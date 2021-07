Vagy a klíma megy, vagy a busz: ezért fűtenek a hőségben is a BKV-n

Három BKV-s szakszervezet közösen szorgalmazza a cégnél a munkakörülmények javítására összeállított program felgyorsítását. Az egyik aláíró, az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint a járművek klímaberendezéseinek állapota egyenesen gyalázat. Jó néhány buszt az elviselhetetlen kánikulában is fűteni kell, mert különben megáll. Ráadásul a feszített menetrend miatt a sofőröknek gyakran nemhogy felfrissülni, de mosdóba menni is alig van idejük - írja közleményében az EKSZ.

Levélben emlékezteti a BKV vezérigazgatóját, Bolla Tibort három szakszervezet arra, hogy köteles megfelelő munkakörülményeket biztosítani a cég dolgozói számára. Konzultációs formában hivatalosan is felkérik őt és a társaság illetékeseit, hogy gyorsítsák fel a munkakörülmények javításának már korábban megkezdett folyamatát, amelynek aktualitását az elviselhetetlen forróság adja – magyarázta Naszályi Gábor.

A konzultációt kezdeményezők egyik aláírója, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint a járművek klímaberendezéseinek állapota egyenesen gyalázatos, ezért a rendkívüli forróság a sofőrfülkékben szinte elviselhetetlen. Naszályi szerint a klíma nélküli járműveken kritikus a helyzet, de van ennél rosszabb is – mondta. A cég ugyanis naponta több olyan műszaki hibás buszt küld ki a forgalomba, amely csak akkor üzemel, ha a motor túlmelegedése ellen a kánikulában is bekapcsolják a fűtést.

Vagy a klíma megy, vagy a busz – szokták mondani egymás között a sofőrök, ami azt jelenti, hogy ha a klímát járatják, akkor túlmelegszik a motor és leáll. Ezért inkább fűtenek, hogy elvezessék a hőt – és a buszt. Az ilyen járműveken pokoli a hőség

– állítja az elnök.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a feszített menetrend miatt egyes járatokon alig van idő felfrissülni két forduló között, a párperces szünet éppen csak arra elég, hogy mosdóba rohanjanak, s legfeljebb igyanak pár kortyot a sofőrök, mielőtt újra visszaülnének a pokolira forrósodott fülkébe – részletezi az elnök. Ezek után nem csoda, hogy jó néhány járművezetőt a rosszullét kerülgeti. Ilyenkor persze kérhetnek rendkívüli pihenőt, ha van, aki leváltsa őket.

Az ilyen esetekre működik a cégnél egy elavult „hőleváltó” rendszer, amelynek a lényege szerint tíz tartalék járművezető vár készenlétben többnyire valamelyik garázsban, hogy a várost átutazva átvegye a szolgálatot egy valahol éppen kidőlt kollégájától. Tíz ember az ezer járművezetőre. Ez nevetségesen kevés, ez a rendszer végtelenül elavult – véli Naszályi.

Az EKSZ elnöke szerint azonban a cégvezetésnek mégsem elsősorban a hőleváltó rendszer korszerűsítése, hanem a kritikus helyzetek megelőzése a feladata, például egy megfelelő menetrenddel, amelyben a járművezetők védelme legalább annyira fontos, mint a pattanásig feszített menetidő betartatása.

Az elviselhetetlen kánikulában a klímaberendezés hiánya a BKV egyéb területein, egyebek között jó néhány szerelőműhelyben is elviselhetetlen körülményeket teremt. Ez is tarthatatlan - vélik a szakszervezetek, egyebek között ezért is kezdeményeztek konzultációt a vezérigazgatónál. Az érdekvédők szerint fel kell gyorsítani a korábban már megkezdett munkakörülmény-javítási folyamatot, hiszen már biztos, hogy a klímaváltozás miatt az ideihez – is – hasonló forró nyarak állandósulnak.

A szakszervezetek készek a cégvezetéssel együtt kidolgozni egy hatékony, gyors és biztonságos folyamatot, hogy minél hamarabb javíthassanak a körülményeken – szögezte le az elnök