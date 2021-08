Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. augusztus 21.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. augusztus 21., szombat.

Névnap

Sámuel, Hajna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 350.02 Ft

CHF: 326.26 Ft

GBP: 407.54 Ft

USD: 299.39 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2021. augusztus 20.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 31, 34, 36, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 17 db

4-es találat: 23 db

3+2-as találat: 41 db

3+1-as találat: 614 db

2+2-es találat: 512 db

3-as találat: 1210 db

1+2-es találat: 2836 db

2+1-es találat: 10704 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17740 Ft

MOL: 2362 Ft

RICHTER: 9070 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.08.22: A gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néhol előfordulhat zápor, nyugaton esetleg egy-egy zivatar. Estétől, éjszakától érkezhet vastagabb felhőzet északnyugat felől, akkor már több helyen lehet csapadék az Észak-Dunántúlon. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 8, 18, a délutáni órákban 27, 31 fokot mérhetnek.

2021.08.23: Egy hidegfront változó vastagságú, szakadozott felhőzete vonulhat északnyugatról délkelet felé. Hosszabb-rövidebb napos periódusok előtte is, mögötte is lehetnek. Reggel, délelőtt főleg a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében valószínű záporeső, zivatar, délután, este a szakadozott, változó intenzitású csapadéksáv kelet, délkelet felé húzódik. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. Zivatarok környezetében a szél viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet 9 és 19, a maximum 22 és 34 fok között valószínű, a napközben csapadékos részeken mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, legfeljebb az ózon, illetve a nitrogén-oxid koncentrációja emelkedhet az egészségügyi határérték fölé kicsivel. (2021.08.21. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni. (2021.08.20)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!