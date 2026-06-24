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Olyan kozmikus esemény közeledik, amilyenre egy életben csak egyszer van példa: a Földről is látható lesz, ahogy felrobban a titokzatos égitest
Életre szóló csillagászati esemény közeledik, ugyanis bármelyik pillanatban bekövetkezhet a T Coronae Borealis csillagrendszer ritka nóvarobbanása. Az átlagosan nyolcvanévente ismétlődő jelenség során egy "új csillag" jelenik meg az éjszakai égbolton, amelynek fényessége napokig a Sarkcsillagéval vetekszik majd - írta meg a space.com.
A T Coronae Borealis (T CrB), más néven a Lángoló Csillag egy rekurrens nóva, amelyből a NASA adatai szerint mindössze ötöt ismerünk a Tejútrendszerben. A robbanás a fehér törpe felszínén felhalmozódott gázrétegből indul ki, amely a vele együtt keringő vörös óriástól szív el folyamatosan hatalmas mennyiségű anyagot. Amikor nagyjából nyolcvan év elteltével a felhalmozott gáz eléri a kritikus tömeget, gigantikus termonukleáris robbanás következik be. A kitörés után a fehér törpe tovább folytatja kísérőcsillaga anyagának bekebelezését, így a folyamat kezdődik elölről.
A nyolcszáz évre visszanyúló történelmi megfigyelések alapján a legutóbbi kitörés fényözöne 1946-ban érte el a Földet. A csillagrendszer fényességének közelmúltbeli, a történelmi mintázatokat követő halványulásából egyes csillagászok arra következtettek, hogy a következő robbanás már 2024 februárjában megtörténhet. Bár ez eddig elmaradt, Elizabeth Hays, a NASA Fermi gammasugár-űrtávcsövének kutatója szerint az esemény biztosan bekövetkezik, csupán a pontos hónapot nem lehet előre meghatározni.
Jean Schneider, a Párizsi Obszervatórium munkatársa egy tanulmányában 2026. június 25-ét jelölte meg lehetséges végső dátumként, egy feltételezett harmadik égitest jelenlétére hivatkozva. Ezt a feltételezést azonban más szakértők szkeptikusan fogadták, mivel a modern megfigyelések nem támasztják alá a fantomégitest létezését.
A kataklizmikus esemény során kibocsátott sugárzás mintegy háromezer évnyi utazás után éri el a Földet. A T CrB normál esetben túlságosan halvány ahhoz, hogy szabad szemmel észrevehető legyen, átlagos látszólagos fényessége mindössze +10 magnitúdó. A nóvakitörés során azonban ez az érték hirtelen +2 magnitúdóra ugrik (a csillagászatban ugyanis a kisebb szám jelöli a nagyobb fényességet), így az égitest a Sarkcsillaghoz (Polaris) hasonló ragyogással jelenik meg az égen.
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A jelenséget az Északi Korona (Corona Borealis) csillagkép félkörívének közelében, az Ökörhajcsár és a Herkules csillagképek között lehet majd megfigyelni. A kitörés fénye a NASA becslései szerint alig egy hétig lesz szabad szemmel is látható, mielőtt a Lángoló Csillag újabb nyolcvan évre elhalványulna. Ezt követően az elhalványulási folyamat már csak távcsövek segítségével lesz nyomon követhető.
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