Bukhatod a nyaralást ezekben az EU-s országokban: csak így fogadják el a magyarok oltását

Ismét rekordévre készül a hazai turisztikai szektor, még a tavalyinál is több látogatót várnak a Balatonra és a kiemelt helyszínekre, ugyanakkor szakértők szerint a külföldi úti célok is népszerűek lehetnek a magyarok körében - feltéve ha utazhatnak az itthon kiállított védettségi igazolvánnyal. A kormány ígéretei szerint külön megállapodásokat fognak kötni a szomszédos országokkal a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról: de mi a helyzet a többi, magyarok körében népszerű országgal? Összeszedtük az elérhető legfrissebb beutazással kapcsolatos információkat.

A négymilliomodik védőoltás beadásával újabb lépcsőfokhoz érkeztünk a koronavírus elleni küzdelemben – újraindulhattak a belföldi utazások, újra fogadhatnak vendégeket a szállodák és az éttermek. A Magyar Turisztikai Ügynökség idén ismét rekord belföldi forgalomra készül: napról napra nő a foglalások száma a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján. Turisztikai szakértők szerint azonban a hosszú lezárások után nyáron a külföldi turizmus is élénk lehet: a magyarok szívesen utaznak majd európai országokba.

Korábbi hírek szerint bizonyos országok nem fogadják majd a magyar turistákat az itthon használt keleti oltások körüli bizonytalanságok miatt (az Európai Gyógyszerügynökség mostanáig nem fogadta el sem a Szputnyik V, sem a kínai Sinopharm vakcinákat), ugyanakkor Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteki rádióinterjújában azt közölte, hogy külön megállapodásokat fog kötni a külügy a szomszédos országokkal a turisták kölcsönös, gördülékeny fogadása érdekében.

Szlovénia és Bahrein

Hétvégén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország Szlovéniával és Bahreinnel is megállapodott, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait és szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között, függetlenül attól, milyen vakcinával oltottak őket. Ez a két országba tehát elviekben szabadon utazhatnak az oltottak. Ez már csak azért is jó hír, mert Szlovénia rendkívül népszerű a magyar turisták körében, nem csak nyáron rövidke tengerpartjával, de tavasszal és ősszel is számos izgalmas lehetőséget kínál. Bahrein talán kicsit odébb van (konkrétan a Perzsa-öbölben), de Forma1-es futamokat rendez, és csodás tengerpartja van.

Olaszország

Az olaszok miniszterelnöke Mario Draghi kijelentette, Olaszország alig várja, hogy újrainduljon a turisták érkezése. Hozzátette, hogy az Európai Unió koronavírus-védettségi dokumentumának bevezetésére várva Róma már május második felében bevezet egy nemzeti zöldkártyát, amellyel a turisták szabadon, karanténkötelezettség nélkül mozoghatnak az országban – közölte tegnap az MTI.

A jelenleg érvényben lévő szabályok: olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. május 15-ig. Eszerint az EGT tagállamokból Olaszországba beutazó személyek a hatályos miniszterelnöki rendeletben előírt PCR /antigén gyorsteszt bemutatásán, illetőleg a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt nap erejéig hatósági házi karanténba vonulni, mely hatósági karantén tehát független a PCR teszt negatív eredményétől. Az öt nap elteltét követően a beutazott személy köteles a PCR vagy antigén gyorstesztet megismételni, melynek negatív eredménye esetén már mentesül a további karanténkötelezettség alól.

Ausztria

Az osztrákok túl vannak a nagy nyitáson: hétfőn Alsó-Ausztriában és Bécsben véget ért a szigor, kinyithattak a nem létfontosságú üzletek, a szolgáltatók, a múzeumok és az állatkert is. Széles körű országos lazítások viszont csak május közepétől lesznek. Az osztrákok saját védettségi igazolvány bevezetésére készülnek: Ausztriának sürgősen egyénileg kell oltási igazolványt bevezetnie, mert ennek európai változatára még sokáig várni kell, és az kezdetben valószínűleg amúgy is szövevényes szabályozásokat tartalmaz majd - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár május 4-i sajtótájékoztatóján. Kurz szerint az európai unió a nyáron valósítaná meg az oltási igazolványra vonatkozó elképzeléseit, ami Ausztria számára túl késő. Hangsúlyozta, addig az osztrák turizmusnak már régen be kell indulnia.

A jelenlegi szabályok szerint Magyarországról beutazóknak kell negatív PCR teszt: „beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR vagy az azt megelőző 48 órában készült negatív antigén tesztről szóló orvosi igazolás (vagy német vagy angol nyelvű teszteredmény).” Az ingázók ez alól kivételt képeznek.

Horvátország

A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint karanténkötelezettség nélkül azok léphetik át a határt, akik rendelkeznek 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy az Európai Unióban elfogadott gyors antigénteszttel, illetve megkapták mindkét oltást (kivéve, ha olyan vakcináról van szó, amelyet csak egyszer kell beadni). A második dózistól számítva legalább 14 napnak kell eltelnie. A hét év alattiak mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól.

Egy múlt pénteki sajtótájékoztatóján Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a testület vezetője még arról beszélt, hogy egy oltással is engedélyezi a határátlépést, a rendeletet azonban nem részletezte. Vasárnap pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét, így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen.

Görögország

Görögország az elsők között jelentette be az EU-tagországok közül, hogy a vakcinaútlevéllel rendelkezők – függetlenül attól, hogy melyik országban és milyen oltóanyaggal lettek beoltva – beléphetnek az országba. Vakcinaútlevél hiányában a legfeljebb 72 órával az érkezésük előtt készült negatív PCR-teszt is elegendő lehet a karanténmentes bejutáshoz – számolt be Világgazdaság. A Konzuli Szolgálat oldalán elérhető információk szerint azonban a második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt.

Görögország is nagyon várja már a turistákat: ugyan jelenleg is súlyos a járvány harmadik hulláma, de Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök közölte, hogy a hullám már tetőzik, és tartani akarják azt a tervet, amely szerint május 15-ére ismét nyitva lesz az ország minden külföldi turista előtt.

Montenegró és Szerbia

Szerbiával és Montenegróval már megvan a megállapodás a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter április 29-én. Szijjártó Péter azt írta, Nikola Selakovic szerb és Djordje Radulovic montenegrói külügyminiszterrel csütörtökön megállapodtak arról, hogy országaik oltási igazolványait kölcsönösen elismerik. Így a beoltottak múlt péntektől szabadon utazhatnak Magyarország és Szerbia, valamint Magyarország és Montenegró között.

Spanyolország

A Spanyolországba légi vagy vízi úton történő beutazáskor valamennyi beutazónak, aki kockázatosnak minősített országból (többek között Magyarországról) érkezik ,- függetlenül attól, hogy mennyi időt fog tölteni Spanyolországban – rendelkeznie kell 1 darab, az országba belépés időpontjától visszafelé számított 72 órán belül elvégzett, a SARS-CoV-2-re vonatkozóan negatív eredményű fertőzésdiagnosztikai tesztet igazoló elektronikus vagy papír alapú eredeti dokumentummal, amelyet spanyol, angol, francia vagy német nyelven állítottak ki - áll a Konzuli Szolgálat aktuális tájékoztatásában.

Spanyolországban a hét végén véget ér az október óta hatályban lévő szükségállapot, amely jogi alapot teremtett a szabad mozgást korlátozó intézkedések bevezetésére. Több tartomány szorgalmazta a kormánynál, hogy hosszabbítsák meg a rendkívüli időszakot, mert a járványügyi helyzet szükségessé teszi fenntartását. A kabinet viszont azzal érvelt, hogy a tartományok is rendelkeznek kellő eszköztárral a járvány kordában tartásához. A tartományok a héten jelentik be fokozatosan, hogyan változik területükön a szabályozás. Kasztília-La Manchában és Valenciában már közölték, hogy feloldják a tartományi határokat érintő be- és kilépési korlátozásokat, viszont fenntartják az éjszakai kijárási tilalmat. Hétfőn átlépte az ötmilliót azoknak a száma, akik teljes oltással védettek a koronavírus ellen. A szaktárca tájékoztatása szerint ezzel a spanyol lakosság 10,7 százalékának oltási programja fejeződött be, az első dózist több mint 12 millióan, 25,6 százalék kapta meg eddig.

Ciprus

Ciprus május 10-től feloldja a kötelező karantént a teljesen beoltott, illetve negatív koronavírus-teszttel érkező külföldiek számára - jelentette be május 3-án Szavvas Perdiosz turizmusért felelős államtitkár, akit a CNA félhivatalos hírügynökség idézett. Mint mondta, a beutazás feltétele, hogy valakit teljesen immunizáltak, illetve három napnál nem régebbi negatív PCR-tesztet tud felmutatni. Perdiosz hangsúlyozta, hogy a Szputnyik V vakcinával történt beoltást is elfogadják a szigeten, amelynek legfontosabb iparága a turizmus.

Románia

Néhány napon belül véglegesíteni lehet a magyar és román oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodást. Románia miniszterelnök-helyettese a Krónika erdélyi magyar napilap szerdai számában nyilatkozott erről. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a lap megkeresésére elmondta: a múlt heti, gyulai magyar-román külügyminiszteri találkozón a felek jelezték egymásnak, hogy van egy ilyen megállapodási szándék.

A politikus szerint még nem egyértelmű, hogy milyen formában születik döntés, tárcaközi megállapodással, kormányhatározattal, memorandummal vagy belügyi jegyzék révén. Kelmen Hunor fontosnak tartotta leszögezni, hogy egy ilyen, az oltási igazolásokat kölcsönösen elismerő megállapodás csak a szabad utazásról szól, a Magyarországon kiadott védettségi igazolványok által biztosított más jogosítványokról nem. Az RMDSZ vezetője ugyanakkor elmondta: tájékoztatta Magyar Leventét, a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát a kettős állampolgárságú erdélyi magyarok jelzéseiről, miszerint a Romániában kapott

Jelenleg az üzleti céllal utazók és a 24 óra alatt átutazókon kívül csak azok a magyar állampolgárok léphetnek be karanténmentesen Magyarországra, akik a magyarországi hatóságok által kibocsátott védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, azaz Magyarországon oltották be őket koronavírus ellen. A kettős állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok túlnyomó többsége viszont Romániában kapott oltást. Magyarország eddig Montenegróval, Szerbiával, Szlovéniával és Bahreinnel kötött az egymás vakcinaigazolásait kölcsönösen elismerő, szabad utazásról szóló egyezményt.

Az európai vakcinaútlevél

Múlt héten elfogadta az Európai Parlament az úgynevezett digitális zöld igazolványról, vagyis az európai vakcinaútlevélről szóló jogszabálytervezetet, azokat a módosítókat azonban leszavazta a többség, amely az Európai Unió által jelenleg még nem engedélyezett vakcinák esetében is azok automatikus és kölcsönös elfogadására szólította volna fel a tagállamokat – közölte Ujhelyi István múlt csütörtök délelőtt. Az EP-képviselő közleményében azt írta: azt a határozott álláspontot képviseltem a szavazáskor, hogy egyetlen uniós állampolgárt sem érhet hátrány az utazásai során azért, mert nem az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinatípust kapott. A mostani parlamenti döntéssel az a bizottsági javaslat kapott végül megerősítést, amely a tagállamokra bízza, hogy melyik nem uniós vakcinát és milyen módon ismernek el a vakcinaútlevél részeként, jelezte Ujhelyi.

Az Európai Parlament csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinával beoltottak belépését engedélyezné. Egyes tagállamok azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy – például az orosz és kínai vakcinát is alkalmazó Magyarország megbékítésére – hagyják nyitva az ajtót a más szérumokkal oltakozók számára is - írja a SzabadEurópa. Ebben a kérdésben valószínűleg a Parlamentnek be kell majd adnia a derekát, mivel a Tanács mozgástere kicsi, és valószínűleg nem akar alkudozni, hogy még a nyári szabadságok előtt meglegyen a döntés a vakcinaigazolványról.