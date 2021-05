Most akkor kell maszk a moziban, színházban, vagy nem? Pont került az ügy végére

Számos ajánlás jelent már meg arról, hogy milyen beltéri eseményeken kell maszkot viselnünk: ezek sokszor össze is zavarták a közvéleményt. Most szakértők magyarázták el, mi a teendő egy edzőteremben, moziban, színházban. Főképpen attól függ, mikor dobhatjuk el a maszkot, hogy hogyan állunk az oltással.

Az állandóan változó, maszkkal kapcsolatos útmutatások sokszor összezavartak minket azzal kapcsolatban, hogy mi a biztonságos és mi a kockázatos, ha beltérben vagyunk. Ez főképpen most kulcsfontosságú Magyarországon, hiszen a lazításokkal egyre több olyan szituációban találjuk magunkat, amikor nem egyértelmű, kell-e maszkot viselni, vagy nem. Sőt, az sem mindegy, hogy be vagyunk-e oltva.

Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention legfrissebb iránymutatása szerint a COVID-19 ellen beoltott emberek a legtöbb beltéri környezetben levehetik a maszkot, de a nem beoltottaknak egyelőre hordania kell azt.

A fertőző betegségekkel foglalkozó szakértők szerint a legfontosabb dolog, amit meg kell érteni, hogy a személyes kockázattól függ, kell-e beltérben maszkot hordani. A HuffPost egy rövid útmutatót készített arról, hogy kinek mikor ajánlott beltérben is viselnie a maszkot - még akkor is, ha amúgy nem kötelező. Magyarországon ez azért is különösen fonts, mert bizonyos helyekre csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni, ám ezeket már az első oltás után kiküldik.

Edzőterem

Ha nem vagy beoltva, nem mehetsz edzőterembe, ám ha két oltás között mennél edzeni mindenképp vegyél maszkot! Bár némi védettséged már van, de valójában úgy kell viselkedni, mintha nem lennél beoltva, amíg meg nem kapod a második oltást - vázolta Monica Gandhi, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere.

Ha két héttel a második oltás után vagy, akkor a szakértők szerint nem kell maszkot viselni edzés közben.

Beltéri bár vagy étterem

Oltatlanok Magyarországon nem mehetnek be a vendéglátóhelyek belső tereibe. Részlegesen beoltva itt is úgy kell tenni, mintha nem kaptuk volna meg a vakcinát.

Ha mindkét oltást megkaptad, és letelt a két hét is, akkor szabad az út: a vakcinák drasztikusan csökkentik a fertőzés terjesztésének képességét, így maszk nélkül is biztonságban leszel. De viselj maszkot, amikor kimész a mosdóba, vagy rendelnél valamit.

Munkahely

Ha nem vagy beoltva, a munkahelyen érdemes akkor is maszkot viselned, ha amúgy ezt nem írják elő. Ha már egy oltást kaptál, a kockázat alacsonyabb, de a második adag beadásáig nem lehetsz teljes biztonságban, úgyhogy szintén hordj maszkot.

Ha minden a kollégád be van oltva, nincs ok arra, hogy maszkot viselj a munkahelyeden.

Kisebb beltéri összejövetel, házibuli

Ha nem vagy beoltva, és más oltatlan vagy részben vakcinált emberek közé mész, viselj maszkot. Ha a társaságból csak te nem vagy teljesen beoltvan, nyugodtan levetheted a maszkot.

Ha nem kaptad még meg mindkét oltást, tartsd be ugyanazokat a szabályokat, mint azok, akiket nem oltottak. Ha mondkét adag vakcinát megkaptad, és letelt a két hét, akkor nincs szükség maszkra a szakértők szerint.

Nagy beltéri összejövetelek (például esküvő, vagy mise)

Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egyetem Egészségbiztonsági Központjának fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere és vezető tudósa maszkviselést ajánlott a nagy beltéri összejöveteleken részt vevő, oltatlan embereknek. Ugyanúgy, ahogyan azoknak, akik csak egy dózist kaptak.

Azt viszont nem hiszem, hogy egy teljesen beoltott személynek maszkot kell viselnie, mivel nála nagyon alacsony a fertőződés kockázata, és még kisebb az esélye annak, hogy a vírus terjesztője legyen

- mondta Adalja.

Mozi, koncert, színházi előadás

Oltási igazolvány nélkül nem mehetsz moziba, színházba, és a zenés rendezvényeket sem látogathatod majd. Ha csak egy oltást kaptál, akkor a szakértők szerint ajánlott a maszkviselés még akkor is, ha amúgy nem kötelező. A teljesen oltottak levehetik a maszkot.

Összefoglalva tehát, ha nem, vagy csak részben vagy oltott, a legbiztonságosabb, ha maszkot viselsz, amikor olyanokkal töltöd az időt zárt térben, akik esetleg szintén nem immunisak. Az oltottak maszkkal és anélkül is kellőképp védettek. Ugyanakkor, ha kialakult a védettséged, akkor is legyél tekintettel másokra, akik még mindig veszélyeztetettek lehetnek.