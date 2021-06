TOP 10: ezek a legjobb éttermek, büfék 2021 nyarán a Balatonnál

Idén a Balaton nem csak a fürdőzők, a vitorlázók vagy a horgászok kedvenc utazási célpontja lesz, hanem azoké is, akik a kulináris élvezetek miatt utaznak el egy-egy régióba. A tó környékén annyi jó étterem található, hogy akár a Balatont ma már körbe is lehet kóstolni akkor, ha valaki így szeretne gasztronómiai utazásra indulni – nyilatkozta Varga László, a Balatoni Kör elnökségi tagja.

A szakember hozzátette, a minőségi éttermek, bisztrók, cukrászdák száma hónapról hónapra növekszik a tónál, a napokban a Balaton-felvidéken nyílt egy újabb étterem, ahol már az első napon telt ház volt. Varga László szerint a következő három hónapban is hasonló érdeklődésre számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek minőségi szolgáltatást nyújtanak. Különösen ott várható sok látogató, ahol a helyi alapanyagokat is felhasználják, mert a vendégek egyre inkább értékelik a helyi, az adott térségre jellemző ízeket – fogalmazott a szakember balatoni szezon­nyitó előrejelzésében.

Az ilyen egész évben nyitva tartó éttermek balatoni zászlóshajója a szemesi Kistücsök étterem, amely minősége minden más vendéglátóegység tulajdonosának etalonként szolgál. Itt különösen jól ötvözik a helyi ízeket, a szezonalitáson alapuló gasztronómiával. Csapodi Balázs nevével fémjelzett étteremben kimondottan gyorsan követik világ trendjeit. Éppen ezért nem véletlen, hogy ebben a déli parti étteremben szinte minden magyar gasztroutazó megjelenik, aki ki van éhezve egy kis újdonságra – mondta Varga László.

Minden eddiginél több helyet mutat be az új Balatoni Gasztrotérkép

Az immár fél évtizede megjelenő, a Balatont és vonzáskörzetét elsőként bemutató Gasztrotérkép a jól ismert klasszikus témák mellett ezúttal is számos újdonsággal bővült, már megszokott módon applikáció formájában is elérhető, a digitális felületek nagyon szép modern dizájnt is kaptak. Az idei szezon fő üzenete a fenntarthatóság és a környezettudatosság lesz.

Összesen hetvennyolc vendéglátóhely részvételével, ötvenezer példányban jelent meg az idei kiadvány június elején. Ám az applikáció idén is ingyenesen érhető el, így egy kattintással megtudhatjuk, hol vannak a hozzánk legközelebbi gasztrocélpontok.

A nyári időszakban óriási pörgésre számítok a Balatonon, sokan választják majd idén is belföldi pihenést, számukra hasznos iránytű lesz a Balatoni Gasztrotérkép

– emelte ki a Balatoni Gasztrotérkép alapítója, Szauer Judit gasztro-kommunikációs szakember.

Egyre nyitottabbak a magyarok

A magyarok a nagymama házias főztjei mellett egyre inkább nyitottak arra is, hogy megkóstolják a nemzetközi ízeket, illetve kipróbálják a világ gasztronómiai palettáján újdonságnak számító főzési technológiákkal készülő ételeket is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az említett finomságokért akár ötven-száz kilométert is hajlandóak utazni az emberek.

Ennek a vevői nyitottságnak is köszönhető, hogy ma már nem csak a kikötők közelében, hanem a Balaton partjától távolabb is érdemes vendéglátóhelyet nyitni. Jó példa erre a Tihanytól ca. 25 kilométerre található Köveskál, amelyet sokan csak gasztrofaluként emlegetnek. Itt olyan neves éttermek találhatók, mint például a Kővirág étterem, a Mi a Kő étterem, a Pipacs vendéglő vagy a most megnyitott Káli Gourmet.

Négy – öt jó étterem egy kicsit sok lenne egy alig háromszáz fős faluban, ha nem lenne erre felé aktív turizmus. Ennyi jó étterem nem élhetne meg, ha a balatoni vendégek ne lennének egyre igényesebbek és nem szeretnék megismerni a helyi ízeket – mondta a Balatoni Kör tagja.

Füstölt csokival is utazásra lehet csábítani az inyenceket

A balatoni turizmusnak jót tesz az is, hogy egyre több vendég körében népszerűek a nemzetközileg is elismert magyar séfek, akik néhány napra a hazai, balatoni éttermekhez is elszerződnek. Köveskálon például néhány napja Horváth Zsolt, ismertebb nevén Kicsi Zso főzött. A sztárséf arról híres, hogy még a csokoládét is megfüstöli, mielőtt ráönti egy nem mindennapi sajttortájára.

Az elmúlt hétvégén különleges füstölési eljárással készítette el a húsételeket is, amelyeket a Káli Gourmetben fogyaszthattak el a turisták. Természetesen a különleges füstölt és BBQ ételek nem sokáig maradtak az asztalokon, ezért azt tervezik, hogy a sztárséfet ismét meghívják, hogy újabb gasztroturistákat csábítsanak a régióba.

