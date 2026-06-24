2026. június 24. szerda Iván
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Letaszították az USA-t az első helyről korunk egyik legfontosabb versenyében: ez az ország van most a csúcson
Tech

Letaszították az USA-t az első helyről korunk egyik legfontosabb versenyében: ez az ország van most a csúcson

Pénzcentrum
2026. június 24. 13:45

Ismét Kína büszkélkedhet a világ legerősebb szuperszámítógépével, miután a sencseni LineShine a keddi Top500-as rangsor élére állt, megelőzve az eddigi piacvezető amerikai El Capitant. 2017 óta most először fordult elő, hogy egy kínai rendszer végzett a technológiai erőmérőnek tekintett lista élén, ráadásul a LineShine újoncként szerezte meg az első helyet - írja a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kínai szuperszámítógép különlegessége, hogy a többi nagy teljesítményű rendszerrel ellentétben teljesen hagyományos központi feldolgozóegységekre (CPU) épül, a mesterséges intelligencia terén elterjedt grafikus processzorok (GPU) helyett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hivatalos adatok szerint a gép üzemeltetéséhez mintegy 42,2 megawatt elektromos teljesítményre van szükség. A kínai nemzeti szuperszámítógépes központban működő LineShine 2,198 exaflopsos teljesítményt ért el, ami azt jelenti, hogy másodpercenként több mint kéttrillió lebegőpontos művelet elvégzésére képes.

A kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban üzemelő El Capitan ezzel a második helyre szorult vissza, megelőzve két másik amerikai rendszert, amelyek Tennessee és Illinois államokban működnek.

Az ötödik helyet a németországi JUPITER szuperszámítógép szerezte meg. Jelenleg ez az öt gép alkotja a világ egyetlen hivatalosan is elismert, exaskálás teljesítményre képes számítógépes elitjét, míg a legjobb tíz közé még olasz, svájci és japán rendszerek tudtak bekerülni.

Ezek a csúcstechnológiás rendszerek a hagyományos számítógépeknél több ezerszer nagyobb sebességre képesek, így kulcsszerepet játszanak az orvosi kutatásokban, a klímamodellezésben, valamint a nukleáris fegyverek működését szimuláló virtuális tesztek elvégzésében is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Egyesült Királyság összesen 11 rendszert vonultat fel a rangsorban, amelyek közül a Bristoli Egyetem Isambard-AI nevű gépe érte el a legjobb eredményt a 11. helyen, ami két pozíciós rontást jelent a korábbi felméréshez képest. Ausztrália négy képviselője közül a nyugat-ausztráliai Setonix szerepelt a legjobban, megszerezve a 86. helyet.

Az Európai Unió tavaly egy 20 milliárd eurós programot jelentett be olyan szuperszámítógép-központok létrehozására, amelyekkel felveheti a versenyt a piacvezető amerikai és kínai fejlesztésekkel. A tervezett mesterségesintelligencia-gigagyárak az egészségügy, a biotechnológia, az ipar és a robotika területén ösztönöznék az áttörést hozó innovációkat, a legnagyobb létesítmények pedig több mint 100 ezer fejlett MI-processzort integrálnának.

Bár az uniós tisztségviselők hangsúlyozták, hogy ezek a rendkívül energiaigényes központok a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásokra támaszkodnak majd, a környezetvédő aktivisták attól tartanak, hogy a hatalmas áramigényű adatközpontok veszélybe sodorhatják Európa klímavédelmi célkitűzéseit.
Címlapkép: Getty Images
#tech #számítógép #európai unió #verseny #kutatás #technológia #usa #kína #energiafogyasztás #mesterséges intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:43
14:32
14:15
14:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 24.
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
2026. június 24.
Ennyiből tengődnek a családok Magyarország nyomortelepülésein: generációkra be van betonozva a szegénység
2026. június 23.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
NAPTÁR
Tovább
2026. június 24. szerda
Iván
26. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
2 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hónapja
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
5
2 hónapja
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 13:02
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 12:30
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Agrárszektor  |  2026. június 24. 14:27
Ez komoly? Ennyiért árulnak most egy horgásztavat Magyarországon