Brutál áremelkedést hozhat a nagy nyitás: erre jobb, ha felkészülsz

Abban a pillanatban, amelyikben a beoltottak száma eléri a 4 milliót, új intézkedések lépnek életbe: többek között újra kinyithatnak a szállodák. A nyitástól számítva a valaha volt legerősebb időszaka jöhet a belföldi turizmusnak, a szakértő szerint a legnépszerűbb belföldi úti cél kétségkívül idén is a Balaton lesz. Ugyanakkor Budapest előtt új lehetőség áll: a külföldi vendégkör hiánya teret nyithat a belföldi vendégek számára.

A kormányzati tájékoztatás hétfő reggeli közlése szerint amikor a beoltottak száma eléri a 4 milliót, új intézkedések lépnek életbe. Ezen intézkedések jelentős része védettséghez, azaz védettségi igazolványhoz kötött.

Az új szabályok közt megtalálható, hogy a védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik. Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket. A november óta zárva tartó szállodák tehát fellélegezhetnek, de nagy kérdés, hogy vajon milyen szezonra számíthatnak?

A belföldi turizmus előtt kiváló lehetőség áll, ugyanis már lesznek védettséggel rendelkező külföldi vendégek, de még sokan lesznek a magyar utazók közül, akik idén itthon maradnak. A hosszan tartó bezártság után óriási lesz az utazási kedv, a megtakarításaikat felhalmozó magyarok pedig hajlandóak lesznek többet is költeni a belföldi utazásuk során. A nyitástól számítva a valaha volt legerősebb időszaka jöhet a belföldi turizmusnak, az itthon elköltött pénz pedig a gazdaság újraindításához is nagy segítséget fog nyújtani

– mondta el a Pénzcentrumnak Belán Miklóst szakértő, az Everguest turisztikai startup alapítója, majd hozzátette, tavaly ugyan egy kicsit később nyithattak újra a szállodák ugyanakkor a helyzet hasonló volt. Budapest előtt új lehetőség áll, ugyanis az idei évben a külföldi vendégkör hiánya teret nyithat a belföldi vendégek számára. Ehhez azonban Budapestnek vonzó rendezvényekkel és programokkal kell előrukkolnia, a vendéglátó kínálatnak pedig adaptívan kell kezelnie a változó keresletet. A legnépszerűbb belföldi úti cél idén is a Balaton lesz.

Árrobanás 2021

A tavalyi árrobbanás után a legégetőbb kérdés persze mindenki számára az, hogy milyen mértékű lesz az áremelkedés. Belán Miklós szerint nagy:

Az áremelkedés mértéke meghaladhatja a tavalyit, ugyanis a rapid módon változó munkaerőpiac és a drasztikusan növekedő beszerzési árak áremelésre kényszerítik a szolgáltatókat. A megtakarításaikat halmozó megnövekedett belföldi vendégkör pedig kínálati oldalról járul hozzá az áremelkedéshez.

De ki fog dolgozni?

A válság megjelenése előtt is óriási kihívást jelentett a szakképzett munkaerő hiánya. A koronavírus ráadásul teljesen felforgatta a turisztikai munkaerőpiacot, melynek visszarendeződése nem fog rövidtávon megoldódni. Ugyanakkor azok a szolgáltatók, amelyek fent tudták tartani csapatukat, most óriási előnyre tehetnek szert azokkal a vállalatokkal szemben, akiknek hirtelen kell munkavállalókat toborozni.

A pályaelhagyók visszavonzása mellett teret kell nyitni új közönség megszólításához is, amit a turisztikai és vendéglátószektor mint munkáltatói közeg megismertetésével és népszerűsítésével lehet megtenni. Az edukáció digitalizálása is katalizátorként hathat erre a folyamatra, ebben már látszódik érdemi mozgás a piacon. A robotizáció megindulásával pedig hosszútávon a vendéglátás és a turizmus munkaerőpiacának teljeskörű szerkezeti változására kell számítani – véli a szakember.