Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 18.)

Névnap

Jenő

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.47 Ft

CHF: 346.75 Ft

GBP: 434.46 Ft

USD: 321.93 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. november 17.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 10, 13, 16, 17, 18, 19



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 39 db

5-ös találat: 2387 db

4-es találat: 36826 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17625 Ft

MOL: 2508 Ft

RICHTER: 8335 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.19: Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak este szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. Az ország északkeleti harmadában helyenként nagyon gyenge eső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű, az északkeleti megyékben lehet a hidegebb, míg a nyugati országrészben az enyhébb idő.

2021.11.20: Főleg az északkeleti és a délnyugati országrészben párássá válik a levegő, köd, illetve rétegfelhőzet is képződik, ezek azonban napközben oszladoznak, zsugorodnak, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet -2 és +7, míg a maximum-hőmérséklet 8 és 13 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti részeken néhány fokkal hidegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 koncentrációjában a megélénkülő északnyugati szél hatására javulás kezdődik. (2021.11.18. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2021.11.18)

Akciók

