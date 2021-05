Százezrek vártak már erre a kormánydöntésre: május 28-tól tarthatók lakodalmak Magyarországon ×

Gulyás Gergely május 13-án, a Kormányinfón bejelentette, a járványügyi számoktól függetlenül május 28-tól tarthatók lakodalmak.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Gulyás Gergely bejelentette, május 28-tól a lakodalmakat is meg lehet tartani, függetlenül attól, hogyan alakulnak a járvány számai Magyarországon. A miniszter beszélt arról is, hogy minden magyar államplgár, akit bármelyik EU, OECD, NATO-országban, vagy Oroszországban, Kínában beoltottak, azok az ott kapott védőigazolással bármelyik magyar kormányhivatalban kiválthatják a hazai védettségi igazolványt.

Szentkirályi Alexandra a Kormányinfón bejelentette azt is, hogy június 1-től megtarhatók gyerekeknek táborok Magyarországon. A szóvivő hozzátette, természetesen a szervezési munkálatok hamarabb is megkezdődhetnek. Szentkirályi Alexandra beszélt arról is, hogy készül egy védettségi applikáció is, amivel igazolni lehet majd, ha valaki megkapta már az oltást.

A Kormányinfón elhangzott az is, hogy horvátországba a második oltást követő 14 nap után lehet belépni és az oltási igazolványt is magával kell vinnie az embereknek, amelyeken az első és második oltási dátum is rajta van. Ezért az oltási igazoló lapot is vigyék magukkal a Horvátországba utazáskor az emberek – javasolta Gulyás. Azt is jelezte, hogy a többi hat országba, akikkel már van kétoldalú megállapodása Magyarországnak, elég a védettségi igazolvány, nem kell külön magukkal vinnie az embereknek az oltási lapot.

Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormány tárgyal a Bankszövetséggel és az MNB-vel is hitelmoratórium ügyben, de döntés egyelőre nincs.