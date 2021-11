Óriási pénzeket húz le a magyarokról a saját bankjuk: őrületesen sokat kell ezért fizetni

Nem kérdés, hogy normál esetben az átutalás az olcsóbb és kényelmesebb megoldás, mégis mindannyiunk életében adódnak olyan helyzetek, amikor nagyobb öszegű készpénzt vagyunk kénytelenek felvenni. Legyen szó egy ingatlan, vagy autó vásárlásáról, vagy egy nem várt kiadás gyors rendezéséről. Ilyenkor érdemes felmérni, milyen kondíciókkal, illetve buktatókkal kell szembenéznünk egy ilyen tranzakció esetén. A Pénzcentrum most utánanézett, milyen feltételekkel juthatunk nagyobb összegű készpénzhez a nagyobb bankoknál 2021 novemberében.

Bár korábban sem szerettek feleslegesen a bankba járni, a koronavírus járvány berobbanása óta a magyarok egyre inkább előnyben részesítik az internetbank és a mobilalkalmazás nyújtotta online megoldásokat, a tavalyi évben ezért megszokottnál is kevesebb pénztári készpénzfelvétel került lebonyolításra a szolgáltatók pénztáraiban.

Az Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó statisztikái szerint az idei év második negyedévében mindössze 1 057 904 ilyen tranzakció zajlott el, ami 640 704-el kevesebb a 2019 második negyedéves 1 653 204 készpénzfelvételt mutató statisztikánál. Ennél még szembetűnőbb a készpénzfelvételek összege közti különbség. A 2021 második negyedévében felvett 791 334 millió forint egészen elképesztő visszaesés ugyanis a két évvel ezelőtti év második negyedévében jelentett 1 billió 996 952 millió forinthoz képest.

Az alacsony számok ráadásul a pandémia alatt tartósnak bizonyultak. Már tavaly is érezhető volt a visszaesés a járvány előtti helyzethez képest, sőt a II. negyedév még valamivel gyengébb is volt az ideinél. Jól látható tehát, hogy a magyarok számára a korábbinál is idegenebb tereppé vált a készpénzfelvétel e kevésbé gyakori módja. Ettől persze csak még inkább fontos, hogy tisztában legyünk a bankok ilyen jellegű tranzakciókra vonatkozó aktuális kondícióval.

Drága mulatság lehet a nagy összegű készpénzfelvétel

Nyilván az, hogy átutalással vagy készpénzben éri e meg inkább kifizetni egy nagyobb összeget, nem igen lehet kérdés, így a legtöbben eleve leginkább speciális helyzetekben, például öröklés, vagy lakásvásárlás során élünk az utóbbi lehetőséggel.

Ez fokozottan fontossá teszi, hogy tájékozódjunk, mielőtt a hétköznapinál magasabb összegű tranzakciót indítunk a bankunknál. Komoly meglepetések érhetnek ugyanis, ha nem járunk elég alaposan utána a pénztári készpénzfelvételt kísérő teendőknek és költségeknek, például büntető díjakba is könnyen belefuthatunk.

Az első dolog, amire egy ilyen tranzakciónál figyelni kell, hogy nagyobb összegű készpénzfelvételi igényünk előre be kell jelentenünk bankunk felé. Az értékhatár, amelytől az adott pénzintézetek elvárják ezt igen eltérő, jellemzően fél és 2 millió forint közé esik.

Fontos még szem előtt tartani a bankonként eltérő bejelentési határidőket is. Nagy összegű pénztári készpénzfelvételi igényünket jó esetben egy, de van ahol két banki munkanappal korábban jeleznünk kell. Több pénzintézetnél gyakorlat, hogy bizonyos értékhatárig megelégednek az 1 munkanappal, de afelett már 2 nappal korábban be kell nyújtanunk a készpénzfelvételi igényünket.

Az sem mindegy, hogy előző nap hány óráig sikerül ezt elintéznünk. Van bank ugyanis, ahol elég az adott nap 15 óráig megtennünk a bejelentést, de jellemzőbb, hogy 11 vagy dél után már nem tudják biztosítani a következő napi pénzfelvételt. Ha nem figyelünk és elkésünk vele, akkor pedig egy további napot kell várnunk rá, hogy a pénzünkhöz jussunk.

Nagyot bukhatunk a figyelmetlenségünkön

Ha tartjuk magunkat a fent leírtakhoz, garántáltan a nekünk kényelmes időpontban és megfelelő bankfiókban juthatunk a pénzünkhöz, persze sok banknál az sem kizárt, hogy előzetes bejelentés nélkül, a bankfiókba váratlanul betoppanva is szerencsével járunk és gond nélkül megkapjuk a felvenni kívánt összeget.

Fontos viszont azzal is tisztában lenni, a pénzintézetek az ilyen esetekben is különböző módon járnak el. Van olyan bank, akinél egy ilyen tranzakció sem jár pluszköltséggel, olyan aki magasabb díjszabással teljesít egy ilyen kifizetést, és olyan is, amelyik a pénztári készpénzfelvételi díjon felül számít fel egy úgynevezett büntetődíjat. A legbiztosabb és legolcsóbb általában az, ha élünk az előzetes bejelentés lehetőségével.

Ha ez nem megoldható, legyünk nagyon körültekintőek. A szabályok betartása persze nem véd meg minden lehetséges bonyodalomtól, sőt az egyik legköltségesebb buktatóba is belefuthatunk vele.

Ha időben és szabályosan bejelentjük készpénzfelvételi igényünket, viszont közbejön valami és az előre egyeztetett napon nem tudjuk felvenni a megigényelt összeget, bankunk a készpénzfelvétel elmulasztásáért súlyos büntető díjat terhelhet ránk.

Hogy segítsük a tájékozódást, a Pénzcentrum utánanézett a kondícikónak a vezető hazai bankoknál és összeállított egy piaci körképet, amelyből választ kapunk a nagy összegű készpénzfelvétellel kapcsolatos legtöbb kérdésre.

A bankok nagyon különböző feltételeket támasztanak

Talán a legkisebb eltérés a pénzintézetek között az összeghatárban van. A Raiffeisen és a Takarékbank ugyan kissé kilóg a sorból, ezen két banknál ugyanis már 500 000 forintnál is előzetesen jeleznünk kell a készpénzfelvételt. A többi nagy banknál viszont 1-2 millió között húzták meg ugyanezt a határt.

A bejelentés határidejében is ritka az eltérés. Egy vagy két munkanap az általános. Egyes pénzintézeteknél viszont van még egy, jellemzően 10 millió forintnál meghúzott értékhatár is, ami alatt csak 1 napos és ami felett 2 munkanapos határidőt írnak ki.

Abban, hogy a készpénzfelvételt eggyel, vagy adott esetben kettővel megelőző munkanapon hány óráig fogadják a bejelentéseket viszont már nagyobb a szórás. A vizsgált pénzintézetek közül az UniCredit Bank a leginkább flexibilis, náluk előző nap délután háromig jelezhetjük, ha másnap nagy mennyiségű készpénzhez szeretnénk jutni. De az MKB Banknál például csak délelőtt 11-ig és az Erste Banknál is csak délig élhetünk ugyanezzel a lehetőséggel.

A költségekben igazán nagy az eltérés

A készpénzfelvétel díja az összes pénzintézetnél számlatípusonként eltérő, így azzal is számolnunk kell, hogy időnként változik. Általánosnak mondható egy 0,6%-os tranzakciós díj, amit jellemzően csak a kevésbé kedvező, 1% feletti alapdíjjal operáló konstrukciók esetében nem számolnak fel az intézetek.

Érdekesség még a készpénzfelvétel sok fióknál jelölt maximum összege. Az MKB vizsgált számlacsomagjánál például legfeljebb 12 000 Ft plusz tranzakciós díjjal kell számolnunk, az UniCredit Banknál viszont a tranzakció költsége adott esetben (Ha egyéb rejtett költségek nem terhelik, az 1%-os alapdíjjal számolva 35 millió forint felvételekor) akár 350 000 forintra is felszaladhat.

Azonnali nagy összegű készpénzfelvételre nem minden pénzintézetnél van lehetőség. Az UniCredit ezt például külön jelzi is. Az MKB Banknál ezzel szemben például felár nélkül juthatunk hozzá ilyen módon is pénzünkhöz, feltéve, hogy az általunk választott bankfióknál van annyi készpénz készleten.

A leggyakoribb az, hogy a bankok, bár elérhető náluk az azonnali készpénzfelvétel, valamilyen plusz díjjal terhelik azt. A CIB Banknál ez egy fix. 13 700 forintos felár, de a Takarékbank egy emelt, 0,62 százalékos, az Erste Bank pedig egy erősen megemelt 1,094%-os alapdíjjal operál, amire mindkét szolgáltatónál rájön a 0,6%-os tranzakciós díj is. A bankok tehát ebben a formában jellemzően jóval kevésbé kedvező feltételek mellett teljesítik a kifizetést. Az, hogy nekünk a fix. felár, vagy a százalékos díjazás a megfelelőbb, ha mégis így igényeljük a készpénzfelvételt pedig erősen függ az általunk igényelt összegtől.

A készpénzfelvétel elmulasztása esetén az összes pénzintézetnél büntetésre számíthatunk, ezek összege és számításának módja viszont megint csak drasztikusan eltérő. A CIB Bank egyszerűen az azonnali nagy összegű készpénzfelvétel fix. 13 700 Ft-os felárát számolja fel, mások egy az igényelt összegből számított százalékos díjat határoznak meg, ami bankonként nagyon eltérő. A Raiffeisennél például a bejelentett összeg 0,25, míg a Takarékbanknál a 0,31 százaléka. Az UniCredit gyakorlata ebben a tekintetben kilóg a sorból. A bank ugyanis nem a bejelentett összeghez, hanem a készpénzfelvételi költséghez köti a büntetést, és utóbbi 50%-át számolja fel a mulasztás esetén.

Járjuk körül a lehetőségeket

Nagy összegű készpénzfelvételnél mindig alaposan nézzünk utána, milyen előzetes tennivalóink vannak a pénztári ügyintézés során, és számoljunk utána pénzintézetünknél mennyire kedvező kondíciókkal tudjuk felvenni az adott összeget. A nagy összegű készpénzfelvételre való igényünk általában telefonon keresztül, de sok helyen még a netbank segítségével is bejelenthetjük, a pontos kondíciókról pedig bankunk honlapján tájékozódhatunk. Ha nagyon kedvezőtlennek találjuk a feltételeket, nem árt megfontolni a bankváltást sem, de egy ilyen hosszútávú pénzügyi lépés még alaposabb tervezést és megfontolást igényel.