Megdöbbentő jövőt jósol az Amazon alapítója: teljesen más vár a dolgozókra, mint amitől eddig rettegtünk

A mesterséges intelligencia nem feleslegessé teszi az emberi munkaerőt, hanem épp ellenkezőleg, munkaerőhiányt fog okozni – jelentette ki Jeff Bezos egy párizsi technológiai konferencián. Az Amazon alapítója a rendezvényen a jövőbeli űrkutatási terveiről és a Blue Origin közelmúltbeli rakétabalesetéről is beszélt, miközben egy agyhullámokkal irányítható humanoid robot a mesterséges intelligencia fizikai világba történő betörését demonstrálta.

Bezos szembeszállt azokkal a növekvő aggodalmakkal, amelyek szerint a mesterséges intelligencia tömegesen tenné feleslegessé az emberi munkát. Érvelése szerint a technológia valójában új lehetőségeket nyit meg, és növelni fogja a munkaerő iránti keresletet. Ez a megközelítés ellentmond több technológiai és politikai szereplő – köztük Rishi Sunak korábbi brit miniszterelnök, a Microsoft és az Anthropic jelenlegi tanácsadója – álláspontjának, aki korábban arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia ronthatja a fiatalok elhelyezkedési esélyeit. Az Amazon alapítója egyáltalán nem ért egyet ezzel a borúlátó nézettel. Optimista jövőképe szerint ugyanis az embereket nem a törekvés hiánya, hanem olyan akadályok korlátozzák, amelyeket épp a technológia képes elhárítani - írja a BBC.

A milliárdos vállalkozó beszélt az új, Prométheusz nevű mesterségesintelligencia-projektjéről is, amely az egyre inkább automatizálódó fizikai gyártás felgyorsítására összpontosít. Ezzel kapcsolatban a brit szakszervezeteket tömörítő TUC arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia az ipartalanításhoz hasonló katasztrófát hozhat, ha a tulajdonosok a munkahelyek felszámolása árán gazdagodnak. Ugyanakkor a szervezet tagjai is elismerték, hogy megfelelő irányítás mellett a technológia a termelékenység növekedésén keresztül a munkavállalók javát is szolgálhatja.

Európa legnagyobb technológiai expóján, a VivaTech-en Bezos a hosszú távú űrkutatási vízióját is ismertette. Az űrt olyan területként írta le, amelyet nem a kereslet, hanem a kínálat korlátoz, és az űrbe jutást nevezte a jövőbeli fejlődés legnagyobb akadályának. A Holdat közelsége és erőforrásai miatt az emberiség földi terjeszkedésének természetes kiindulópontjának tekinti. Kiemelte, hogy nem csupán látogatóba mennek a Holdra, hanem tartósan ott akarnak berendezkedni, a helyi erőforrásokat pedig olyan eljárásokkal aknáznák ki, mint az elektrolízis, amely idővel lehetővé teheti a rakéták helyszíni üzemanyag-feltöltését.

Szó esett az űrkutatási vállalatáról, a Blue Originről is, amely májusban egy floridai földi teszt során elvesztette az egyik legénység nélküli New Glenn rakétáját. Bezos elmondása szerint a robbanás nagyon megviselte a csapatot, de utólag úgy látják, hatalmas szerencséjük volt. Személyi sérülés nem történt, és az indítóállás több kritikus, rendkívül nehezen pótolható eleme is sértetlen maradt. Dave Limp, a Blue Origin vezérigazgatója hozzátette, hogy a helyreállítási munkálatok már zajlanak, és arra számítanak, hogy még az év vége előtt folytatni tudják az indításokat. A vállalat célja, hogy meghatározó szereplővé váljon a kereskedelmi űrrepülésben és a holdkutatásban, komoly versenyt támasztva Elon Musk SpaceX nevű cégének.

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A rendezvény főszínpadán kívül a Unitree humanoid robotja vonzotta a legnagyobb tömeget. A gép a francia HABS neurális mesterséges intelligenciára szakosodott vállalattal együttműködve mutatott be egy olyan technológiát, amely beszéd helyett kognitív jelekkel teszi lehetővé az ember és gép közötti interakciót. A robot egy elektroencefalográfiás (EEG) fejpánton keresztül az agytevékenység által generált parancsokra reagált. A bemutató hűen tükrözte az idei esemény egyik legfőbb trendjét, a mesterséges intelligencia kilépését a chatbotok világából a fizikai térbe. A humanoid robotok egyre inkább valósággá válnak, a fejlesztőcégek pedig versenyt futnak azért, hogy a gép a jövőben az emberek oldalán dolgozhassanak az egészségügyben, a gyártásban és a vendéglátásban.