Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Álláskeresés, állami pályázat vagy hitelügyintézés során gyakran előkerül egy fontos dokumentum, az erkölcsi bizonyítvány. De hogyan működik az erkölcsi igénylés 2026-ban, és mennyibe kerül az ügyintézés? Jó hír, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése ma már nem feltétlenül jár sorban állással, sőt a legtöbb esetben pénzügyi kiadással sem. Cikkünkben alaposan körüljárjuk, milyen okokból, milyen módokon és milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kérelmezhetünk, de az érvényességi és várakozási időkről sem feledkezünk meg.

Mire jó a hatósági erkölcsi bizonyítvány és mikor kötelező?

Az erkölcsi bizonyítvány egy olyan közokirat, amelyet a bűnügyi nyilvántartó szerv állít ki az érintett személy adatai alapján. Elsődleges funkciója a büntetlen előélet igazolása, de ennél specifikusabb információkat is tartalmazhat: hitelesen tanúsítja ugyanis, hogy az igénylő nem áll közügyektől vagy foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

Bár sokan csak egy adminisztratív teherként tekintenek rá, a dokumentum bemutatása számos élethelyzetben törvényi előírás vagy a munkáltató által támasztott alapfeltétel. A dokumentum igénylése leggyakrabban a munkaerőpiaci folyamatokhoz köthető, különösen az alábbi esetekben:

Közalkalmazotti jogviszony: Az állami szférában történő elhelyezkedésnél szinte minden esetben alapkövetelmény a büntetlen előélet igazolása.

Engedélyköteles munkakörök: Bizonyos szakmák gyakorlását (például vagyonőri tevékenység, pénzügyi szolgáltatások, vagy gyermekekkel való foglalkozás) jogszabály köti a feddhetetlenség igazolásához.

Munkáltatói kötelezettség: A magánszférában is dönthet úgy a munkáltató, hogy a pozíció bizalmi jellege miatt kéri az irat bemutatását a felvételi eljárás során.

A munkaerőpiaci elvárások mellett bizonyos pénzügyi és támogatási folyamatok során is kulcsszerep jut a dokumentumnak, hiszen a büntetlen előélet igazolása gyakran alapfeltétele az állami forrásokhoz való hozzáférésnek. A különféle vissza nem térítendő állami támogatások, ösztöndíjak vagy speciális hitelkonstrukciók, például a CSOK Plusz vagy a Falusi CSOK igénybevételekor a bankok megkövetelhetik az eredeti, érvényes dokumentum bemutatását. De az erkölcsi igénylés a hatósági engedélyek (például fegyvertartási engedély) kiváltásakor vagy vízumügyintézés során is elvárás lehet.

Erkölcsi bizonyítvány online igénylése 2026-ban

2026-ra a magyar államigazgatásban jelentős digitális fejlesztések történtek, így az erkölcsi bizonyítvány online lekérése nemcsak a legkényelmesebb, de a leggyorsabb módszerré is vált. Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően a dokumentumot már nem feltétlenül postai úton, papíron kapjuk meg, hanem hitelesített PDF dokumentumként érkezik meg az elektronikus tárhelyünkre.

Igénylés a DÁP mobilalkalmazáson keresztül

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilapplikáció 2026-ban már számos közigazgatási ügy modern és egyszerű intézésére alkalmas eszköz, így a hatósági erkölcsi bizonyítvány DÁP igénylése is pár lépésben intézhető.

Azonosítás: A DÁP mobilalkalmazás megnyitása után az azonosítás biometrikus adatokkal (arcfelismerés vagy ujjlenyomat) történik, így nincs szükség jelszavak begépelésére.

Ügyintézés: Az alkalmazáson belül az „Erkölcsi bizonyítvány igénylése" menüpont alatt indítható el az igénylés.

Adatok megadása és ellenőrzése: Mivel a rendszer minden adatunkat ismeri, a nyomtatvány előre ki van töltve. Az igénylőnek csak ellenőriznie kell az információkat, és ki kell választani a bizonyítvány típusát: az általános tartalom mellett megjelölhető a speciális tartalom is, ha például konkrét jogszabályi előírás (pl. pedagógus munkakör, egészségügyi tevékenység) miatt van szükség bizonyos adatok igazolására.

Küldés: A jóváhagyást követően a rendszer megkezdi a kérelem feldolgozását, majd megküldi a kérelmező tárhelyére.

Erkölcsi bizonyítvány Ügyfélkapu+ felülettel

Aki a hagyományosabb böngészős felületet preferálja, annak továbbra is rendelkezésére áll az Ügyfélkapu erkölcsi bizonyítvány igénylés céljából létrehozott felülete.

Belépés: A magyarorszag.hu oldalon, az Ügyfélkapu+ adatokkal léphetünk be. 2026-ban a fokozott biztonság érdekében már kötelező a kétfaktoros azonosítás.

Ügytípus kiválasztása: Bejelentkezés után az Okmányok » Erkölcsi bizonyítvány » Hatósági erkölcsi igazolvány igénylése » Ügyintézés indítása útvonalon érjük el az űrlapot.

Alapadatok: A rendszer itt is automatikusan kitölti az adatainkat, nekünk mindössze az igazolás típusát és tartalmát kell kiválasztanunk a lehetőségek közül.

Kézbesítés és értesítés: Bár a Webes Ügysegédnél maga az igénylés online történik, és a bizonyítvánnyal kapcsolatos döntésről is kérhetünk elektronikus értesítést, maga a hatósági erkölcsi bizonyítvány továbbra is közhiteles papíralapú okmányként, postai úton érkezik meg a megadott címre.

Ellenőrzés és véglegesítés: A kérelem benyújtása előtt még egy összegző oldalon ellenőrizhetjük a megadott és kiválasztott adatokat.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése offline: papíralapú ügyintézés

Az elektronikus lehetőségek térnyerése ellenére 2026-ban is elérhetőek a hagyományos csatornák azok számára, akik nem preferálják a digitális megoldásokat, esetleg kifejezetten fizikai formátumban szeretnék kézhez kapni az okmányt. A papíralapú ügyintézés során a hatósági erkölcsi bizonyítvány postai úton vagy személyes megjelenéssel is igényelhető.

Erkölcsi igénylés postai úton

A papíralapú ügyintézés egyik módja a kérelem postai úton történő benyújtása. Ebben az esetben a megfelelően kitöltött és aláírt igénylőlapot közvetlenül a bűnügyi nyilvántartó szervhez kell eljuttatni. Fontos szempont lehet, hogy postai igénylés esetén a kérőlapért és a kérőlap feladásáért fizetni kell, szemben az online ügymenettel.

Erkölcsi bizonyítvány személyes igényléssel

A kormányablak erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem benyújtására is alkalmas, ha valaki a személyes ügyintézést részesíti előnyben. Az ügyintézéshez elengedhetetlen az érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és a lakcímkártya felmutatása. Fontos tudni, hogy a bizonyítványt nem állítják ki azonnal a helyszínen: a rögzített kérelmet követően az okmányt a hatóság utólagosan, postai úton kézbesíti a megadott címre.

Mennyibe kerül az erkölcsi bizonyítvány 2026-ban?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése sok esetben ingyenes, a kiállításának költségeit 2026-ban elsősorban az ügyintézés választott csatornája határozza meg. A legkedvezőbb opció a DÁP mobilalkalmazás használata, amelyen keresztül az igénylés minden esetben teljesen díjmentes, függetlenül attól, hogy az adott évben hányadik alkalommal kérjük az okmányt.

Ezzel szemben a jogszabályoknak megfelelően a hagyományos csatornákon – azaz a Webes Ügysegéden, a postán vagy személyesen a kormányablakokban – naptári évenként négy alkalommal ingyenes az eljárás. Amennyiben ezeket a klasszikus utakat választjuk, az ötödik igényléstől már igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege a 2026-ban 3000 forint. A díjmentes keret minden év végén lejár, a fel nem használt alkalmak nem vihetők át a következő naptári évre. A digitális állampolgárság elterjedésével tehát az okostelefonos ügyintézés nemcsak a leggyorsabb, hanem a pénzügyileg is legkifizetődőbb megoldássá vált.

Érvényesség és átfutási idő: mikorra érkezik meg az okmány?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiállítása napjától számított 90 napig érvényes. Az ügyintézési határidő a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kérelem beérkezését követő naptól számított 8 nap.

A dokumentum kézhezvételének tényleges ideje ugyanakkor függ a választott igénylési és kézbesítési módtól is. Amennyiben az ügyintézés során papíralapú bizonyítvány kiállítására kerül sor – tehát ha az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapu által, postai úton, vagy személyesen történik –, a 8 napos ügyintézési határidőhöz hozzáadódnak az esetleges postai kézbesítés napjai is.