Lakásfelújítási támogatás: önerő nélkül is járnak a milliók, szinte ingyen adják a bankok

Az európai kormányok egyik legfontosabb, hosszú távú célkitűzése, hogy javulást érjenek el a folyamatosan romló demográfiai adatok terén, és minél több gyermek vállalására ösztönözzék a családokat. Magyarországon az otthonteremtési program hivatott arra, hogy támogassa a gyermeket nevelő szülőket, hogy megfelelő körülményeket biztosíthassanak számukra. A program egyik legújabb eleme a 2021 januárja óta elérhető otthonfelújítási támogatás, melynek keretében akár 3 millió forinttal is hozzá tud járulni az államkassza a már meglévő otthonok korszerűsítéséhez, felújításához. A támogatás maximális kihasználásához azonban 3 millió forintnyi önerő is szükséges, mely az otthonfelújítási kölcsön nevű konstrukció biztosít már számos hazai pénzintézetnél.

Nem csak Magyarország, de az egész európai kontinens társadalma öregszik, azaz kevés gyermek születik, az átlagéletkor pedig évről évre magasabb. Ez számos problémát felvet, gondoljunk csak az egyre nagyobb terhelésnek kitett egészségügyi ellátórendszerekre, vagy éppen a nyugdíjasainkra, akiket egyre kevesebb aktív dolgozó tart el a befizetett járulékokból. Éppen ezért kormányok egyik legfontosabb célkitűzése, hogy javítsák a folyamatosan romló demográfiai görbéket, és minél több gyermek vállalására ösztönözzék a családokat.

A magyar kormány egy komplex családtámogatási programot dolgozott ki a probléma orvoslására, melynek részeként a korábbi években elérhető lett a CSOK, a CSOK mellé felvehető kedvezményes kamatozású kamattámogatott hitel, a falusi CSOK, az adó-visszatérítési támogatás, a Babaváró hitelt, de ugyanennek az intézkedéscsomagba tartozik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a négy- vagy többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, a nagyszülői gyed bevezetése, legújabb eleme pedig a tavaly év végén bejelentett és 2021. január 1-től elérhető otthonfelújítási támogatás.

Ez azoknak a legalább egy gyermeket nevelő, vagy gyermeket váró családoknak szól, akik már rendelkeznek saját otthonnal, és azt szeretnék korszerűsíteni, szépíteni. Fontos kitétel, hogy csupán a gyermek 25 éves koráig vehető igénybe a támogatás, de cserébe már a 12 hetes magzat is gyermeknek számít.

6 milliónak a fele 3 millió forint

A támogatás keretében maximum 3 millió forintot lehet igényelni, de természetesen ennél kisebb összeg is kérhető, melyet az anyagköltségekre, illetve a munkadíjakra lehet elkölteni fele-fele arányban. Ez azt jelenti, hogy aki kihasználná a maximális támogatási keretet, annak legalább 6 millió forintot kell előteremtenie, hogy előfinanszírozhassa a munkálatokat, majd később az elköltött összeg felét a számlák ellenében tudja visszaigényelni az Államkincstártól.

Az otthonfelújítási támogatás az alábbi, számlával igazolt tevékenységek után vehető igénybe: víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását.

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, loggia, erkély, előtető építése,

térburkolat készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

alapozási szerkezet megerősítése,

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Megtakarítás szempontjából azonban nem állnak túl jól a magyarok: 31 százalékának nincs semmilyen megtakarítása, ez az arány ráadásul a 40-59 évek körében 40 százalék, és ezzel megelőzik még a fiatalabb, 25-39 éves kört is, ahol 31 százalékos ez a mutató. A gyerekes családok pedig mindössze 45 százaléka képes valamekkora összeget elkülöníteni havi rendszerességgel.

Felismerve ezt a problémát, azok számára, akik nem rendelkeznek a felújítások elvégzéséhez szükséges saját forrással, otthonfelújítási hitel érhető el a 17/2016. (II.10.) kormányrendelet 14b. alcíme szerint. Ez 2021 február 1-je óta már számos hazai hitelintézetnél elérhető.

Az államilag kamattámogatott hitelforma a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb, fix 3 százalékos kamattal igényelhető egészen a maximum 10 éves futamidő végéig. Maximális összege értelemszerűen 6 millió forint, tehát az is nyugodtan belevághat az államilag támogatott felújításba, aki semmiféle megtakarítással nem rendelkezik, illetve nem szeretné erre elkölteni azt, de hitelképesnek ítéli a bank.

Mostanra számos hazai pénzintézet kínál különböző konstrukciókat, a Raiffeisen Banknál például, ha a maximális 6 milliós kölcsönt veszed fel, a kalkuláció szerint 10 évig havi 57 935 forint lesz a törlesztőd, Az OTP Banknál 58 052 a havi részlet ugyanúgy 10 évre, az Erste Banknál 57 936 forint, a Takarékbanknál 58 063 forint, a Gránit Banknál pedig 58 052 forint.

Ámha úgy döntesz, hogy az utóbb igényelt állami támogatás összegével előtörlesztés révén csökkentenéd a hiteled összegét, akkor ezt egyszerűen megteheted, sőt, ha a Takarék Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsönt választottad, akkor ez a tranzakció számodra díjmentes lesz. Ez annyit jelent, hogy ha sikerült mindent maximálisan kihasználnod, 6 millió forint hitelt vettél fel, van számlád 1,5 millió forintnyi anyagköltségről és 1,5 millió forintnyi munkadíjról, igényelted a 3 millió forint támogatást, amit akár a hitel előtörlesztésére is fordíthatsz, akkor megfeleződik a havi törlesztőd díjmentesen.

Tombol a felújítási láz

Egy friss felmérésben a résztvevők 17,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten az otthonfelújítási támogatás miatt vág bele valamilyen felújításba, míg 58,8 százaléka egyébként is felújított volna, de a támogatás hatására sokkal több felújítási munkálatot fog elvégezni a közeljövőben. Az is kiderült, hogy a támogatásra jogosultak közel fele 3-6 millió forint közötti összeget, míg a támogatásra nem jogosultak 50 százaléka 1-3 millió forint közötti összeget költene lakásfelújításra. Érdemes azonban gyorsan dönteni, hiszen január óta szinte tombol a felújítási láz: a kormány által meghirdetett otthonfelújítási támogatás hatalmas érdeklődést váltott ki a lakosság körében.

Ennek is betudható, hogy az év elején 5-7 százalékos áremeléssel lehetett találkozni, de évközben akár kétszámjegyű áremelkedés is elképzelhető. A hiteligénylésekkel kapcsolatosan a Takarékbank eddig tapasztalatai alapján vidéken nagyobb az érdeklődés az otthonfelújítási kölcsön iránt. Mintegy 90 százalékát vidéki fiókokban nyújtották be az igényléseknek.

Az építőiparra gyakorolt hatásokat és ágazati változásokat folyamatosan nyomon követi az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Koji László, elnök a lakásfelújítási programmal kapcsolatban elmondta, hogy az ÉVOSZ becslései szerint március végén, április elején a lakásfelújítással foglalkozó cégeknek kb. 10 százalékkal nagyobb a rendelésállománya múlt év február végéhez mérten. A lakásfelújítási program iránti érdeklődés egész évben ki fog tartani és erősödni fog.