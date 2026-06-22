Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street 10. előtt tartott beszédében bejelentette, hogy lemond a Munkáspárt éléről, és ezzel együtt a kormányfői posztról is távozik.
Döbbenetes módszerrel tarolnak a bűnözők: a teljes megtakarítását bukta el a népszerű valóságshow-szereplő
A UK Finance bankszövetség adatai szerint tavaly rekordszámú, négymillió csalási esetet regisztráltak az Egyesült Királyságban, a be nem jelentett visszaélések száma pedig ennél is lényegesen magasabb lehet. A leggyakoribb átverési módszerek kivédésére szakértők gyűjtöttek össze hasznos tanácsokat - amelyről a BBC számolt be.
A brit bankszektor adatai alapján három fő csalástípus okozza a legnagyobb veszteségeket. Az első kategóriába az adathalász üzenetek tartoznak, mint például a „Szia, anya, új telefonom van" vagy a sikertelen csomagkézbesítésre hivatkozó SMS-ek, amelyekkel a bűnözők tömegesen próbálják megszerezni az áldozatok banki adatait. Az üzenetekben elhelyezett hivatkozások hivatalosnak tűnő, ám valójában hamis weboldalakra mutatnak.
A bankkártyaadatok megszerzésének ezzel a módszerével a csalók tavaly 423 millió fontot zsákmányoltak. A szakértők azt javasolják, hogy soha ne kattintsunk a gyanús üzenetekben szereplő linkekre, hanem gépeljük be a böngészőbe az adott szervezet hivatalos webcímét. Emellett rendkívül fontos, hogy az egyszeri hitelesítő kódokat telefonon se adjuk meg senkinek, még akkor sem, ha a hívó fél a bankunk munkatársának adja ki magát.
A szintén rekordszintre emelkedő, úgynevezett romantikus csalások során az elkövetők társkereső oldalakon környékezik meg az áldozatokat. Heteken vagy akár hónapokon keresztül építik a bizalmat, majd különböző indokokkal, például hirtelen jött balesetre vagy utazási költségekre hivatkozva pénzt kérnek. Az áldozatok átlagosan tízszer utalnak az átverőknek, és sokan még utólag sem képesek elfogadni, hogy a kapcsolat nem volt valóságos. A védekezés egyik legegyszerűbb módja a fordított képkeresés, amikor a kapott fotót feltöltjük egy internetes keresőbe, így kideríthetjük, hogy a partner valóban az-e, akinek mondja magát. Alapszabályként elmondható, hogy soha ne utaljunk pénzt olyan személynek, akivel személyesen még nem találkoztunk.
A harmadik, szintén hatalmas veszteségeket okozó módszer a befektetési csalás. Ebben az esetben a bűnözők gyakran mesterséges intelligenciával generált, ismert emberek képmását és hangját használják fel gyors, kiemelkedően magas hozamot ígérő ajánlatok népszerűsítésére.
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Egyes fejlett technológiákkal akár az áldozatok családtagjainak vagy barátainak a hangját is képesek utánozni. Mivel a csalók igyekeznek sürgető helyzetet teremteni, a szakértők óvatosságra intenek. Javasolják, hogy minden pénzügyi döntés előtt szánjunk időt az ellenőrzésre. A brit pénzügyi felügyelet, a Financial Conduct Authority (FCA) honlapján található cégjegyzék segítségével könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az adott vállalkozás rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.
Sam Little, a BBC The Traitors című műsorának 35 éves egykori szereplője a napokban osztotta meg nyilvánosan, hogy egy adathalász átverés során a teljes, 40 ezer fontos megtakarítása eltűnt. Úgy fogalmazott, korábban azt hitte, vele ilyen nem fordulhat elő, de ez a példa is mutatja, hogy bárki áldozattá válhat.
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