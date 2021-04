Itt az új menetrend: a MÁV így segíti a magyar turizmus fellendülését

A tavaly decemberben hatályba lépő menetrend számos fejlesztést hozott mintegy harminc vasútvonalon. Április 11-től, a szokásos évi első menetrendmódosítással további újításokat vezet be a MÁV-START annak érdekében, hogy minél többen vegyék igénybe a közösségi közlekedést, akár a megyeszékhelyek, városok közötti utazásra, akár kirándulás, túrázás céljából.

Mintegy harminc vasútvonalon hozott az utasok számára jól érzékelhető változást a 2020. december 13-án bevezetett új menetrend, számos vonalon csúcsidőben több vonat közlekedik a pálya- és járműfejlesztések eredményeként és csökkente a menetidők is.

A MÁV és a Volánbusz integrációja révén több térségben is összehangolt vasúti és buszos csatlakozások létesültek, melyek a közösségi közlekedési rendszer versenyképességét javítják. Áprilistól korábbinál sűrűbb, gyorsabb és magasabb színvonalú szolgáltatással az autós közlekedésnél is kényelmesebb eljutást biztosít a MÁV-START számos viszonylaton.

Az áprilistól 11-től hatályos fejlesztések eredményeképpen a Dunántúlon, Győr és Veszprém között új menetrend szerint, minden korábbinál sűrűbben közlekednek a vonatok: hétköznap a délelőtti időszak kivételével kétóránként, hétvégéken pedig egész nap kétóránként. Veszprémben csatlakoznak a Bakony InterCity-hez, a Göcsej InterCity-hez, Győrben a Budapest és Bécs közötti EuroCity-khez. Győr és Bakonyszentlászló között a kétóránkénti vonatokon felül sűrítővonatok is közlekednek, alkalmazkodva a megyeszékhelyre munkába és iskolába járók utazási igényeihez.

Április 11-től Budapest és Kaposvár között naponta három pár közvetlen InterCity közlekedik, amelyek áprilistól csaknem 10 százalékkal olcsóbban vehetők igénybe. Az InterCity-járatok IC kocsijaiban egységesen 300 forintos helyjegyet kell váltani, a vonatok gyorsvonati részében pedig felármentesen, azaz pótjegy megváltása nélkül utazhatnak az utasok

A Helikon InterRégió járatok egész nap kétóránként közlekednek Kaposvár és Győr között modern, alacsonypadlós Desiro motorvonatokkal. Áprilistól naponta egy vonatpár, illetve egy pénteki vonat hosszabb útvonalon, Győr és Pécs között közlekedik, ezáltal a dél-dunántúli régióból a Balaton is könnyen elérhetővé válik.

A Szombathely–Zalaszentiván–Nagykanizsa–Pécs viszonylaton a menetrendi módosítás után kétóránként közlekednek az új Pannónia InterRégió vonatok, így a járatsűrűség a korábbi kétszerese lesz. A modern, légkondicionált és alacsonypadlós Desiro motorvonatokkal Szombathelyről Pécs 4 óra 5 perc alatt lesz elérhető, így csaknem 25 perccel csökken a menetidő. Az utasok Nagykanizsán átszállhatnak a Siófok felé közlekedő Tópart IC vonatokra. Zalaegerszeg, valamint Ajka―Veszprém―Budapest felé, Zalaszentivánban a Göcsej IC vonatokkal, Szombathelyen pedig Sopron, Kőszeg, Szentgotthárd, Sárvár felé lehet tovább utazni. Barcs és Pécs között a menetidő átlagosan 10 perccel csökken. Ezen a szakaszon a kétóránkénti InterRégió vonatokon felül sűrítő személyvonatok is közlekednek, melyek alkalmazkodnak a Pécsre tanulni és dolgozni járók utazási igényeihez.

Szintén április 11-től a Baja—Szekszárd—Sárbogárd—Székesfehérvár viszonylaton kétóránként közlekednek az új Gemenc InterRégió vonatok, az utat 2 óra 38 perc alatt teszik meg. Sárbogárdon a Gemenc InterRégió és az InterCity-k között kétóránként biztosított lesz az átszállás Budapest és Pécs felé. Az új menetrenddel egyidőben a napi egy pár valamint az iskolaidőszakban közlekedő pénteki Baja és Budapest közötti közvetlen expresszvonat megszűnik, azonban az eljutások száma bővül az új menetrenddel. A vasárnaponként Baja és Budapest között közlekedő Sugovica expresszvonat közvetlen kapcsolatként továbbra is megmarad.

Turisztikai időszakban a kirándulók igényeihez igazodva április 17-től hétvégén és ünnepnapokon új, gyorsított vonatok közlekednek a Nyugati pályaudvar és Szob között. Ekkortól négy pár hétvégeken és ünnepnapokon közlekedő személyvonat a jelenlegi meghosszabbított Budapest—Vác―Szob útvonal helyett csak Budapest és Vác viszonylatban közlekedik.

Észak-Magyarországon is több viszonylaton lép életbe változás. Az Egerbe, Szilvásváradra kirándulóknak kedvezőbb eljutást kínál a MÁV-START áprilistól. Ennek előzménye, hogy 2020 októbere óta Budapest és Eger között már óránként közlekednek az Agria InterRégió vonatok, melyek a két város közötti utat 1 óra 50 perc alatt teszik meg. A fejlesztéshez kapcsolódva módosul az Eger–Szilvásvárad vasútvonalon közlekedő vonatok menetrendje is, a személyvonatok az Agria InterRégió vonatokhoz csatlakozva közlekednek. A reggeli és késő délutáni vonatpár október 24-ig jár. Könnyebbé válik a fővárosból Szarvaskő és a Bélapátfalvi Cementgyár megállók megközelítése, amelyek az Országos Kéktúra bélyegzőhelyei. A Szalajka-völgybe kirándulók eljutási lehetőségei is kedvezőbbé válnak.

Április 11-től a Miskolc és Szerencs közötti szakaszon pót- és helyjegy nélkül igénybe lehet venni a Keleti pályaudvar—Miskolc—Nyíregyháza—Debrecen-Szolnok—Nyugati pályaudvar között közlekedő úgynevezett kör InterCity-ket, ezáltal növekszik a felár nélkül igénybe vehető vonatok száma.

Miskolc és Hidasnémeti között az autóbuszos és vasúti menetrendek finomhangolása keretében egyes vonatok menetrendje módosul, ezáltal több lesz az eljutási lehetőség és kedvezőbb csatlakozások állnak az utasok rendelkezésére.

Miskolc―Bánréve―Ózd vonalon az utasok igényeit, kéréseit figyelembe véve több vonat áll meg Sajóecsegen, Sajókeresztúron, a Bánrévei Vízmű megállóhelyen, Pogonyipusztán, Sajókazán, Vadnán és Dubicsányban. Egy reggeli vonat Putnok helyett Ózdról indul.

A Dél-Alföldön Budapest―Szolnok―Békéscsaba―Lőkösháza vonalat, valamint Szentes térségét érinti a fejlesztés. Az InterCity-járatok IC kocsijaiban egységesen 300 forintos helyjegyet kell váltani, a vonatok gyorsvonati részében pedig felármentesen, azaz pótjegy megváltása nélkül utazhatnak az utasok. Ezáltal mintegy 10 százalékkal csökken a távolsági utazások útiköltsége.

A Mezőtúr—Orosháza—Battonya és a Kiskunfélegyháza—Orosháza vonalakon bevezetendő menetrendmódosítással Orosháza felől kedvezőbb eljutást biztosít a vasúttársaság a Szentesre munkába utazóknak.

Az Észak-Alföldön Püspökladány térségében és a Tiborszállás és Mátészalka szakaszon javul a szolgáltatás, emellett a Budapest, illetve Szolnok felől érkező vonatok debreceni tartózkodási idejének 10 percre csökkenésével gyorsul az eljutási idő a Debrecenen átutazók számára. A tavaly októberben Püspökladány és Debrecen közötti szakaszra bevezetett menetrendi struktúrán alapulva, az utazási igények jobb kiszolgálása érdekében kedvezőbb indulási időket alakított ki a vasúttársaság. Püspökladányban csatlakozást biztosítanak a Biharkeresztes felé közlekedő vonatokhoz, Kabán javulnak, rövidülnek az autóbuszos csatlakozási idők. Tiborszállás és Mátészalka között a lakossági igények figyelembe vételével módosul az esti vonatok menetrendje, ennek köszönhetően kedvező eljutás biztosítható a 19 óra után hazautazóknak és a 21 órás munkakezdésre igyekvőknek is.

A Volánbusz az autóbusz-járatok menetrendjét a most változó vasúti közlekedési rendhez igazítja, biztosítva ezáltal az átszállási kapcsolatok zavartalan kiszolgálását, az eljutási lehetőségek fenntartását, illetve bővítését.