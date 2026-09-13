Neked is van Revolutod? Brutális adatvédelmi incidens történt: aljas trükkel szerezték meg a legféltettebb ügyféladatokat

Adatvédelmi incidensről számolt be a Revolut, miután a pénzügyi szolgáltató egy valódi kormányzati e-mail-domainről érkező, hamis információkéréseknek tett eleget. Az illetéktelen fél személyes és érzékeny ügyféladatokhoz is hozzáférhetett, többek között személyazonosító okmányok másolataihoz és számlainformációkhoz. A cég szerint az eset korlátozott számú ügyfelet érintett, de pontos számot nem közölt, írja a TechCrunch.

A Revolut közlése szerint egy külső szereplő egy valódi kormányzati szerv e-mail-domainjét felhasználva küldött megtévesztő adatkéréseket a vállalatnak. Az így megszerzett információk között ügyfelek születési adatai, postai és e-mail-címei, telefonszámai, valamint útlevelek és jogosítványok másolatai is szerepelhettek. Emellett ellenőrzéshez használt szelfik, számlakivonatok és tranzakciós előzmények is érintettek lehettek.

A fintech szerint csak korlátozott számú ügyfél adatai kerültek veszélybe, azt azonban nem árulták el, pontosan hány emberről van szó, illetve melyik piacot érintette az eset.

A Revolut a csalás felfedezése után letiltotta az e-mail-címet, és értesítette az érintett kormányzati szervet, a rendőrséget, valamint a pénzügyi szabályozókat. A vállalat hangsúlyozta, hogy saját rendszerei és az ügyfelek pénze nem került veszélybe.

Az eset különösen kellemetlen időszakban érinti a több mint 80 millió ügyféllel rendelkező Revolutot. A cég világszerte terjeszkedik, miközben egy esetleges tőzsdei bevezetést is mérlegel, amely akár 200 milliárd dolláros értékelést jelenthetne. ZachXBT ismert kriptobiztonsági kutató szerint az incidens célzott lehetett, és elsősorban magas vagyonnal rendelkező ügyfeleket érinthetett.