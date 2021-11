Tényleg trükköznek a vezetékes gázzal? Valójában ezért forr fel olyan lassan a víz

Szinte minden évben újra és újra felbukkanó téma a földgáz minősége. Amikor lassabban forr fel a víz a tűzhelyen, esetleg elszíneződik a láng minősége, hajlamosak vagyunk azt hinni, a szolgáltató hibája: „hígítja”, „levegővel dúsítja”, esetleg alacsonyabb fűtőértékű gázt ad el ugyanolyan áron. A Pénzcentrum utánajárt, mennyi ebből az igazság.

Ha a fogyasztó valamiféle szokatlan jelenséget tapasztal az otthoni vezetékes gázzal kapcsolatban, hajlamos inkább a városi legendáknak és a Facebook kommenteknek hinni, semmit utánanézni, tényleg lehet-e trükközni szolgáltatói oldalról, egyáltalán érdemes-e nekik kockáztatni?

Egyes elképzelések szerint a szolgáltatók "hígítják" levegővel vagy más gázokkal a vezetékes földgázt, azért nem olyan hatékony. De valójában miért lehetetlen ez? Egyrészt mert egy ilyen "csaláshoz" komoly technikai felszereltségre és beavatott szakembergárdára lenne szükség, észrevétlenül gyakorlatilag lehetetlen meghekkelni a rendszert.

Arról nem is beszélve, hogy robbanásveszélyes, éppen ezért képtelenség, hogy ezt a rizikót a szolgáltatók bevállalják.

Másrészt bármely más gáz, amit a földgáz "hígítására" használhatnának (ugyanis "sima" levegővel keverve robbanna), drágább, mint maga a földgáz, és hatalmas mennyiségre lenne szükség belőle ahhoz, hogy minimális változás elérhető legyen a gáz összetételében. Ezek miatt többe kerülne a trükközés a szolgáltatónak, mint a nyereség, ezért kijelenthető: hogy hígítják a gázt, csak tévhit.

Ráadásul, ha valóban lennének ilyen szakemberek, akik részt vesznek ebben az országos csalásban, amelyben több gázszolgáltató benne lenne - hiszen arról, hogy nem forr fel olyan gyorsan a víz, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is ugyanúgy panaszkodnak a fogyasztók -

akkor már rég lebuktak volna, mert nem létezik, hogy egy hadseregnyi gázos szakember közül mindenki mélyen hallgasson erről.

Bármilyen hozzáértőt, vagy akár fizikusokat megkérdezve is az derül ki: a földgáz hígítása szinte kivitelezhetetlen és drága mulatság lenne, nem lehetne eltusolni, és nem érné meg anyagilag.

Akkor mégis mi a gáz a gázzal?

Ha a gáz tökéletesen ég, a láng színe minden esetben kék, ha viszont a portól, lerakódásoktól nem kap elég levegőt a fúvóka, megváltozik a színe – írja a Vgfszaklap.hu. Amennyiben tehát a gázégő megfelelően van beállítva és az égéshez elegendő oxigén van a levegőben, a gázláng is "normális" kék színű. Amennyiben más szinezetet kap, elsősorban a gázégő beállítását kell megvizsgálni. Ha úgy látjuk, hogy a láng színe túl világoskék - nem csak részben az, hanem teljesen -, vagy már-már színtelen, az a szükségesnél nagyobb légmennyiségre utal, ­ha viszont vöröses vagy narancssárgás, akkor nincs elegendő oxigén a gáz elégetéséhez. Azt is érdemes tudni, ha más a láng színe, akkor kisebb az égés hatásfoka is, mivel ha nem megfelelő a gáz-levegő arány, akkor az égés nem "tökéletes", vagyis nem szabadul fel a gázból a teljes hőmennyiség - és még kormozó, oxidáló hatása is lehet.

Az ellenőrzést, tisztítást, beállítást bízzuk szakemberre!

Tehát ha a gáz színe már, arról nem a szolgáltatók tehetnek, és nem azt jelzi, hogy trükköznek a gázzal. Viszont az igaz, hogy emiatt később forrhat fel a víz, hiszen más lángszín esetén kisebb a hatásfok, hőleadás. Ezért, ha folyamatosan tapasztaljuk ezt a problémát, akkor érdemes ellenőriztetni a készüléket egy szakemberrel.

A gázt nem köbméterre fizetjük

Sokszor olvasni arról, hogy a fogyasztók arra panaszkodnak, hogy bizonyos időszakokban rosszabb a szolgáltatott gáz minősége. Valóban így lenne? A csökkentett fűtőérték miatt nagyobb a gázszámla?

Azzal kevés fogyasztó van tisztában, hogy nem a felhasznált mennyiség alapján fizeti a gázszámlát. Mert amíg a víznek köbmétere után fizetünk, a gázért a felhasznált energia mennyisége (MegaJoul) után kell fizetni. Mit jelent ez? Azt, hogy ha és amikor a gáznak alacsonyabb a fűtőértéke, akkor a szükséges energiát valóban csak nagyobb mennyiségű gáz elégetésével lehet előállítani, viszont a ez nem befolyásolja a gázszámlát. Hiszen az, hogy mennyi energia kell hozzá, már adott, hogy ez mekkora mennyiségű gázzal tudjuk elérni fűtőértéktől függően, az már lényegtelen, a gázszámla nem lesz ettől magasabb. Még egyszer: az energiaérték és nem az elhasznált köbméter alapján fizetünk.

Az ilyen jellegű panaszok rendszerint télen sűrűsödnek meg, és sokan előbb gondolnak összeesküvésre, mint a legegyszerűbb magyarázatra, és azt is figyelmen kívül hagyják, hogy a felmelegítendő csapvíz hőmérséklete télen inkább 5 fokos, míg nyáron 15 fok körül lehet.