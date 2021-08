Alkudozási kisokos munkakeresőknek: így harcolj ki magasabb fizut az állásinterjún

Állásinterjúkon mindig elhangzik a kérdés: mennyi a fizetési igényünk? Nehéz ilyenkor okosnak lenni, hiszen szeretnénk jó fizetést kapni, de nem tudjuk, hogy hogyan és mennyit kérhetnénk, vagy alkudhatnánk ki. Sőt, talán azt sem tudjuk, hogy alkudhatunk.

Hogyan érdemes elkezdeni a fizetési igényről való alkudozást? Erre kínál megoldást a CNN Business összeállítása, ahol különböző karrier tanácsadókat kérdeznek arról, hogy mit érdemes kialkudni egy állásinterjún. Az első lépés, hogy amikor még csak az első körben beszélgetünk a céggel, ne mondjunk fizetés igényt. Ekkor még nem tudunk eleget ahhoz, hogy megfelelő összeget tudjunk mondani - írja Victoria Medvec HR szakértő, író, aki hozzátette:



Sose alkudozz a fizetésről az előtt, mielőtt a cég azt mondaná, hogy mindenképp téged vennének fel.

Hasonló véleményen van Alexandra Dickinson karrier- és bértárgyalói coach. Elmondása szerint a fejvadásznak sose mondjunk fizetési igényt, sőt azt sem vagyunk kötelesek elárulni, hogy a jelenlegi pozíciónkban mekkora a fizetésünk.

Ne akard, hogy beskatulyázzanak, és az előző fizetésedhez képest kössenek veled szerződést. A munkatapasztalatod, és a szaktudásodat vegyék figyelembe, ne az előző béredet.

Mielőtt azonban mondunk egy összeget, érdemes kutatni a különböző portálokon és a piacon, hogy máshol az adott pozícióban mekkora a fizetés, mire számíthatunk.

Az alkudozásnál gondoljunk ki 3 összeget - mondta Dickinson. Az első összeg mindig legyen egy nagyobb összeg, a középső az a valós fizetési igényünk, míg az ez alatti összeg legyen az, ami mellett nem vállaljuk el a munkát.

Mire érdemes még ajánlatot kérni?

Amikor egy új állásra jelentkezünk, sokszor nem is tudjuk mi mást kérhetünk még. Pedig a cégek szeretnek adni, ha cserébe kapnak is valamit. Nincs ez máshogy a bónusszal, juttatásokkal valamit a távmunka terén sem.

Bónuszok, juttatások és távmunka kérdéseiben sokan nem kérdeznek semmit, mert nem tudják, hogy itt is lehet ajánlatot kérni. Azonban ne felejtsünk el tájékozódni, és csak olyan dolgokra kérjünk ajánlatot, ami a cégnek is megéri, vagy rendelkeznek az adott opcióval. Ugyanígy a távmunkánál is, emeljük ki, hogy a cégnek miért érné ez meg

- mondta a CNN Businessnek Tessa White, a The Job Doctor vezetője.

Új munkahelynél érdemes figyelmet szentelni a pozíció titulusára, címére valamint a szakmai fejlődés lehetőségére, ugyanis ez később még fontos lehet. Habár sokszor egy pozíció váltás nem jár nagy anyagi különbséggel, egy új munkahelyen már a cím alapján ítélnek meg, és ez jelenthet sokkal több pénzt is. A szakmai fejlődés lehetősége is fontos, hiszen a hosszú távú karrier gólok eléréséhez elengedhetetlen a továbbképzés.

Ha pedig már bezsebeltük az állásajánlatot, és valóban a fizetés egyeztetésnél tartunk, nem baj, ha elmondjuk, hogy esetleg más helyről is kaptunk ajánlatot.

Az jó referencia, amikor más cég is alkalmazna minket, általában szeretik a munkaadók is, mert ez azt jelenti, hogy valóban jó jelölt vagy. Így, amennyiben tényleg kaptunk más ajánlatot, elmondhatjuk azt is, ez is segíthet bennünket a jobb fizetés megszerzésében

- tette hozzá White.

Ezt jelenti valójában a "versenyképes fizetés"

Hazánkban is nehéz a bértárgyalás, ezt megnehezíti az, hogy a hirdetésekben csak azt jelölik, hogy versenyképes fizetés, ami semmit nem mond magáról az összegről. Nagy vita övezi ezt a kifejezést.

A "versenyképes fizetés" egy kicsit tág fogalomnak tűnik. Versenyképes az iparághoz képest? A régióhoz képest? Minden munkáltatónak van egy álláspontja arról, hogy mit tud, vagy hajlandó fizetni egy adott munkakörért. Miért ne mondanánk ezt el előre a jelölteknek? Hacsak nem az a cél, hogy kevesebbet fizessenek az embereknek, mint amennyit valójában érne a munkájuk..

mondta a Fractured Atlas vállalat külső kapcsolatokért felelős vezetője Lauren Ruffin.

Szlovákiában immár 2018 óta köteles kiírni a bérezést a munkaadó, Magyarországon még nem. Lapunknak korábban Motesicky Tamás HR szakember elmondta, hogy a bérezés kiírásának vannak negatív és pozitív hatásai egyaránt.

egyből látom, hogy hol mennyit tudok keresni, és nem a harmadik körben derül ki, hogy minden jó, csak a béren bukik meg az egész történet. Viszont a kisebb cégekre ez likvidációs hatással lehet, mert azon az áron nem tudnak munkaerőt szerezni.

Elmondása szerint, ha a szlovák piac megérett erre a lépésre, úgy lehet hogy hazánkban is készen állnak erre a transzparenciára.