról.

Az epizódban azonban nem csak a különböző bitcoin tárcákról tudhatunk meg többet, hanem magukról a tőzsdékről is. A Bitcoin Bar-ban Pittner Gábor Honti Rolanddal beszélgetett, aki elmondta, hogy melyek azok a tényezők, amelyekre mindenképp figyelnünk kell kriptotőzsde választás előtt. A biztonságot, a tranzakciós díjakat és az adott felület múltján túl azt is fontos mérlegelnünk, hogy milyen kriptopénzről van szó. Ezen kívül a szakértővel a centralizált és a decentralizált tőzsde közötti különbségeket is megbeszélték.

A kriptotőzsdék összehasonlításában változó tényezők szerepelnek, legyen szó a kereskedési volumenről, vagy az elérhető altcoinok számáról. Ha pedig te is elmerülnél a kriptopiac, és legfőképpen a különböző kriptotőzsdék világában, és belevágnál a kriptokereskedésbe, nézd meg a Pénzcentrum CashTag tematikus adásának második részét.

A sorozat folytatódik! A CashTag 3 részes sorozata érthetően igyekszik majd bemutatni a kriptopiacot a Pénzcentrum YouTube csatornáján. A sorozat első, a blokkláncról, a bányászatról és a Bitcoinról szóló része november 18-án, jelent meg, a legújabb, kriptopénztárcákról szóló epizód pedig december 2-án jelent meg. következő, és egyben utolsó epizód témája az altcoin és shitcoin lesz, amely december 16-án jelenik majd meg.