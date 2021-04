Könnyen bukhatod a nyaralást, ha AstraZeneca oltást kaptál: erről jobb, ha tudsz

Magyarországon az oltottak száma hamarosan eléri a 3,5 millió főt, mely után újabb enyhítésekkel számolhatunk, ám hogy mikor utazhatunk szabadon külföldre, az nem csak rajtunk, magyarokon múlik, hanem a célországok szabályozásán is, hiszen minden állam maga szabályozza és alakítja, hogy milyen feltételekkel engedi be az embereket. Van, ahol a 2. oltás után csak két héttel léphetünk be szabadon, ami bizonyos oltások esetben még nagyon messze van.

A miniszterelnök tegnapi bejelentése óta tudjuk, hogy a nyitás következő szintje a 3,5 millió beoltott lesz, amit feltehetően jövő hét közepére ér el az ország. Ekkor nyithatnak a vendéglátóegységek teraszai, kerthelységei, ám hogy pontosan milyen feltételek mellett, azt egyelőre nem tudjuk, sem azt hogy pontosan milyen forgatókönyv mentén alakul a nyarunk, mikor és hova utazhatunk legközelebb. Nyilvánvaló, hogy egy pandémia kellős közepén nem ez a legfontosabb szempont, ugyanakkor ahhoz, hogy a turizmus életben maradjon, és átvészelje ezt a nagyon nehéz időszakot, lábra álljon, szükség van turistákra, arról nem is beszélve, hogy megtépázott idegenknek is kifejezetten jót tenne 1-2 hét aktív, vagy akár passzív pihenés.

EZ IS ÉRDEKELHET Ide utaznak idén a külföldre vágyó magyarok: mutatjuk 2021 slágerdesztinációit A járványhelyzettől függően idén is a dél-európai országok és Egyiptom, Tunézia lehet a legnépszerűbb desztináció.

A miniszterelnök ígérete szerint idén szabad nyarunk lesz, Persze nagy kérdés, hogy mikortól indulhat el ténylegesen a turizmus, hiszen november 11. óta csak üzleti céllal lehet igénybe venni a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait. Ám az bizonyos, hogy a belföld lesz idén is a magyar utazók figyelmének a középpontjában, bár külföldi utazás gondolata is szerepet fog játszani, arra is nagy igény lesz a magyarok részéről a több hónapos bezártságot követően – mondta el korábban a Pénzcentrumnak Bártfai Endre, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának mesteroktatója. Kíváncsiak voltunk, olvasóink miképp tervezik idén a nyarat, ezért útnak indítottunk egy szavazást. Meglepő eredmények születtek:

A válaszadók több mint egyharmada, 37 százaléka most úgy gondolja, hogy 2021-ben belföldön fog nyaralni. 19,6 százalék, aki belföldön és külföldön is tervezi a vakációját, csak külföldre a válaszadók 15 százaléka megy. Mindössze 9,5 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem utazik, mivel fél a vírustól.

Utazni, de hova?

Számos ország már elkezdte kommunikálni, hogy milyen elvárásai vannak a beutazókkal szemben, és azt is, hogy körülbelül mikor nyitják meg határaikat a turisták előtt. Aki ugyanis későn kezd el reklámozni, az lemaradhat a turistákért folyó régiós versenyben - emelte ki a szövetség vezetője, aki hozzátette, egyértelműnek látszik, hogy elsőként az EU országaiból indulhat meg a forgalom, amint megvan az egységes és mindenki számára elfogadható, átlátható beutazási szabályrendszer. De lássuk, mit tudunk az egyes országokról, mikor és hogy fogadják a magyarokat.

Nagyon fontos, hogy bármilyen utazást is tervezzünk, mindenképpen alaposan olvassuk el a szabályokat. Minden állam maga szabályozza és alakítja, hogy milyen feltételekkel engedi be az embereket – annyi a kikötés, hogy ezt transzparens módon kell megtenni, és az nem lehet diszkriminatív.

Horvátország

Április 1-től antigén gyorsteszttel és - függetlenül a vakcina származási országától - oltási bizonyítvánnyal is be lehet utazni Horvátországba. Az Európai Unióban (EU) jóváhagyott antigén gyorsteszteket is elfogadják, a karanténkötelezettség pedig kiváltható 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető átesett a fertőzésen.

A határátlépéshez két oltás szükséges, függetlenül attól, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinákról van-e szó vagy orosz, illetve kínai vakcináról.

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint tehát amennyiben tehát az illető megkapta a COVID-elleni védőoltást, annak igazolása a határátlépésnél mentesíthet a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben a beutazó a határátlépés napján igazolni tudja, hogy az egy dózisból álló oltások esetén az oltást-, a kétdózisú oltások esetében a második dózist már legalább 14 nappal korábban megkapta. Ez egyedül az AstraZeneca oltást kapóknál okozhat némi fennakadást, hiszen aki például a következő napokban kapja meg ezt a vakcinát, július végétől fogja tudni ezt beutazásnál használni.

EZ IS ÉRDEKELHET Bukja a szabad nyarat, akit AstraZenecával oltanak? Nem túl rózsásak a kilátások Az AstraZenecáról nemrég az derült ki, hogy már az első dózis teljes védettséget ad 22 nap után, így ráér 12 hét után adni az "emlékeztető oltást".

Most az év 15. hetében járunk, húsvétkor, a 14. héten rengeteg magyar fiatalt, potenciális nyári utazót oltottak be ezzel, ők jellemzően csak június végén, 12 héttel az első adag után kapják meg a másodikat. Ennek az az oka, hogy az AstraZenecáról nemrég az derült ki a vizsgálatok alapján, hogy már az első dózis teljes védettséget ad 22 nap után, így ráér 12 hét után adni az "emlékeztető oltást", így hazánkban is ez az eljárásrend márciustól.

Aki a 15. héten kapja meg, az legkorábban (15+12+2) a 29. héten léphet be teszt vagy karantén nélkül Horvátországba, és azokba az államokba, ahol ez az eljárásrend. Ez július 19-25. Akit azonban a jövő héten oltanak ezzel, az majd csak július végén, 25. után utazhat be.

Romániában a két hét helyett 10 napban határozták meg a második oltás utáni szükséges türelmi időt.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

Olaszország

Az oltási igazolással rendelkező magyarok bármilyen más előírás nélkül nyaralhatnak a venetói tengerpartokon, de teljes biztonságban fogadják a még oltás nélküli turistákat is. A magyarok nyugodtan foglaljanak szálláshelyet, tervezzék az idén is a nyarat Venetóban, mivel akármilyen védőoltásban részesültek, az oltási igazolással rendelkezők bármilyen más előírás nélkül jöhetnek hozzánk, erre személyes garanciát vállalok" - jelentette ki Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója. Elmondása szerint oltás nélkül is "teljes biztonságban" nyaralhatnak, mivel a tartomány nagy tempóban végzi a koronavírus elleni oltást, az idegenforgalmi dolgozókat az elsők között oltják be. Addig is április 30-ig speciális beutazási szabályok vonatkoznak az Olaszországba utazókra. Eszerint az EGT tagállamokból beutazók az előírt PCR/antigén gyorsteszt bemutatásán, illetőleg a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő bejelentkezésen túl kötelesek öt napig hatósági házi karanténba vonulni, ez független a PCR teszt negatív eredményétől. Az öt nap elteltét követően kötelező a PCR vagy az antigén gyorstesztet megismétlése, ennek a negatív eredménye mentesít a további karanténkötelezettség alól.

Görögország

Görögországban idén hivatalosan május 14-től kezdődik az idegenforgalmi szezon, határait azonban várhatóan már április közepétől megnyitja az Európai Unióból érkező turisták előtt - jelentette be még március közepén Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter. Az országba azok léphetnek be, akiket már beoltottak a koronavírus ellen, akik ellenanyagteszttel bizonyítják, hogy átestek a betegségen, vagy akik negatív Covid-teszttel igazolják, hogy nem fertőznek. A tíz év alatti gyerekek esetében nincs szükség tesztre. A beutazókat szúrópróbaszerűen antigén gyorstesztekkel ellenőrzik a határon (tehát nem kell már olyan sokáig várniuk az eredményre, ahogy tavaly történt), ha pedig a teszt eredménye pozitív, akkor elkülönítésbe kerülnek egy görög szállodában, amelynek költségeit a görög fél fedezi a karantén idejére

Izrael

Izrael május 23-tól fogadja az új koronavírus ellen beoltott, csoportban érkező külföldi turistákat - jelentette kedden a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Az Izraelbe készülőknek friss PCR-tesztet kell bemutatniuk az utazás előtt, és megérkezésüket követően a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren is PCR- és szerológiai vizsgálatokat végeznek védettségük igazolására, amelyek bizonyítják, hogy beoltották őket a koronavírus ellen vagy felgyógyultak korábbi fertőzésükből.

A döntést bejelentő közlemény szerint Izrael folytatja a tárgyalásokat számos országgal az oltási bizonyítványok kölcsönös elismeréséről, amely lehetővé teszi majd a lemondást a szerológiai vizsgálatokról. A múlt héten egy meg nem nevezett magas rangú egészségügyi tisztviselő azt nyilatkozta a Kan nevű közszolgálati műsorszolgáltatónak, hogy a más országokban végzett oltások elismerését bonyolítja azon országok politikai érzékenysége, amelyek olyan oltásokat alkalmaztak, amelyeket Izrael nem engedélyezett - emlékeztetett a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál. A tisztviselő az Egyesült Arab Emírségekben felhasznált kínai oltásra hivatkozott, valamint azokra az országokra, ahol például az orosz Szputnik V vakcinát használják.

Vakcinaigazolvány

Az már biztos, hogy háromféleképpen juthatunk koronavírus elleni védettséget igazoló kártyához (aki megkapta a védőoltást, aki igazoltan átesett a fertőzésen és az, aki valaki vélhetően átesett a fertőzésen, és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat ezt igazolja), az azonban egyelőre még nem látszik pontosan, mire is lesz használható pontosan. Orbán Viktor miniszterelnök egy, a Kossuth rádiónak adott interjújában már utalt arra, hogy ennek birtokában mehetünk majd EB meccsre, moziba, koncertre, szállodába, valamint egyéb rendezvényekre.

A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje, ellenben aki igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, az ő védettségi igazolványa 6 hónapig érvényes, ha pedig ellenanyag-vizsgálat igazolja a korábbi koronavírus-fertőzést, annak az igazolványa 4 hónapra szól.

Persze lesz majd európai uniós nemzetközi vakcinaútlevél is, amit a hírek szerint még a nyár előtt szeretne kiadni az Unió. Az ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolványt minden tagállam nyelvén kiállítják, angol változata is lesz, és az európai unió minden tagállamban érvényes lesz.