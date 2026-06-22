2026. június 22. hétfő Paulina
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  21'
ARG
Argentína 0 0 Ausztria
AUT
J csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Senior nő videó hívás család
Tech

Döbbenetes módszerrel tarolnak a bűnözők: a teljes megtakarítását bukta el a népszerű valóságshow-szereplő

Pénzcentrum
2026. június 22. 17:48

A UK Finance bankszövetség adatai szerint tavaly rekordszámú, négymillió csalási esetet regisztráltak az Egyesült Királyságban, a be nem jelentett visszaélések száma pedig ennél is lényegesen magasabb lehet. A leggyakoribb átverési módszerek kivédésére szakértők gyűjtöttek össze hasznos tanácsokat - amelyről a BBC számolt be.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A brit bankszektor adatai alapján három fő csalástípus okozza a legnagyobb veszteségeket. Az első kategóriába az adathalász üzenetek tartoznak, mint például a „Szia, anya, új telefonom van" vagy a sikertelen csomagkézbesítésre hivatkozó SMS-ek, amelyekkel a bűnözők tömegesen próbálják megszerezni az áldozatok banki adatait. Az üzenetekben elhelyezett hivatkozások hivatalosnak tűnő, ám valójában hamis weboldalakra mutatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bankkártyaadatok megszerzésének ezzel a módszerével a csalók tavaly 423 millió fontot zsákmányoltak. A szakértők azt javasolják, hogy soha ne kattintsunk a gyanús üzenetekben szereplő linkekre, hanem gépeljük be a böngészőbe az adott szervezet hivatalos webcímét. Emellett rendkívül fontos, hogy az egyszeri hitelesítő kódokat telefonon se adjuk meg senkinek, még akkor sem, ha a hívó fél a bankunk munkatársának adja ki magát.

Kapcsolódó cikkeink:

A szintén rekordszintre emelkedő, úgynevezett romantikus csalások során az elkövetők társkereső oldalakon környékezik meg az áldozatokat. Heteken vagy akár hónapokon keresztül építik a bizalmat, majd különböző indokokkal, például hirtelen jött balesetre vagy utazási költségekre hivatkozva pénzt kérnek. Az áldozatok átlagosan tízszer utalnak az átverőknek, és sokan még utólag sem képesek elfogadni, hogy a kapcsolat nem volt valóságos. A védekezés egyik legegyszerűbb módja a fordított képkeresés, amikor a kapott fotót feltöltjük egy internetes keresőbe, így kideríthetjük, hogy a partner valóban az-e, akinek mondja magát. Alapszabályként elmondható, hogy soha ne utaljunk pénzt olyan személynek, akivel személyesen még nem találkoztunk.

A harmadik, szintén hatalmas veszteségeket okozó módszer a befektetési csalás. Ebben az esetben a bűnözők gyakran mesterséges intelligenciával generált, ismert emberek képmását és hangját használják fel gyors, kiemelkedően magas hozamot ígérő ajánlatok népszerűsítésére.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyes fejlett technológiákkal akár az áldozatok családtagjainak vagy barátainak a hangját is képesek utánozni. Mivel a csalók igyekeznek sürgető helyzetet teremteni, a szakértők óvatosságra intenek. Javasolják, hogy minden pénzügyi döntés előtt szánjunk időt az ellenőrzésre. A brit pénzügyi felügyelet, a Financial Conduct Authority (FCA) honlapján található cégjegyzék segítségével könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az adott vállalkozás rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.

Sam Little, a BBC The Traitors című műsorának 35 éves egykori szereplője a napokban osztotta meg nyilvánosan, hogy egy adathalász átverés során a teljes, 40 ezer fontos megtakarítása eltűnt. Úgy fogalmazott, korábban azt hitte, vele ilyen nem fordulhat elő, de ez a példa is mutatja, hogy bárki áldozattá válhat.
Címlapkép: Getty Images
#bankszámla #tech #csalás #bank #átverés #kiberbűnözés #adathalászat #egyesült királyság #mesterséges intelligencia #internetes csalások #BBC

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:10
19:00
18:43
18:33
18:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 21.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2026. június 22.
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
2026. június 22.
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
2026. június 22.
Elképesztő, mi folyik a magyar gyerekek mobiltelefonjain: egyre több a támadás, senki sincs biztonságban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 22. hétfő
Paulina
26. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
3
2 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
1 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
5
2 hónapja
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 19:00
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 18:05
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Agrárszektor  |  2026. június 22. 18:29
Felszólítják a magyar autósokat: váratlan akadályok számíthatnak az utakon