Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. május 14.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. május 14., péntek.

Névnap

Bonifác

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.73 Ft

CHF: 326.06 Ft

GBP: 414.65 Ft

USD: 295.19 Ft



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

BUX index:OTP:MOL:RICHTER:

2021.05.15: Éjszaka nagy területen csökken a felhőzet. Napközben dél felől erősen megnövekvő magasszintű felhőzet mellett gomolyfelhő-képződés is várható, így több-kevesebb - jobbára szűrt - napsütésre is számíthatunk. Szórványosan alakul ki zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

2021.05.16: Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, délelőtt a Dunántúlon, délután keletebbre is. Kezdetben több helyen várható eső, zápor, elszórtan zivatar, délután már csak a Dunától keletre valószínű csapadék, de ott is egyre kevesebb helyen. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Zivatar térségében viharossá is fokozódhat a szél. A hajnali 9, 14 fokról 17, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony, csapadékos idő kedvezően befolyásolja a levegőminőséget. (2021.05.14. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben. (2021.05.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!