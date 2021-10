Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. október 7.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. október 7.

Névnap

Amália

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.72 Ft

CHF: 334.71 Ft

GBP: 421.6 Ft

USD: 310.57 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. október 6.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 11, 17, 21, 23, 28, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 113 db

5-ös találat: 3285 db

4-es találat: 45816 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18345 Ft

MOL: 2688 Ft

RICHTER: 8340 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.10.08: Délen túlnyomóan borult idő várható, északon, északkeleten azonban szakadozottabb, vékonyabb lesz a felhőtakaró. Késő délután észak felől határozottan csökken a felhőzet. Délen egyre inkább gyengülő intenzitású esőre számíthatunk. Az északkeleti, keleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz hidegebb, északkeleten a melegebb.

2021.10.09: Éjszaka tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, a szélvédett részeken pára, foltokban köd is képződhet. Napközben a déli megyékben számíthatunk továbbra is a több felhőre, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Délutántól kelet felől felhősödés kezdődik. A felhősebb déli, délkeleti tájakon elvétve lehet szemerkélő eső, majd a délutáni óráktól megnövekszik a csapadékhajlam. Az északkeleti, északi szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9 fok között alakul, de a derült, szélcsendes helyeken ennél jóval hidegebb is lehet. Délután 11 és 16 fok közötti maximumot mérhetünk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A csapadékos időjárás hatására kedvezően alakul a levegőminőség. (2021.10.07. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2021.10.06)

