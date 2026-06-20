Felejtsd el az áruházak marketingdumáit laptopvásárláskor: íme legjobb büdzsé modellek 2026-ban, amikkel nem nyúlsz mellé

Nem feltétlenül kell több százezret költened ahhoz, hogy egy használható, gyors és megbízható laptopot vigyél haza – még 180 000 forint alatt is vannak kifejezetten jó választások. A kulcs az, hogy ne a papíron jól hangzó specifikációk alapján dönts, hanem tudd, melyek azok az alapvető szempontok, amelyek valóban számítanak a mindennapi használat során. Mostani cikkünkben megmutatjuk, mely modellek hozzák a legjobb ár-érték arányt, és mire figyelj, hogy ne nyúlj mellé ebben a trükkös árkategóriában.

Manapság egyre mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha jó technikai eszközöket szeretnénk vásárolni, és teljesen érthető, hogy sokan egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak egy többszázezres vagy milliós prémium laptopot. Szerencsére nem is kell egy vagyont elverni ahhoz, hogy az ember egy tisztességes, megbízható gépet kapjon a mindennapi feladatokra. De valljuk be őszintén: ha valaki ma Magyarországon 180 000 forint alatt próbál jó laptopot találni, az igazi vadnyugat. Egy gyors Google-keresés után azonnal elárasztanak minket a találatok, de a kínálat nagy része finoman szólva is lelombozó. Régi processzorok, akadozó rendszerek és silány kijelzők tömkelege várja a gyanútlan vásárlót.

Hogy mi az, ami valójában számít ebben az árkategóriában? Ha jót akarunk magunknak, érdemes legalább egy 1080p (Full HD) felbontású képernyőt és minimum 8 GB RAM-ot megcélozni (de a 16 GB még jobb, ha hosszabb távra tervezünk). Ez a kombináció garantálja, hogy a gép simán vegye a könnyebb, mindennapi akadályokat. Nyilván a prémium extrákról le kell mondanunk ennyi pénzért, de a napi munkához, tanuláshoz, netezéshez és filmezéshez minden alapvető dolgot megkapunk.

Íme öt megbízható gép a mindennapokra – modellről modellre

1. MacBook Neo (2026) – A legjobb választás, ha egy picit rugalmas a keret

Ha megteheti az ember, hogy egy picit megnyújtsa a költségvetést, a MacBook Neo (2026) jelenleg toronymagasan a legjobb olcsó laptop, amit csak kapni lehet. Tisztában vagyunk vele, hogy a nagyjából 180 000 forintos lélektani határunkat kicsit túllépi (körülbelül 35 000 forinttal, így a hazai ára 215 000 Ft körül alakul), de a minőségbeli és teljesítménybeli ugrás egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy szó nélkül elmenjünk mellette. Ez a gép egyáltalán nem érződik olcsó laptopnak.

A vásárló itt a teljes, hamisítatlan MacBook-élményt kapja meg. A teljesen alumíniumból készült ház pontosan olyan prémium érzetet nyújt, mint a méregdrága modellek, az A18 Pro chip pedig villámgyors, reszponzív teljesítményt biztosít az olyan mindennapi feladatokhoz, mint az írás, a böngészés vagy a videóstreamelés. A tesztek során az alkalmazások azonnal megnyíltak, és a többfeladatos munkavégzés is teljesen zökkenőmentes volt. Az akkumulátor szintén hatalmas pluszpont: a valós használat során egy teljes munkanapot is simán túlszárnyal egyetlen feltöltéssel. A 13 hüvelykes Liquid Retina kijelző pedig olyan éles és világos képet ad, ami ebben az árkategóriában ritkaságszámba megy. Olyan luxus extrákat ugyan nem kapunk, mint a Thunderbolt csatlakozás, de ami igazán számít, az az, hogy a gép gyors, elképesztően jól összerakott, és stabil.

2. Asus Chromebook CX15 – A legjobb választás 70 000 Ft alatt

Ha olyan laptopra van szüksége, amely láttán a pénztárcája nem fakad sírva, a CX15 fantasztikusan ellátja az alapvető feladatokat. Körülbelül 70 000 Ft-ért cserébe ez a gép könnyedén kezeli az internetes böngészést, a filmezést és az e-mailezést. A 15,6 hüüleves, Full HD (1080p) felbontású képernyő és a teljes méretű billentyűzet miatt a gép valójában sokkal robusztusabbnak és komolyabbnak érződik, mint amit az árcédulája sugallna.

Az Intel Celeron N4500 processzor a 4 GB RAM-mal kombinálva tökéletesen elég az alapokhoz, de csodát azért ne várjunk tőle: ha egyszerre tucatnyi dolgot akarunk vele csinálni, a gép elkezd belassulni. Az akkumulátor üzemideje viszont teljesen korrekt, egy feltöltéssel valamivel több mint 10 órát bír, így egy átlagos napot simán átvészel. Nem fog rekordokat dönteni, de a dolgát tisztességgel elvégzi, és ennyi pénzért ez több mint korrekt.

3. Asus Chromebook Plus CX34 – Prémium Chrome OS élmény a kereten belül

Ha a munkád vagy a mindennapjaid során nem használsz erőforrás-igényes Photoshopot, és nem a legújabb, komoly grafikájú PC-s játékokkal játszol, az Asus Chromebook Plus CX34 abszolút telitalálat. Az Intel Core i5 processzor és a 8 GB RAM gondoskodik arról, hogy minden villámgyorsan fusson, még akkor is, ha tucatnyi böngészőlap van nyitva egy online videohívás mellett. A gép ára pont belefér a 180 000 Ft-os keretbe.

Rendkívül könnyű, a letisztult fehér felületével kifejezetten elegánsan néz ki, a 1080p-s kijelző pedig kíméli a szemet. Külön kiemelendő a Full HD webkamera, ami hatalmas különbséget jelent a megbeszélések során: elfelejthetjük a fura akadozásokat és az elmosódott arcokat. Gyorsan bootol, végig reaktív marad, nem melegszik fel és nem kezd el hangosan zúgni. Ha leginkább böngészőben végzed a feladataidat, ez a konstrukció gyakorlatilag ideális választás.

4. Acer Aspire Go 15 – A megbízható, klasszikus Windows-os igásló

Ha nem szeretnél átlépni a Chrome OS világába, és ragaszkodsz a jól megszokott Windows rendszerhez, az Acer Aspire Go 15 az egyik legjobb alternatíva. Ez a gép kényelmesen megáll 150 000 Ft környékén, mégis hozza azt a szintet, amit egy átlagos felhasználó elvárhat. Nem kell attól félned, hogy folyton a töltő után kell kapkodnod, ugyanis a gép egyik legnagyobb fegyverténye a kategóriájához képest zseniális akkumulátor-üzemidő.

A kijelzőre sem lehet panasz: egy masszív, matt felületű, 1080p-s (Full HD) panellel szerelték fel, ami kifejezetten jól jön, ha ablak mellett vagy világosabb szobában dolgozol. Nagyszerű választás diákoknak jegyzetelésre, otthoni irodai munkára, vagy egyszerűen csak esti filmezésre a kanapén.

5. Lenovo IdeaPad Slim 3 – A piac legnépszerűbb mindenese

A Lenovo IdeaPad sorozata itthon is igazi közönségkedvenc, nem véletlenül. A Slim 3-as modell nagyjából 165 000 Ft-ért cserébe pontosan azt nyújtja, amire a legtöbb embernek szüksége van: egy sallangmentes, megbízható és modern hardvert. Ebben az ársávban többnyire az AMD Ryzen 3 vagy a fürgébb Ryzen 5 processzorokkal szerelik, amelyek mellé szerencsére szinte mindig odapakolják a kulcsfontosságú 8 GB RAM-ot is.

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Ez a hardveres kombináció gondoskodik arról, hogy a Windows ne kezdjen el idegesítően dadogni, amikor egyszerre nyitsz meg egy Word dokumentumot, a YouTube-ot és a levelezésedet. Bár a háza műanyagból készült, a Lenovo mérnökei figyeltek az összeszerelésre, így nem recseg-ropog, a billentyűzeten pedig kifejezetten kényelmes gépelni. Ha egy klasszikus, "csak nyissam ki és működjön" jellegű Windowsos gépet keresel a kereten belül, ezzel nagyon nehéz mellélőni.

Útmutató: Hogyan válasszunk laptopot ebben a kategóriában?

Elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez: egy alapvető, egyszerűbb Chromebookot válasszunk, vagy inkább egy több funkcióval ellátott, de esetleg kompromisszumosabb Windows laptopot? Őszintén szólva ez leginkább az életmódunktól és az elvárásainktól függ. Ezen az árszinten nem fogunk kapni egy szuperegős, mindenen átgázoló gamer szörnyeteget, de ha csak a mindennapi alapokra kell a technika, rengeteg tisztességes opció közül választhatunk.

Ha a döntésnél magát a laptop típusát nézzük, a hagyományos kialakítás mellett ma már belefuthatunk a 360 fokban hátrahajtható, érintőképernyős 2 az 1-ben hibridekbe is, amik remekül működnek táblagépként vagy sátor alakban felállítva filmezéshez. De a legnagyobb dilemmát a szoftver jelenti.

A Chromebookok például elképesztően pénztárcabarátok és az akkumulátoruk is zseniális, ráadásul a Google-központú Chrome OS-hez elég egy sima Gmail fiók, és a gép máris használatra kész. Sokan – köztük újságírók és egyetemisták – napi szinten ilyet használnak írásra és szerkesztésre, mert pillekönnyűek és nem igényelnek karbantartást. Ha viszont olyan speciális programokra van szükséged, amik csak Windows alatt futnak, akkor a hagyományos PC-k felé kell kacsintgatnod.

A motorháztető alá nézve a Windowsos gépeknél az Intel Core i3 vagy i5, illetve az AMD Ryzen 3 vagy Ryzen 5 processzorok jelentik az arany középutat. Bár az i5 és a Ryzen 5 nyilván több extra erőt ad, a mindennapi irodai munkára és netezésre a kisebb testvéreik is tökéletesen megteszik. A Chromebookok világában pedig a Snapdragon és Pentium chipekkel járunk a legjobban.

Ami a grafikát illeti, ne álmodozzunk komoly dedikált videokártyákról; beépített, integrált chipeket kapunk, ami teljesen tökéletes mindenre, kivéve a komoly 3D-s tervezést és a modern játékokat. A rendszermemória (RAM) esetében viszont ne kössünk kompromisszumot: ha tehetjük, mindenképpen 8 GB-os verziót válasszunk, mert ez garantálja a rendszer gördülékenységét. Sok olcsó gépnél még bepróbálkoznak a 4 GB RAM-mal, ami Chromebookokon elmegy, de Windows alatt hamar bosszúságot fog okozni.

A külsőségeket tekintve a 13 és 14 hüvelyk közötti képernyőméret jelenti a tökéletes egyensúlyt: elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen lehessen rajta dolgozni, de elég kicsi ahhoz, hogy könnyen hordozható maradjon egy táskában, és ne nyomjon többet bő másfél kilónál. Bármekkorát is választunk, a felbontásnál ne adjunk lejjebb a 1080p Full HD-nál, mert az ennél gyengébb kijelzők észrevehetően homályosak, pixelesek lesznek, ami még egy egyszerű Netflix-sorozat vagy Excel-táblázat böngészése közben is bántani fogja a szemet.

Végül érdemes még az üzemidőre és a csatlakozókra figyelni. Törekedjünk a gyártó által ígért 10-12 órás üzemidőre, hogy ne kelljen folyamatosan konnektorvadászatot tartani napközben. Emellett pedig keressük azokat a gépeket, amelyeken a modern USB-C mellett a hagyományos USB-A csatlakozók is megtalálhatók, és egy HDMI-port is aranyat érhet, ha a laptopot otthon rá szeretnénk kötni a tévére vagy egy nagyobb monitorra anélkül, hogy drága és idegesítő adaptereket kellene vásárolnunk.